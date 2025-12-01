Accélérer l'expansion mondiale : les projets de Sermatec à l'étranger entrent dans la phase de livraison concentrée

SHANGHAI, 1er décembre 2025 /PRNewswire/ -- Des camions chargés de conteneurs de stockage d'énergie portant le logo Sermatec se sont rassemblés et tenus prêts à rejoindre plusieurs sites de projets en Europe, marquant le début d'une nouvelle phase de livraison concentrée pour les projets de Sermatec à l'étranger.

Sermatec's Overseas Delivery

Dans un environnement international complexe et des délais de livraison serrés, Sermatec s'appuie sur ses technologies de base développées de manière indépendante, sur ses pratiques de production au plus juste et sur sa grande expérience en matière d'exécution de projets pour s'assurer que les projets à l'étranger sont réalisés dans les délais prévus tout en respectant des normes de qualité rigoureuses. Les unités livrées sont des systèmes de stockage d'énergie conteneurisés à refroidissement liquide de la série Serlattice, d'une capacité de 5 MWh. Ces systèmes prennent en charge plusieurs modes d'exploitation, notamment l'écrêtement des pointes, la réponse à la demande, l'alimentation de secours et la répartition basée sur les commandes. Ces systèmes offrent un fonctionnement sûr et efficace, une qualité d'énergie élevée et une longue durée de vie. Il ne s'agit pas seulement de livraisons d'équipements, mais du déploiement de solutions de gestion d'énergétique durable qui contribuent à la transition énergétique de l'Europe.

De l'Asie orientale à l'Europe, et de la livraison de solutions au développement conjoint de normes, cette phase de livraison concentrée démontre l'approche moderne de Sermatec en matière de collaboration mondiale. Grâce à une compréhension approfondie des exigences du réseau local, Sermatec propose des solutions personnalisées de haut niveau couvrant la sélection des cellules, l'intégration du système, les essais en usine et la réception provisoire à distance. Chaque étape fait l'objet d'un contrôle de qualité strict, ce qui assure une efficacité de livraison et une performance des produits qui établissent une nouvelle référence en matière d'exécution de projets.

Pour garantir le respect des délais de livraison, Sermatec a mis en œuvre des mesures d'atténuation complètes. Le renforcement des partenariats stratégiques avec les fournisseurs et l'intégration verticale des composants clés garantissent la stabilité d'accès aux matériaux essentiels. Des équipes locales d'assistance technique et de service après-vente réparties dans toute l'Europe offrent des capacités de réponse rapide qui améliorent encore les performances de livraison.

Dans un contexte d'accélération de la transformation énergétique mondiale, le système d'assurance de livraison de bout en bout de Sermatec (couvrant la R&D, la fabrication, les essais, la logistique et le service après-vente) garantit des solutions énergétiques intelligentes efficaces et de haute qualité proposées à ses clients dans le monde entier. Alors que les sirènes portuaires retentissent et que les navires prennent la mer, ces expéditions incarnent la capacité d'exécution internationale de Sermatec et illustrent la manière dont les technologies chinoises de stockage de l'énergie peuvent contribuer au progrès mondial vers la réduction nette de la consommation d'énergie.

À propos de Sermatec

Sermatec est un développeur et un fabricant de solutions avancées de stockage d'énergie et d'énergie intelligente, qui s'engage à soutenir la transition mondiale vers des systèmes d'énergie durables grâce à l'innovation technologique, à la fabrication intégrée et au service local.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2835033/EN_150M.mp4