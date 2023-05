Abu Dhabi Motorsports Management et Flash Entertainment unissent leurs forces pour former un groupe de premier plan dans le domaine de l'événementiel, du divertissement et de la gestion de sites

Le lancement de la société « Ethara » à Abou Dabi traduit des ambitions mondiales

ABOU DABI, Émirats arabes unis, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Motorsports Management (ADMM) et Flash Entertainment (Flash) ont officiellement fusionné leurs activités et opérations en mettant en commun l'expertise complémentaire des deux entreprises pour lancer un nouveau groupe qui façonnera l'avenir de l'événementiel, du divertissement et de la gestion de sites dans tout le Moyen-Orient et au-delà.

The integration of the two entities to launch a new powerhouse in Ethara will shape the future of live events, entertainment and venue management throughout the Middle East and beyond. Ethara is led by CEO Saif Al Noaimi, who will bring his proven leadership to drive commercial expansion across new markets.

La société, baptisée « Ethara » (« frisson » en arabe), démarre ses activités aujourd'hui (15 mai). Son ambition est de façonner les opportunités uniques et inexploitées dans le domaine des événements en direct, tout en continuant à stimuler la croissance ayant fermement positionné le Moyen-Orient sur le marché mondial du divertissement.

Ethara est dirigée par Saif Al Noaimi, ancien PDG d'Abu Dhabi Motorsports Management et membre du conseil d'administration de Flash Entertainment, qui apportera ses qualités de meneur éprouvées au service de l'expansion commerciale sur de nouveaux marchés.

Al Noaimi, PDG d'Ethara, a déclaré : « En combinant nos forces, nous sommes parfaitement positionnés pour créer des moments mémorables, qui comptent. En intégrant les activités et les opérations de deux géants précurseurs dans le domaine du divertissement et de la gestion d'événements à Abou Dabi, Ethara continuera à asseoir la position de l'émirat en tant que moteur économique dans les secteurs du divertissement, de la gestion d'événements et du sport, au niveau local, régional et international. »

Il a ajouté : « Nous disposons d'une richesse inégalée en matière d'expertise, d'expérience, de connaissances et de compétences, qui permettra de déployer le succès d'Ethara bien au-delà de ce qu'une entreprise pourrait réaliser seule, grâce à une créativité et une innovation de classe mondiale. »

ADMM et Flash ont collectivement conçu, produit, promu et organisé plus de 700 événements majeurs qui ont attiré plus de 16 millions de fans au cours des 15 années qui se sont écoulées depuis leur lancement. Parmi ces événements figurent le Grand Prix de Formule 1 Etihad Airways d'Abou Dabi, les Yasalam After-Race Concerts, les Championnats du monde de tennis Mubadala, la Coupe du monde de la FIFA, la Coupe d'Asie des nations de football, les matchs de la NBA à Abou Dabi, l'UFC, des célébrations et festivals nationaux, ainsi que de nombreux autres événements dans les domaines du sport, de la musique, de la culture, du divertissement, de l'entreprise et de l'industrie.

Ethara accueillera les équipes des deux organisations dans les bureaux du nouveau groupe à Abou Dabi, Dubaï et Riyad. En associant les expertises des deux organisations, Ethara cherchera désormais à accroître sa portée grâce à une approche innovante de la technologie et à des ambitions tournées vers l'avenir au sein des marchés clés.

« Ethara fournit une plateforme exceptionnelle pour réaliser notre potentiel collectif et créer des expériences du futur, dès aujourd'hui », a affirmé Al Noaimi. « Ethara est une agence d'événements axées sur les personnes et une centrale de divertissement qui promeut et offre des expériences de premier ordre. »

Ethara continuera à gérer et à superviser un portefeuille impressionnant d'actifs, y compris : Etihad Park, la plus grande salle en plein air de la région ; l'EtihadArena, le plus grand espace de divertissement intérieur polyvalent du Moyen-Orient ; le circuit de Formule 1® emblématique d'Abou Dabi, Yas Marina Circuit ; ainsi que le Yas Conference Centre, qui offre des espaces de conférence, de réunion et d'événements polyvalents avec une vue imprenable sur l'île de Yas.

La société compte également entretenir et renforcer ses relations existantes avec les partenaires locaux et internationaux, remontant à la création des deux organisations, et créer de nouveaux partenariats qui permettront d'organiser des événements, des concepts et des activités en avant-première.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2077286/Ethara.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2077285/CEO_Saif_Al_Noaimi.jpg

SOURCE Ethara