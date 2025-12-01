Urýchlenie globálnej expanzie: Zámorské projekty Sermatec vstupujú do fázy intenzívnych dodávok
Dec 01, 2025, 12:03 ET
ŠANGHAJ, 1. december 2025 /PRNewswire/ -- Kamióny naložené systémami na skladovanie energie s logom Sermatec sa zoradili a chystajú sa vyštartovať do lokalít viacerých projektov po celej Európe. Začína sa tak nová fáza intenzívnych dodávok pre zahraničné projekty spoločnosti Sermatec.
V zložitom medzinárodnom prostredí a skrátených dodacích lehotách využíva spoločnosť Sermatec svoje nezávisle vyvinuté základné technológie, postupy štíhlej výroby a rozsiahle skúsenosti s realizáciou projektov, aby zaistila, že zahraničné projekty budú napredovať podľa plánu a zároveň spĺňať prísne štandardy kvality. Dodávané jednotky predstavujú kvapalinou chladené kontajnerové systémy na skladovanie energie Serlattice Series 5 MWh, ktoré podporujú viacero prevádzkových režimov vrátane eliminácie špičkovej spotreby, reakcie na dopyt, záložného napájania a dispečingu na základe príkazov. Tieto systémy zaisťujú bezpečnú a efektívnu prevádzku, vysokú kvalitu energie a dlhú životnosť. To zahŕňa nielen dodávky zariadení, ale aj zavádzanie udržateľných riešení spravovania energie, ktoré prispievajú k energetickej transformácii Európy.
Od východnej Ázie po Európu a od dodávania riešení až po spoločný vývoj štandardov, demonštruje táto fáza intenzívnych dodávok moderný prístup spoločnosti Sermatec ku globálnej spolupráci. Vďaka dôkladnému pochopeniu požiadaviek lokálnej siete poskytuje Sermatec vysokokvalitné, prispôsobené riešenia zahŕňajúce výber článkov, systémovú integráciu, továrenské testovanie a diaľkové predbežné uvedenie do prevádzky. Každá fáza podlieha prísnej kontrole kvality, čo umožňuje efektívnosť dodávok a výkonnosť produktov, ktoré stanovujú nový štandard v realizácii projektov.
Na zaistenie včasného dodania zaviedla spoločnosť Sermatec komplexné zmierňujúce opatrenia. Upevnené strategické partnerstvá s dodávateľmi a vertikálna integrácia kľúčových komponentov zabezpečujú stabilný prístup ku kritickým materiálom. Lokalizované tímy technickej podpory a popredajného servisu po celej Európe umožňujú rýchlu reakciu, ktorá ďalej zlepšuje efektívnosť dodávok.
Na pozadí zrýchľujúcej sa globálnej energetickej transformácie komplexný systém zabezpečenia dodávok spoločnosti Sermatec – vrátane výskumu a vývoja, výroby, testovania, logistiky a popredajného servisu – umožňuje, že spoločnosť môže poskytovať vysokokvalitné a efektívne inteligentné energetické riešenia zákazníkom po celom svete. Zatiaľ čo sa ozývajú prístavné sirény a lode sa vydávajú na cestu, tieto zásielky stelesňujú medzinárodnú realizačnú kapacitu spoločnosti Sermatec a ilustrujú, ako môžu čínske technológie skladovania energie podporiť globálny pokrok smerom k nulovým emisiám.
O spoločnosti Sermatec
Sermatec je spoločnosť zameraná na vývoj a výrobu pokročilých riešení skladovania energie a inteligentných energetických riešení. Je odhodlaná podporovať globálny prechod na udržateľné energetické systémy prostredníctvom technologických inovácií, integrovanej výroby a lokalizovaných služieb.
