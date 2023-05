Abu Dhabi Motorsports Management und Flash Entertainment schließen sich zusammen, um ein leistungsstarkes Unternehmen für Veranstaltungen, Unterhaltung und Venue-Management zu bilden

„Ethara" wird in Abu Dhabi mit internationalen Ambitionen eingeführt

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 16. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Motorsports Management (ADMM) und Flash Entertainment (Flash) haben ihre Aktivitäten und Betriebe offiziell zusammengelegt und die sich ergänzenden Fachkenntnisse der beiden Unternehmen zu einem neuen Machtzentrum zusammengeführt, das die Zukunft von Veranstaltungen, Unterhaltung und Venue Management im gesamten Nahen Osten und darüber hinaus gestalten wird.

The integration of the two entities to launch a new powerhouse in Ethara will shape the future of live events, entertainment and venue management throughout the Middle East and beyond. Ethara is led by CEO Saif Al Noaimi, who will bring his proven leadership to drive commercial expansion across new markets.

Das Unternehmen wurde „Ethara" genannt — was „Nervenkitzel" auf Arabisch bedeutet – und startet heute (15. Mai). Ihr Ziel ist es, die ungenutzten und einzigartigen Möglichkeiten im Bereich der Live-Events zu nutzen und gleichzeitig das Wachstum fortzusetzen, das den Nahen Osten fest auf der globalen Unterhaltungsbühne positioniert hat.

Ethara wird von Saif Al Noaimi geleitet, dem ehemaligen CEO von Abu Dhabi Motorsports Management und Vorstandsmitglied von Flash Entertainment, der seine bewährten Führungsqualitäten einbringen wird, um die kommerzielle Expansion in neue Märkte voranzutreiben.

Al Noaimi, CEO von Ethara, sagte: „Durch die Kombination unserer Stärken sind wir perfekt positioniert, um unvergessliche Momente zu schaffen, die im Gedächtnis bleiben. Durch die Integration der Aktivitäten und Betriebe von zwei Pionieren des Unterhaltungs- und Veranstaltungsmanagements in Abu Dhabi wird Ethara das Emirat weiter als Wirtschaftsmotor in der Unterhaltungs-, Veranstaltungs- und Sportbranche etablieren – lokal, regional und international."

Er fügte hinzu: „Wir verfügen über einen konkurrenzlosen Reichtum an Fachwissen, Erfahrung, Kenntnissen und Fähigkeiten, die den Erfolg von Ethara weit über das hinaus vorantreiben werden, was jedes der beiden Unternehmen allein erreichen könnte – und das alles angetrieben von Kreativität und Innovation auf Weltklasseniveau."

ADMM und Flash haben in den 15 Jahren seit ihrer Gründung gemeinsam über 700 Großveranstaltungen für mehr als 16 Millionen Fans konzipiert, produziert, beworben und durchgeführt. Dazu gehören der Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, Yasalam After-Race Concerts, Mubadala World Tennis Championships, FIFA Club World Cup, AFC Asian Cup, NBA Abu Dhabi Games, UFC, nationale Feierlichkeiten und Festivals sowie viele weitere Veranstaltungen aus den Bereichen Sport, Musik, Kultur, Unterhaltung, Corporate und MICE.

Ethara begrüßt die Teams beider Organisationen in der neuen Einheit mit Büros in Abu Dhabi, Dubai und Riad. Durch die Kombination von Fachwissen, wird Ethara nun versuchen, die Reichweite durch einen innovativen Technologieansatz und zukunftsorientierte Ambitionen in Schlüsselmärkten voranzutreiben.

„Ethara bietet eine außergewöhnliche Plattform, um unser kollektives Potenzial auszuschöpfen und schon heute Erlebnisse der Zukunft zu schaffen", sagte Al Noaimi. „Ethara ist ein Event- und Unterhaltungsunternehmen, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt und erstklassige Erlebnisse organisiert und durchführt."

Ethara verwaltet und beaufsichtigt auch in Zukunft ein beeindruckendes Portfolio von Vermögenswerten, darunter: Etihad Park, der größte Open-Air-Veranstaltungsort der Region; Etihad Arena, der größte überdachte Mehrzweck-Veranstaltungsort des Nahen Ostens, der auf dem neuesten Stand der Technik ist; Abu Dhabis ikonische Formel 1® Rennstrecke, Yas Marina Circuit; sowie das Yas Conference Centre, das vielseitige Konferenz-, Tagungs- und Veranstaltungsräume mit atemberaubendem Blick auf Yas Island bietet.

Das Unternehmen möchte außerdem bestehende Beziehungen zu lokalen und internationalen Partnern pflegen und ausbauen, die seit der Gründung beider Unternehmen aufgebaut wurden, sowie neue Partnerschaften aufbauen, die zukünftige Veranstaltungen, Ideen und Aktivitäten auf den Markt bringen werden.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2077286/Ethara.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2077285/CEO_Saif_Al_Noaimi.jpg

SOURCE Ethara