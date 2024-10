Acción de hormigón: Mammut contribuye al clima con una revolucionaria iniciativa de eliminación de CO2

Mammut, empresa de deportes al aire libre que apuesta por la naturaleza intacta, opera en un campo de tensión: permitir a los entusiastas de las actividades al aire libre vivir experiencias únicas en la montaña con un equipamiento duradero, al tiempo que los protege de los elementos y las lesiones. Sin embargo, estos productos generan emisiones durante toda su producción. Siguiendo su ambiciosa estrategia de descarbonización "Do Our Best, Remove the Rest", Mammut se propone reducir a la mitad sus emisiones para 2030 y alcanzar el cero neto para 2050.

--> Enlace al video del proyecto: https://youtu.be/hIW05-D0i48

De gas a hormigón

La empresa emergente tecnológica danesa Klimate es el eje de esta alianza, uniendo a todos los interesados en un objetivo común: ARC en Copenhague captura hasta 4 toneladas de CO 2 al día directamente de los gases de combustión de la planta de conversión de residuos en energía. Bofort proporciona el tanque ISO para el CO 2 licuado y gestiona su transporte a Finlandia, donde Carbonaide integra el CO 2 capturado en su proceso de producción de hormigón más sostenible, fijándolo así de forma permanente. Mammut, como "comprador" en este proyecto, se compromete a descarbonizar un total de 90 toneladas de CO 2 para finales de 2025.

A pesar del innovador proceso de eliminación y almacenamiento, el objetivo principal de Mammut es reducir sus emisiones. Como afirma Tobias Steinegger, director de Responsabilidad Corporativa de Mammut: "A través de esta cooperación, pretendemos lograr resultados tangibles en la eliminación de carbono e inspirar a otras empresas a eliminar sus emisiones residuales después de realizar importantes esfuerzos para reducir su huella de carbono".

Mads Emil Dalsgaard, consejero delegado conjunto de Klimate declaró: "Esta instalación es solo el comienzo, y esta inversión allana el camino para una ampliación y un desarrollo futuros. En Klimate estamos muy orgullosos de contar con Mammut y Adam Ondra como patrocinadores para ayudar a que este proyecto se haga realidad".

El ascenso de Adam Ondra: un símbolo de compromiso

La representación visual de la iniciativa muestra al varias veces campeón mundial y olímpico Adam Ondra escalando una ruta artificial en el exterior de CopenHill, una de las más altas de su tipo en todo el mundo. Esta escalada simbólica no solo destaca los desafíos físicos que superan los atletas, sino que también subraya el compromiso con la gestión ambiental dentro de la comunidad deportiva.

--> Más información sobre el proyecto: https://mammut.prezly.com/concrete-action-mammut-makes-climate-contribution-with-revolutionary-co-removal-initiative

