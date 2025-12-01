Zrychlení globální expanze: Zahraniční projekty Sermatecu vstupují do fáze soustředěných dodávek

ŠANGHAJ, 1. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Nákladní vozy naložené kontejnery pro skladování energie s logem Sermatec se seřadily do kolon a chystají se vyrazit k řadě projektů po celé Evropě. Začíná tak nová fáze soustředěných dodávek pro zahraniční projekty společnosti Sermatec.

Sermatec's Overseas Delivery
Ve složitém mezinárodním prostředí a při zkracujících se dodacích lhůtách využívá společnost Sermatec své nezávisle vyvinuté klíčové technologie, štíhlé výrobní postupy a rozsáhlé zkušenosti s realizací projektů, aby zajistila, že zahraniční projekty budou probíhat podle harmonogramu a zároveň budou splňovat přísné standardy kvality. Dodávanými jednotkami jsou kapalinou chlazené kontejnerové systémy pro ukládání energie Serlattice Series 5 MWh, které jsou schopné pracovat v několika provozních režimech, jako je vyrovnávání špiček, odezva na poptávku, záložní napájení či řízený dispečink. Tyto systémy zajišťují bezpečný a efektivní provoz, vysokou kvalitu výkonu a dlouhou životnost. Nejde tak pouze o dodávku technologií, ale i o nasazení udržitelných řešení pro správu energie, která podporují evropskou energetickou transformaci.

Od východní Asie po Evropu a od dodávek řešení po společný vývoj standardů, tato soustředěná fáze dodávek ilustruje moderní přístup společnosti Sermatec ke globální spolupráci. Díky detailní znalosti místních požadavků na přenosové a distribuční sítě poskytuje společnost Sermatec vysoce kvalitní, na míru připravená řešení zahrnující výběr bateriových článků, integraci systému, tovární testování a dálkovou předpřípravu uvedení do provozu. Každá fáze podléhá přísné kontrole kvality, což umožňuje efektivitu dodávek a výkonnost zařízení, a nastavuje tak nová standard v realizaci projektů.

Pro zajištění včasného dodání zavedla společnost Sermatec ucelená opatření ke zmírnění rizik. Posílená strategická partnerství s dodavateli a vertikální integrace klíčových komponent zajišťují stabilní přístup ke kritickým materiálům. Lokalizovaná technická podpora a poprodejní týmy po celé Evropě poskytují rychlou lokální podporu, což dále zlepšuje spolehlivost a efektivitu dodávek.

V době zrychlující se globální energetické transformace poskytuje společnost Sermatec komplexní systém dodávek, který zahrnuje výzkum a vývoj, výrobu, testování, logistiku a poprodejní servis, a je zárukou toho, že společnost může zákazníkům po celém světě poskytovat vysoce kvalitní a účinná inteligentní energetická řešení. Zásilky, vyplouvající do zahraničí za zvuku přístavních sirén, jsou důkazem mezinárodních realizačních schopností Sermatecu a ukazují, jak mohou čínské technologie pro akumulaci energie přispět ke globálnímu úsilí o dosažení uhlíkové neutrality.

O společnosti Sermatec

Společnost Sermatec působí jako vývojář a výrobce pokročilých řešení pro skladování energie a inteligentních energetických řešení, který se prostřednictvím technologických inovací, integrované výroby a lokálně poskytovaných služeb angažuje v podpoře globálního přechodu k udržitelným energetickým soustavám.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2835033/EN_150M.mp4 

