Accor apresenta série Health to Wealth revolucionária

PARIS, França, 5 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Accor, um grupo hoteleiro líder mundial, anunciou hoje o lançamento da Health to Wealth, uma nova série que explora o estado atual do bem-estar e as questões que definem o nosso tempo. A Health to Wealth, que envolve alguns dos principais pensadores de nossa era, tem início hoje com uma série de podcasts instigante e informativa, que em breve será seguida de um desafio empreendedor em Paris em colaboração com a VivaTech e um artigo esclarecedor ainda este ano explorando as mais recentes pesquisas nas áreas de saúde psicológica e fisiológica, estrutura social e responsabilidade, mudanças globais, respostas e previsões.

"O objetivo da hospitalidade é oferecer uma recepção calorosa, um espírito de cuidado e uma sensação de bem-estar", disse Emlyn Brown, vice-presidente global de bem-estar da Accor. "Como líder global em hospitalidade, a Accor liderou o setor em levar as questões de bem-estar além das paredes tradicionais de spas e academias de condicionamento físico em tudo o que fazemos, desde operações de hotéis a alimentos e bebidas, design de quartos e muito mais. Estamos entusiasmados em estrear o podcast Health to Wealth e levar nossa missão de assistência a um nível superior, reunindo um grupo diversificado de mentes inovadoras para atuar como uma força positiva para a mudança que esperamos que inspire integridade mental e física e uma maior sensação de bem-estar em um mundo muito complexo e em constante mudança."

A série de podcasts Health to Wealth foi criada pela equipe de bem-estar da Accor e com curadoria da Well Intelligence. A Well Intelligence é um grupo internacional de consultoria de negócios com sede no Reino Unido que defende a relevância e o nível de vida cultural que o investimento em bem-estar oferece; oferece às corporações e empresas insights e orientação em sua busca de estabelecer programas de bem-estar impactantes, transformar o ethos da empresa e criar comunidades mais saudáveis e sustentáveis.

"A Accor está dando um poderoso passo à frente para liderar um discurso global entre alguns dos pensadores mais ousados do mundo, em um momento em que o bem-estar coletivo do mundo nunca foi tão abalado", disse Anni Hood, CEO da Well Intelligence. "Na Well Intelligence, acreditamos que às vezes é necessária uma abordagem mais radical para inspirar uma mudança revolucionária, em perspectiva e além."

Os primeiros quatro episódios do podcast Health to Wealth já estão disponíveis, apresentando Wim Hof discutindo o acesso democrático à saúde e o poder da respiração (Putting Mind Over Matter). Kate Cook abordará o impacto da saúde nutricional no desempenho dos negócios (Super Powered Through Strategic Nutrition); Saasha Celestial-One descreverá sua resposta básica e real ao desperdício (Sharing A Recipe To Reduce Food Waste); e Manuel Muniz sobre o tema tecnologia, seus impactos e possibilidades estratégicas (Turning The Digital Tide).

"Estamos todos neste planeta juntos, e quando uma parte de nós não vai bem ou não está bem nutrida, isso afeta todo o nosso organismo coletivo. E, para mim, isso pareceu uma forma muito natural de pensar sobre a interconexão social, humana e planetária que está vindo à tona nesta série Health to Wealth", disse Saasha Celestial-One, fundadora do OLIO, o aplicativo global de compartilhamento de alimentos que está revolucionando o desperdício de alimentos e o serviço comunitário, além de ser um dos colaboradores do Health to Wealth.

"A perspectiva macro de bem-estar que a Health to Wealth está examinando é essencial", acrescentou Manuel Muniz, reitor da Universidade IE em Madri, ex-secretário de Estado da Espanha Global e colaborador da Health to Wealth. "Estou feliz que essas discussões estejam ocorrendo agora, dado o contexto geral do mundo. Acredito que este seja o momento certo para abordar esses assuntos."

Episódios adicionais de podcast serão lançados ao longo de maio e junho de 2022, apresentando discussões para abrir a mente como:

Thierry Malleret sobre bem-estar, mudança de valores e macroforças globais

sobre bem-estar, mudança de valores e macroforças globais Oli Patrick e Harry Jameson sobre fitness, resiliência e combate ao estresse

e sobre fitness, resiliência e combate ao estresse Olaf Blanke sobre como nosso sentido corporal é governado pela neurociência

sobre como nosso sentido corporal é governado pela neurociência Julian Ranger sobre a razão pela qual todos devem cuidar de seus próprios dados pessoais

sobre a razão pela qual todos devem cuidar de seus próprios dados pessoais Allie Burns sobre investir nos empreendedores que podem causar impacto social

sobre investir nos empreendedores que podem causar impacto social Ali Parsa sobre médicos virtuais e a revolução da IA na área da saúde

A série de podcasts Health to Wealth está disponível em todas as principais plataformas de podcast, healthtowealthbyaccor.com e no site da Accor.

