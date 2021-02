ACE est de retour en Europe : transférer de l'argent en ligne

MANCHESTER, Angleterre, 9 février 2021 /PRNewswire/ -- La société financière de renommée mondiale ACE Money Transfer est de retour en Europe.

La société a déclaré le vendredi 5 février 2021 qu'elle avait repris ses activités au sein de l'Union européenne.

La société de renommée mondiale, ACE Money Transfer, n'était en service au Royaume-Uni que depuis le 1er janvier 2021 et a dû suspendre ses opérations depuis l'UE en raison du Brexit. Ce fut un revers majeur pour l'ACE ainsi que pour ses clients. L'entreprise possède une vaste clientèle dans l'UE où elle est devenue le premier choix de ses clients.

L'entreprise a été très rentable pour ses clients, et ils semblent être très fidèles, car de nombreux clients ont laissé des commentaires suppliant à ACE de revenir, lorsque ses services n'étaient pas disponibles en Europe, sur la page des réseaux sociaux de l'entreprise :

« J'ai vraiment besoin de votre service dès que possible. ACE Money Transfer est le moyen le plus fiable d'envoyer de l'argent. »

Un autre client a écrit :

« ACE Money Transfer nous attendons toujours...Nous ne voulons pas envoyer notre argent à partir d'une autre application, veuillez résoudre ce problème dès que possible. »

La société a annoncé le 5 février 2021 à ses clients de l'UE que «l' attente est terminée » et elle a repris ses services pour les clients de l'UE en collaboration avec une entité européenne agréée, permettant aux clients de profiter des services de paiement rapide de l'ACE depuis le confort de leur maison, de leur bureau ou de n'importe où grâce à l'application mobile et au portail Web ACE.

« Nous avons reçu une réponse massive et un accueil chaleureux de la part de nos clients, qui attendaient patiemment notre service. C'est le genre de marques de fidélité et de confiance que vous attendez et aimez voir en tant qu'entreprise », a déclaré Rashid Ashraf, PDG d'ACE Money Transfer lors de la reprise des services dans l'UE.

ACE fournit des services de transfert d'argent dans plus de 100 pays du monde entier grâce à un réseau de 300 000 sites. ACE vise également à lancer ses services en Australie très bientôt, dans le cadre de son plan d'expansion mondiale.

Fondé en 2002, ACE Money Transfer s'est rapidement imposé comme l'un des principaux fournisseurs de transferts d'argent à domicile. L'entreprise affirme qu'elle a enregistré plus d'un million d'utilisateurs dans le monde et traité environ 2,7 millions de transactions l'année dernière, pour une valeur dépassant 1,2 milliard de dollars.

