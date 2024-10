明確な行動：マムート、革新的なCO2除去への取り組みで気候変動対策に貢献

セオン(スイス)およびコペンハーゲン(デンマーク), 2024年10月23日 /PRNewswire/ -- Mammut(マムート)、Klimate(クライメイト)、ARC、Bofort(ボフォート)、Carbonaide(カーボネイド)が、画期的なコラボレーションにより、二酸化炭素(CO 2 )を除去してコンクリートに貯蔵する最先端のプロジェクトを発表しました。これは、気候変動との闘いにおいて大きな前進です。この取り組みを推進しているのは、世界クラスの登山家Adam Ondra氏です。

マムートは、手つかずの自然を相手にするアウトドア・スポーツ企業として、アウトドア愛好家が耐久性のある装備でユニークな登山体験をできるようにしながら、彼らを天候や怪我から守るという緊張感のある分野で事業を展開しています。しかし、これらの製品は、製造過程を通じて二酸化炭素を排出します。マムートは、「Do Our Best, Remove the Rest(最善を尽くし、残量を削減する)」という野心的な脱炭素化戦略に従い、2030年までに二酸化炭素排出を半分に減らし、2050年までに二酸化炭素実質ゼロを達成することを目指しています。

Mads Emil Dalsgaard, Co-CEO of Klimate, was a reliable partner in the project as well as in belaying Adam Ondra during his climb. (©Petr Chodura / Mammut Sports Group AG) ARC in Copenhagen captures up to 4 tons of CO2 daily which is eventually being integrated by Carbonaide into their sustainable concrete production process. (©Petr Chodura / Mammut Sports Group AG) This symbolic climb not only highlights the physical challenges overcome by athletes but also underscores the commitment to environmental stewardship within the sporting community. (©Petr Chodura / Mammut Sports Group AG) The artificial route on the exterior of CopenHill is one of the tallest of its kind globally. (©Petr Chodura / Mammut Sports Group AG) Adam Ondra’s ascent on the exterior of CopenHill: a symbol of commitment to sustainability. (©Petr Chodura / Mammut Sports Group AG)