accesso® adquire VGS e reintroduz a plataforma VGS como "accesso Horizon (SM)"

22 de junho de 2023

TWYFORD, Reino Unido, 22 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A accesso Technology Group (AIM: ACSO), principal provedora de soluções tecnológicas para atrações e locais em todo o mundo, anunciou hoje a aquisição da VGS - um importante provedor de sistemas de bilheteria e gestão de visitantes para empresas de lazer, entretenimento e cultura ao redor do globo. A premiada plataforma SnApp, da VGS, será rebatizada como accesso Horizon e operará como parte do conjunto de produtos da accesso.

The accesso Horizon ticketing and visitor management platform.

Fundada por uma equipe com décadas de experiência combinada, a VGS tem apoiado atrações turísticas renomadas em todos os aspectos da venda, distribuição e resgate de ingressos e benefícios desde sua fundação em 2011. Sua lista de clientes inclui mais de 100 locais, incluindo o maior resort de parques temáticos do mundo em Orlando, Flórida, bem como marcas líderes de parques temáticos em Dubai, Singapura, Japão e China. Além dos parques temáticos, a plataforma de bilheteria e gerenciamento de visitantes oferece suporte a zoológicos, torres de observação e outras atrações únicas em um total de 11 países ao redor do mundo, incluindo uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo - a Pirâmide de Gizé, no Egito.

Com um conjunto abrangente de recursos, funcionalidade globalizada e capacidades de escalabilidade robustas, a plataforma VGS capacita os operadores de locais a gerenciar todos os benefícios, serviços e direitos disponíveis para os visitantes com uma única plataforma unificada. Hospedada no local ou em nuvem, a solução oferece aos clientes uma API aberta que permite a integração direta com outros sistemas. A plataforma VGS oferece aos visitantes uma experiência fluida e consistente em todos os direitos e em qualquer dispositivo. A inteligência em tempo real permite que os operadores otimizem as vendas com preços dinâmicos, gerenciamento de disponibilidade e gerenciamento de canais de vendas. O suporte multi-local permite a promoção cruzada e o pacote cruzado de ofertas, melhorando a visibilidade e a experiência do hóspede por completo. Além disso, a solução oferece suporte linguístico contínuo para locais em todo o mundo com suporte de interface de usuário totalmente flexível e multilíngue.

"Estou mais do que animado em anunciar a aquisição transformadora da VGS. Sua solução se encaixa diretamente em nosso roteiro tecnológico e sua base de clientes de alto nível fala muito sobre a qualidade, escalabilidade e funcionalidade da plataforma", disse o CEO da accesso, Steve Brown. "Esta aquisição nos permitirá fornecer aos nossos clientes e futuros parceiros uma tecnologia com capacidade de escalabilidade para acompanhar seus negócios no longo prazo e atender às crescentes demandas do consumidor moderno."

Nos termos do acordo, a talentosa equipe global de 33 pessoas da VGS, com escritórios em Milão, Dubai, Singapura e Orlando, se juntará à accesso.

"Estou muito satisfeito com o fato da VGS unir forças com a Accesso. Nossa tecnologia se complementa com a oferta da Accesso. Compartilhamos o mesmo compromisso absoluto de oferecer as melhores soluções unificadas possíveis para otimizar as operações de nossos clientes e melhorar a experiência de seus hóspedes antes, durante e após sua visita", compartilhou o CEO da VGS, Paolo Moro. "Estamos ansiosos para trabalhar juntos à medida que avançamos para este emocionante próximo capítulo".

"Isso é especialmente significativo para mim e Paolo, já que nossa relação de trabalho remonta a mais de duas décadas, desde os primeiros dias da solução original de bilheteria e gerenciamento de visitantes da VGS", continuou Brown. "Paolo é um líder admirado há muito tempo neste campo e é alguém por quem tenho um enorme respeito. Eu testemunhei como sua experiência e inovação moldaram o setor, e espero que nosso grupo combinado continue a trazer soluções inovadoras para o setor de lazer".

Para saber mais, acesse https://www.accesso.com/solutions/ticketing/ticketing-visitor-management.

Sobre a accesso Technology Group plc

accesso é o principal fornecedor global de soluções de tecnologia patenteadas e premiadas que redefinem a experiência do hóspede, impulsionam o aumento de receita, simplificam as operações e habilita decisões de negócios baseadas em dados para operadores de lazer e entretenimento. Atendendo atualmente a mais de 1.000 locais em todo o mundo, a accesso investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento para fornecer aos locais tecnologia que os capacita a oferecer experiências inesquecíveis aos hóspedes. Composta por uma equipe de veteranos da indústria de atrações, locais culturais e esqui, a accesso associa-se a locais para ampliar sua gama de interação com os visitantes, tanto no local quanto fora dele, visando aumentar a receita por meio de tecnologias intuitivas de emissão de ingressos, ponto de venda, fila virtual, distribuição e gerenciamento de experiências.

A accesso é uma empresa pública, listada na AIM: um mercado operado pela London Stock Exchange. Saiba mais em accesso.com ou siga a Acesso no Twitter, LinkedIn e Facebook.

