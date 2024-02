Accord Healthcare s'associe à ITN Business pour la Journée mondiale contre le cancer afin d'explorer de quelle manière les approches innovantes contribuent à façonner l'avenir des soins contre le cancer

LONDRES, 4 février 2024 /PRNewswire/ -- Accord Healthcare (Accord), l'une des sociétés pharmaceutiques à plus forte croissance d'Europe, marque aujourd'hui la Journée mondiale contre le cancer 2024 en participant à un programme de style journalistique pour ITN Business aux côtés d'autres partenaires de l'industrie et de la communauté des patients unis dans une mission de sensibilisation sur l'importance de travailler ensemble pour améliorer les résultats en matière de santé et façonner l'avenir des soins contre le cancer.

Prenant la forme d'un programme d'information, il est animé par le présentateur Simon Thomas depuis les studios d'ITN à Londres et explore la recherche de pointe et les technologies de santé qui mènent la charge en matière de prévention, de détection et de traitement, ainsi que la manière dont le diagnostic précoce et une approche collaborative sont la clé d'un avenir meilleur pour les résultats des patients.

En réalité, un cancer est diagnostiqué au Royaume-Uni toutes les deux minutes, et une personne sur deux se voit diagnostiquer une forme de cancer au cours de sa vie[1].

Le film d'Accord montre comment nous contribuons à la lutte contre le cancer, en soulignant notre héritage en tant qu'entreprise de médicaments oncologiques avec notre portefeuille de produits génériques et comment l'entreprise se tourne vers l'avenir en mettant sur le marché des médicaments nouveaux et innovants pour lutter contre la maladie.

Le programme souligne également comment Accord a joué un rôle de premier plan en partenariat avec le NHS England et la MHRA pour réorienter les anciens médicaments afin d'aider de nouvelles cohortes de patients.

Joseph Dunford, vice-président des marques spécialisées, Accord Healthcare EMENA, a déclaré :

« Nous sommes si nombreux à être touchés par le cancer que ce programme est vraiment important et émouvant. Ce n'est que par la collaboration entre les experts du cancer, l'industrie, les universités et les associations de patients que nous pourrons progresser réellement vers un monde sans cancer.

Il y a beaucoup de raisons de se réjouir, mais il reste encore beaucoup à faire et la Journée mondiale contre le cancer constitue un moment fantastique pour sensibiliser le public à cette question tout en reconnaissant le travail extraordinaire qui est accompli. »

Le lancement de « Shaping the Future of Cancer Care » aura lieu le 4 février 2024, à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, et pourra être visionné exclusivement en ligne à l'adresse suivante :

https://business.itn.co.uk/programmes/shaping-the-future-of-cancer-care/

À propos d'Accord Healthcare

Basée au Royaume-Uni, Accord Healthcare est l'une des sociétés pharmaceutiques à la croissance la plus rapide en Europe. Accord possède l'une des plus grandes empreintes du marché parmi les sociétés européennes de génériques et de biosimilaires, vendant des médicaments génériques dans plus de 80 pays du monde. Cette présence mondiale nous permet de fournir des médicaments vitaux et abordables aux systèmes de santé publics et de soutenir les professionnels de la santé afin de transformer la vie des patients dans le monde entier.

L'approche d'Accord est dynamique et inventive, cherchant toujours à améliorer les produits et l'accès des patients à ceux-ci. Accord est motivée par la volonté de penser différemment et de fournir davantage au profit des patients du monde entier.

À propos d'ITN Business

S'appuyant sur des décennies d'expérience dans la communication B2B et la communication d'entreprise, ITN Business travaille avec des organisations, des entreprises et des marques pour créer un lien plus profond et plus authentique avec leur personnel, leurs clients, leurs partenaires, leurs investisseurs ou le monde entier. Industry News est notre programme d'actualités radiodiffusées et de campagnes numériques sur mesure pour les secteurs, les organisations caritatives et les industries, partageant des histoires d'innovation, de meilleures pratiques et de leadership éclairé, pour se connecter avec les publics qui comptent pour nos clients, et pour assurer un impact à plus long terme. Pour plus d'informations, consultez : business.itn.co.uk

[1] OECD, Health at Glance 2022, Commission européenne