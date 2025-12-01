Przyspieszenie globalnej ekspansji: zagraniczne inwestycje Sermatec wkraczają w fazę intensywnych dostaw

SZANGHAJ, 1 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Ciężarówki wypełnione kontenerami z magazynami energii z logo Sermatec zostały przygotowane do wyjazdu do miejsc, gdzie realizowane są liczne projekty na terenie całej Europy, wyznaczając początek nowej fazy intensywnych dostaw na potrzeby zagranicznych inwestycji firmy Sermatec.

Sermatec's Overseas Delivery
W warunkach złożonego środowiska międzynarodowego i przy dużym zagęszczeniu terminów dostaw, Sermatec czerpie z autorskich podstawowych technologii, zwinnych praktyk produkcyjnych i rozległego doświadczenia w realizacji zagranicznych projektów, aby zapewnić, że inwestycje postępują zgodnie z harmonogramem przy jednoczesnym zachowaniu zgodności z rygorystycznymi normami jakości. Dostarczane jednostki obejmują produkty z serii Serlattice 5 MWh, chłodzone cieczą kontenerowe systemy magazynowania energii, które obsługują szereg trybów pracy, w tym pracę w trybie szczytowego zapotrzebowania na energię, w trybie reakcji na zapotrzebowanie na energię, zasilania awaryjnego i sterowania przesyłem. Systemy te zapewniają bezpieczną i wydajną eksploatację, wysokiej jakości zasilanie i długi cykl życia urządzenia, co oznacza nie tylko dostawy sprzętu lecz również wprowadzanie rozwiązań w obszarze zarządzana energią, które przyczyniają się do transformacji energetycznej Europy.

Od Azji Wschodniej po Europę, od dostaw rozwiązań po współtworzenie norm, ta faza intensywnych dostaw uwidacznia nowoczesne podejście firmy Sermatec do współpracy międzynarodowej. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu lokalnych wymogów sieciowych, Sermatec zapewnia wysokiej klasy, szyte na miarę rozwiązania obejmujące wybór ogniw, integrację systemu, testy fabryczne i zdalny wstępny odbiór. Każdy z tych etapów podlega surowej kontroli jakości, umożliwiając wydajność dostaw i produktów, które ustanawiają nowe standardy realizacji inwestycji.

Aby zapewnić terminowe dostawy, firma Sermatec wdrożyła kompleksowe środki zaradcze. Umocnienie strategicznych partnerstw z dostawcami i pionowa integracja kluczowych komponentów umożliwiają niezakłócony dostęp do materiałów o krytycznym znaczeniu. Lokalne wsparcie techniczne i zespoły obsługi posrzedażowej w całej Europie zapewniają możliwość szybkiej reakcji na zaistniałe problemy, co jeszcze bardziej poprawia wskaźniki dostaw.

W warunkach przyspieszenia globalnej transformacji energetycznej, kompleksowy system niezawodności dostaw firmy Sermatec, obejmujący prace badawczo-rozwojowe, produkcję, testy, logistykę i obsługę posrzedażową, zapewnia wysokiej jakości, wydajne, inteligentne rozwiązania energetyczne dla klientów na całym świecie. Gdy rozlega się dźwięk syren portowych i statki wyruszają w rejs, dostawy te ucieleśniają możliwości firmy Sermatec z zakresie realizacji inwestycji na całym świecie i pokazują, jak chińskie technologie magazynowania energii pomagają w realizacji globalnego celu zerowych emisji CO2 netto.

Sermatec opracowuje i produkuje zaawansowane systemy magazynowania energii i inteligentne rozwiązania energetyczne, angażując się we wsparcie globalnego przejścia na zrównoważone systemy zasilania dzięki innowacjom technologicznym, zintegrowanej produkcji i lokalnej obsłudze klientów.

Materiał filmowy - https://mma.prnewswire.com/media/2835033/EN_150M.mp4

