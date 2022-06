Acuerdo estratégico entre la Fundación Pijar Foundation y la red EdHeroes: la iniciativa Global Future Tallent Alliance y el centro EdHeroes

Los miembros de la junta consultiva de EdHeroes, Osama Obeidat, director ejecutivo de Queen Rania Teacher Academy, y Shaun Conway, fundador y presidente de iXO Foundation, firmaron el memorando y destacaron la importancia de la institucionalización de EdHeroes en el centro de Indonesia, ya que esto daría lugar a numerosos eventos con repercusiones positivas en la educación en los próximos años en el país.

EdHeroes es una iniciativa educativa global impulsada por la misión de unir, apoyar e inspirar a las familias de todo el mundo a través del acceso a una educación de calidad. La red EdHeroes ya cuenta con más de 63.000 seguidores y organiza regularmente eventos globales y regionales. Algunos de sus socios son: The World Bank Group, UNESCO IITE, Dream a Dream, Teach For All, Wolfram, Educate Girls, Educate!, entre otros.

Durante el lanzamiento del centro indonesio EdHeroes, la Fundación Pijar también anunció la iniciativa Global Future Talent Alliance.

La "Global Future Talent Alliance" (GFTA) es un ecosistema colaborativo de intercambio de recursos con la misión de reformar la educación para nuestra próxima generación. Con este fin, la GFTA conectará a innovadores educativos, filántropos y otras organizaciones interesadas en probar y ampliar iniciativas para acabar con el déficit de talento global. El mecanismo de intercambio de recursos de la GFTA permite que las iniciativas educativas innovadoras y experimentales encuentren los recursos financieros necesarios y aprovechen las mejores prácticas de todo el mundo.

"El déficit de habilidades global es un problema crítico para nuestras generaciones actuales y futuras. Invitamos a todos los reformadores educativos a sumarse a esta alianza y romper barreras juntos" ,afirmó Cazadira Fediva Tamzil, directora de GFTA de la Fundación Pijar. En su primer año, la GFTA aspira a apoyar 25 iniciativas a nivel mundial.

EdHeroes y la Fundación Pijar se reunieron recientemente con innovadores educativos de toda Indonesia, incluida la princesa Mangkubumi, miembro de la familia real de Yogyakarta, conocida como activista del movimiento juvenil y la educación. También participan en la conferencia Asia Venture Philanthropy Network (AVPN) 2022 en Bali, la mayor convocatoria de inversión social de Asia que busca impulsar el capital hacia la generación de impacto.

FUENTE EdHeroes Network

