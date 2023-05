Abu Dhabi Motorsports Management e Flash Entertainment unem forças para formar uma potência de gerenciamento de eventos, entretenimento e locais.

Ambições globais definidas como "Ethara" são lançadas em Abu Dhabi.

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 16 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Abu Dhabi Motorsports Management (ADMM) e Flash Entertainment (Flash) integraram oficialmente suas atividades e operações, combinando a experiência complementar das duas entidades para lançar uma nova potência que moldará o futuro dos eventos, entretenimento e gerenciamento de locais em todo o Oriente Médio e além.

The integration of the two entities to launch a new powerhouse in Ethara will shape the future of live events, entertainment and venue management throughout the Middle East and beyond. Ethara is led by CEO Saif Al Noaimi, who will bring his proven leadership to drive commercial expansion across new markets.

A empresa foi nomeada "Ethara" — que significa "emoção" em árabe — e será lançada hoje (15 de maio). Sua ambição é moldar as oportunidades inexploradas e únicas no espaço de eventos ao vivo, ao mesmo tempo em que continua a oferecer crescimento que posicionou firmemente o Oriente Médio no cenário de entretenimento global.

A Ethara é liderada porSaif Al Noaimi, anteriormente CEO da Abu Dhabi Motorsports Management e membro do conselho da Flash Entertainment, que trará sua liderança comprovada para impulsionar a expansão comercial em novos mercados.

Al Noaimi, CEO da Ethara, disse: "Ao combinar nossos pontos fortes, estamos perfeitamente posicionados para fazer momentos memoráveis que fazem a diferença. Ao integrar as atividades e operações de dois dos titãs pioneiros de gestão de entretenimento e eventos de Abu Dhabi, a Ethara estabelecerá ainda mais os Emirados como um mecanismo econômico nos setores de entretenimento, gestão de eventos e esportes, local, regional e internacional".

Ele acrescentou: "Temos uma riqueza incomparável de expertise, experiência, conhecimento e habilidades, o que impulsionará o sucesso da Ethara muito além do que qualquer empresa poderia alcançar sozinha, tudo isso fortalecido por criatividade e inovação de primeira classe".

A ADMM e a Flash conceituaram, produziram, promoveram e entregaram, coletivamente, mais de 700 eventos importantes a mais de 16 milhões de fãs nos seus 15 anos, desde seu início. Esses eventos incluíram o Grande Prêmio Etihad Airways Abu Dhabi de Fórmula 1, Concertos pós-corrida de Yasalam, Campeonatos Mundiais de Tênis Mubadala, Copa do Mundo de Clubes FIFA, Copa do Mundo AFC Asian Cup, Jogos da NBA em Abu Dhabi, UFC, comemorações e festivais nacionais, bem como muitos outros eventos esportivos, musicais, culturais, entretenimento, corporativos e de MICE.

A Ethara dá as boas-vindas às equipes de ambas as organizações sob a nova entidade nos escritórios em Abu Dhabi, Dubai e Riade. Por meio da combinação de expertise, a Ethara agora buscará impulsionar o alcance por meio de uma abordagem inovadora em relação à tecnologia e ambições focadas no futuro nos principais mercados.

"A Ethara oferece uma plataforma excepcional para concretizar nosso potencial coletivo e criar experiências do futuro, hoje", disse Al Noaimi. "A Ethara é um evento que prioriza as pessoas e uma potência de entretenimento que promove e oferece as melhores experiências da categoria".

A Ethara continuará a administrar e supervisionar um impressionante portfólio de ativos, incluindo: Etihad Park, o maior local ao ar livre da região; Etihad Arena, o maior local de entretenimento multifuncional e de última geração do Oriente Médio; o icônico circuito de Fórmula 1® de Abu Dhabi, Yas Marina Circuit; juntamente com o Centro de Conferências Yas, oferecendo espaços versáteis para conferências, reuniões e eventos com vistas deslumbrantes da Ilha Yas.

A empresa também cultivará e fortalecerá os relacionamentos existentes com parceiros locais e internacionais, os quais foram estabelecidos desde o início de ambas as organizações, além de criar novas parcerias que possibilitarão futuros eventos, ideias e ativações inovadoras e pioneiras."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2077286/Ethara.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2077285/CEO_Saif_Al_Noaimi.jpg

FONTE Ethara

SOURCE Ethara