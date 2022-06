Strategische Vereinbarung zwischen der Pijar-Stiftung und dem EdHeroes-Netzwerk: Global Future Talent Alliance und EdHeroes Hub

JAKARTA, Indonesien, 28. Juni 2022 /PRNewswire/ -- EdHeroes , eine globale Bildungsinitiative, hat soeben die Eröffnung ihres indonesischen Drehkreuzes bekannt gegeben. Das entsprechende „Memorandum of Cooperation" wurde am 17. Juni 2022 im Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, im Rahmen einer privaten Veranstaltung für Innovatoren und Bildungsexperten feierlich unterzeichnet. Der wichtigste Partner in Indonesien ist Pijar Foundation , eine gemeinnützige Organisation, die Zukunftsinitiativen durch „kollaboratives Regieren" - eine Koalition aus öffentlichem, privatem und kommunalem Sektor - anregt.