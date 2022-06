Accord stratégique entre la Pijar Foundation et le réseau EdHeroes : Pôle Global Future Talent Alliance - EdHeroes

Ont assisté au lancement le roi Surakarta GPH Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo, KGPAA Mangkunegara X , ainsi que des représentants du ministère des entreprises d'état de la République d'Indonésie, Puteri Indonesia Foundation, Kisah Kasih Organization et plus encore.

Osama Obeidat, PDG de la Queen Rania Teacher Academy, et Shaun Conway, fondateur et président de la Fondation iXO, ont signé le mémorandum et souligné l'importance de l'institutionnalisation d'EdHeroes dans le pôle indonésien en raison des nombreux événements à venir qui, dans les prochaines années, auront des effets positifs sur l'éducation dans le pays.

EdHeroes est une initiative éducative mondiale, animée par la mission d'unir, de soutenir et d'inspirer les familles du monde entier en leur donnant accès à une éducation de qualité. Le réseau EdHeroes réunit déjà plus de 63 000 supporters et organise régulièrement des événements mondiaux et régionaux. Parmi leurs partenaires : le Groupe de la Banque mondiale, l'IITE de l'UNESCO, Dream a Dream, Teach For All, Wolfram, Educate Girls, Educate! et plus encore.

Lors du lancement du pôle indonésien EdHeroes, la Pijar Foundation a également présenté l'initiative Global Future Talent Alliance.

La « Global Future Talent Alliance » (GFTA) est un écosystème collaboratif de partage des ressources dont la mission est de réformer l'éducation pour notre prochaine génération. À cette fin, la GFTA mettra en contact des innovateurs du secteur de l'éducation, des philanthropes et d'autres organismes désireux de mettre à l'essai et d'élargir des initiatives visant à combler le fossé mondial des talents. Le mécanisme de partage des ressources de la GFTA permet aux initiatives éducatives novatrices et expérimentales de trouver les ressources financières nécessaires et d'apprendre les meilleures pratiques du monde entier.



« Le manque de compétences à l'échelle mondiale est un enjeu crucial pour les générations actuelles et futures. Nous invitons tous les réformateurs de l'éducation à se joindre à cette alliance et à lever les obstacles ensemble », a déclaré Cazadira Fediva Tamzil, responsable de la GFTA via la Pijar Foundation. Au cours de sa première année, la GFTA aspire à soutenir 25 initiatives à l'échelle mondiale.

EdHeroes et la Pijar Foundation ont récemment rencontré des innovateurs de l'éducation en Indonésie, y compris la princesse Mangkubumi, membre de la famille royale de Yogyakarta, bien connue comme activiste en faveur de l'éducation et soutenant les mouvements de jeunes. EdHeroes et la Pijar Foundation participent également à la conférence 2022 de l'Asian Venture Philanthropy Network (AVPN) à Bali, la plus grande organisation d'investissement social d'Asie qui cherche à attirer des capitaux afin qu'ils fassent la différence.

