accesso® acquiert VGS et réintroduit la plateforme VGS sous le nom d'accesso Horizon(SM)

TWYFORD, Royaume-Uni, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- accesso Technology Group (AIM : ACSO), le premier fournisseur de solutions technologiques pour les attractions et les sites du monde entier, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de VGS : un fournisseur de premier plan de systèmes de billetterie et de gestion des visiteurs pour les entreprises de loisirs, de divertissement et de culture du monde entier. La plateforme SnApp primée de VGS sera rebaptisée accesso Horizon et fera partie de la gamme de produits accesso.

The accesso Horizon ticketing and visitor management platform.

Fondé par une équipe avec des décennies d'expérience combinée, VGS a soutenu les attractions de visiteurs renommés dans tous les aspects de la vente, la distribution et le remboursement des billets et des droits depuis sa création en 2011. Sa liste de clients de plus de 100 sites comprend le plus grand parc à thème du monde à Orlando, en Floride, ainsi que des marques de parcs à thème de premier plan à Dubaï, Singapour, au Japon et en Chine. Au-delà des parcs à thème, la plateforme de billetterie et de gestion des visiteurs prend en charge des zoos, des tours d'observation et d'autres attractions uniques dans 11 pays au total, y compris l'une des sept merveilles du monde antique, la pyramide de Gizeh en Égypte.

Dotée d'un vaste ensemble de fonctions, d'une fonctionnalité mondialisée et de solides capacités d'évolution, la plateforme VGS permet aux exploitants de lieux de gérer tous les avantages, services et droits offerts aux invités à l'aide d'une plateforme unifiée. Hébergée sur site ou dans le cloud, la solution offre aux clients une API ouverte pour permettre une intégration directe avec d'autres systèmes. La plateforme VGS offre aux clients une expérience transparente et cohérente à travers tous les droits et sur n'importe quel appareil. L'intelligence en temps réel permet aux opérateurs d'optimiser les ventes grâce à une tarification dynamique, à la gestion des disponibilités et à la gestion des canaux de vente. La prise en charge de plusieurs sites permet une promotion croisée et un conditionnement croisé des offres, ce qui améliore la visibilité et l'expérience complète des clients. De plus, la solution offre une prise en charge linguistique transparente pour les établissements du monde entier grâce à une interface utilisateur multilingue entièrement flexible.

« Je suis très heureux d'annoncer l'acquisition de VGS. Sa solution s'inscrit parfaitement dans notre feuille de route technologique et sa clientèle de premier plan en dit long sur la qualité, l'évolutivité et la fonctionnalité de la plateforme », a déclaré Steve Brown, PDG d'accesso. « Cette acquisition nous permettra de fournir à nos clients et à nos futurs partenaires une technologie capable de s'adapter à leur activité à long terme et de répondre aux exigences croissantes du consommateur moderne. »

Selon les termes de l'accord, l'équipe internationale talentueuse de 33 personnes de VGS, avec des bureaux à Milan, Dubaï, Singapour et Orlando, rejoindra accesso.

« Je suis ravi que VGS s'associe à Accesso. Notre technologie est complémentaire de l'offre d'Accesso. Nous partageons le même engagement absolu à fournir les meilleures solutions unifiées possibles pour optimiser les opérations de nos clients et améliorer l'expérience de leurs invités avant, pendant et après leur visite », a déclaré Paolo Moro, PDG de VGS. « Nous nous réjouissons de travailler ensemble à l'aube de ce nouveau chapitre passionnant. »

« C'est particulièrement important pour moi et Paolo, car notre relation de travail remonte à plus de vingt ans, aux premiers jours de la solution originale de billetterie et de gestion des visiteurs de VGS », a poursuivi M. Brown. « Paolo est un leader reconnu depuis longtemps dans ce domaine, pour lequel j'éprouve un immense respect. J'ai vu son expertise et ses innovations façonner l'industrie, et je me réjouis que notre groupe combiné continue à apporter des solutions innovantes au secteur des loisirs. »

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.accesso.com/solutions/ticketing/ticketing-visitor-management .

À propos d'accesso Technology Group plc

accesso est le premier fournisseur mondial de solutions technologiques brevetées et primées qui redéfinissent l'expérience du client, augmentent les revenus, rationalisent les opérations et soutiennent les décisions commerciales basées sur les données pour les opérateurs de loisirs et de divertissement. accesso, qui dessert actuellement plus de 1 000 sites dans le monde, investit massivement dans la recherche et le développement afin de fournir aux sites une technologie qui leur permet d'offrir des expériences inoubliables à leurs visiteurs. Composé d'une équipe de vétérans de l'industrie des attractions, des lieux culturels et du ski, accesso s'associe à des lieux pour accroître leur gamme d'engagement des visiteurs sur site et hors site afin d'augmenter les revenus grâce à une technologie intuitive de billetterie, de point de vente, de file d'attente virtuelle, de distribution et de gestion de l'expérience.

accesso est une société publique, cotée sur l'AIM : un marché géré par la Bourse de Londres. Pour en savoir plus, consultez le site accesso.com ou suivez accessosur Twitter , LinkedIn et Facebook .

