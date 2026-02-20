Acceleronix und IDEMIA Secure Transactions starten IFPP Early Access Programm auf dem MWC26 Barcelona gemeinsam mit Tele2 IoT

BARCELONA, Spanien, 20. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Acceleronix, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen und -Dienstleistungen, sowie IDEMIA Secure Transactions, ein weltweit führender Anbieter von Zahlungs- und Konnektivitätslösungen, kündigen heute den Start des In-Factory Profile Provisioning (IFPP) Early Access Programm auf dem MWC Barcelona in Spanien an. Das Programm, das gemeinsam mit Tele2 IoT durchgeführt wird, bietet einen Vorabzugang zu einer quantensicheren IFPP-Lösung für IoT-Geräte. Mit der Einführung und den Live-Vorführungen des Programms auf der Veranstaltung können Besucher sehen, wie OEMs Konnektivitätsprofile während des Herstellungsprozesses mit nur einer einzigen eSIM-Teilenummer (1 SKU) auf eSIMs vorladen können.

Die Vorführungen werden zeigen, wie Geräte das Werk sofort anschlussfertig verlassen können, wodurch der Lebenszyklus der IoT-Konnektivität vereinfacht und die globale Verbreitung beschleunigt wird. Acceleronix, IDEMIA Secure Transactions und Tele2 IoT konzentrieren sich darauf, die IoT-Einführung zu beschleunigen. Das neue Programm kombiniert die Plattform, Orchestrierungsfähigkeiten sowie Factory-Tools von Acceleronix mit der IFPP-fähigen eSIM IoT von IDEMIA Secure Transactions und der quantensicheren IFPP-Bindung sowie Bereitstellung von MNO-Profilen und den Profilen von Tele2 IoT mit gemanagter globaler IoT-Konnektivität. Das Programm ist auf jeden Fertigungsbetrieb für Geräte ausgelegt, von kleinen Produktionsläufen bis hin zu Fabriken im großen Maßstab.

Zu den wichtigsten Vorteilen gehören automatisierte Bereitstellung, Echtzeitüberwachung, vollständige Rückverfolgbarkeit, vereinfachtes Management von Lagerhaltungseinheit (Stock-Keeping Unit = SKU) sowie eine schnellere Markteinführung. Auf Basis höchster kryptografischer Standards und eines quantensicheren Designs schützt das Programm Konnektivitätsprofile selbst in Offline- oder physisch getrennten Umgebungen. Außerdem ist es mit künftigen GSMA-Spezifikationen kompatibel, insbesondere SGP.42, und skalierbar, um die größten IoT-Implementierungen zu unterstützen.

„Acceleronix ist mit unserer IFPP- und SGP.32-fähigen Lösung, unserer SIM-Orchestrierung sowie unserer panregionalen IoT-Konnektivität führend in der Branche", sagte Gal Olshinka, Direktor bei Acceleronix. „Dieses neue IFPP Early Access Program unterstreicht unser Engagement für eSIM-Technologie und spiegelt unseren Fokus darauf wider, den Lebenszyklus von IoT-Geräten und Konnektivität zu optimieren, um skalierbare IoT-Lösungen zu unterstützen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit IDEMIA Secure Transactions und Tele2 IoT, um diese Partnerschaft aufzubauen, und wir sind stolz darauf, sie auf dem MWC26 zu präsentieren, um zu zeigen, wie IFPP die Bereitstellung von Geräten in großem Maßstab vereinfacht, das Betriebsrisiko senkt und eine einsatzbereite Konnektivität ermöglicht, sobald Geräte die Produktionslinie verlassen."

Philippe De Oliveira, Bereichsleiter auf Senior-Ebene für Automotive-/IoT-Konnektivitätsdienste bei IDEMIA Secure Transactions, ergänzte: „IFPP markiert einen Wendepunkt, der OEMs dabei hilft, den Fertigungsprozess für vernetzte Geräte deutlich zu vereinfachen sowie zu optimieren. Indem wir unsere Expertise in Konnektivitätslösungen, insbesondere eSIM SGP.32, und unsere quantensichere Kryptografie mit den Orchestrierungsfähigkeiten von Acceleronix in der Fertigung und der führenden IoT-Konnektivität von Tele2 IoT zusammenbringen, beweisen wir, dass Bereitstellung in der Fertigung – und damit In-Factory Provisioning – nicht theoretisch, sondern live, skalierbar und bereit für die industrielle Einführung ist."

„Tele2 IoT ist stolz darauf, gemeinsam mit Acceleronix und IDEMIA Secure Transactions dieses IFPP Early Access Programm zum Leben zu erwecken", sagte Onur Kasaba, geschäftsführender Leiter von Tele2 IoT. „Indem wir unsere gemanagte globale IoT-Konnektivität und Bereitstellungsfähigkeiten mit der Profilbereitstellung in der Fertigung kombinieren, können OEMs Geräte ausliefern, die direkt ab Werk bereit sind, sich zu verbinden. Dieser Ansatz vereinfacht den IoT-Lebenszyklus erheblich, senkt die betriebliche Komplexität und unterstützt skalierbare, sichere Implementierungen weltweit."

Besuchen Sie Acceleronix auf dem MWC Barcelona 2026, um IFPP in Aktion zu sehen und direkt mit Experten des Unternehmens zu sprechen. Am Stand von Acceleronix wird eine Live-Vorführung zu sehen sein, die zeigt, wie IFPP die Bereitstellung von Konnektivität in der Fertigung vereinfacht. OEMs und Gerätehersteller können außerdem am IFPP Early Access Programm teilnehmen, ein Testkit erhalten und zu den Ersten gehören, die werksfertige, quantensichere Konnektivität in großem Maßstab einsetzen.

Informationen zu Acceleronix

Acceleronix ist der End-to-End-IoT-Partner, dem globale Innovatoren vertrauen, um schneller und mit weniger Komplexität voranzukommen. Vom Konzept bis zur globalen Bereitstellung kümmern wir uns um Design, Konnektivität, SIM/eSIM-Lebenszyklus, KI, Cloud sowie Compliance, damit Sie schneller starten und intelligenter skalieren können.

Weitere Informationen finden Sie auf www.acceleronix.io