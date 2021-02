ACE is terug in Europa: online geld sturen

MANCHESTER, Engeland, 9 februari 2021 /PRNewswire/ -- Het wereldwijd gerenommeerde financiële bedrijf ACE Money Transfer is terug in Europa.

Vrijdag 5 februari 2021 liet het bedrijf weten dat het zijn activiteiten in de Europese Unie heeft hervat.

Sinds 1 januari 2021 was het wereldwijd gerenommeerde bedrijf ACE Money Transfer nog enkel actief in het Verenigd Koninkrijk en moest het zijn activiteiten in de EU opschorten als gevolg van de Brexit. Wat een grote tegenslag was, zowel voor ACE als voor de klanten. Het bedrijf telt immers heel wat klanten in de EU, voor wie het de eerste keuze is geworden wanneer geld moet worden overgemaakt.

Het bedrijf is bijzonder kostenefficiënt geweest voor zijn klanten, en een meer in het oog springend aspect dat bekend is geraakt, is dat de klanten van dit bedrijf zeer loyaal blijken te zijn. Zodra de diensten niet langer beschikbaar waren in Europa, lieten heel wat klanten op de sociale-mediapagina van het bedrijf immers berichten achter waarin ze pleitten voor de terugkeer van het bedrijf:

"Ik heb jullie dienstverlening zo snel mogelijk terug nodig. ACE Money Transfer is de meest betrouwbare manier om geld te versturen."

Een andere persoon schreef:

"ACE Money Transfer, we wachten nog steeds... We willen ons geld niet via een andere toepassing versturen, gelieve dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen."

Op 5 februari 2021 meldde het bedrijf aan zijn Europese klanten "Het wachten is voorbij" en dat de diensten voor EU-klanten hervat waren in samenwerking met een partner met Europese licentie. Hierdoor zouden de klanten van thuis, kantoor of waar dan ook via de ACE-app en de ACE-portaalsite opnieuw van de snelle uitbetalingsdiensten van ACE kunnen gebruikmaken.

"We hebben een overweldigende respons en een warm welkom gekregen van onze klanten, die geduldig op onze dienst hebben gewacht. Dit is het soort merkentrouw en vertrouwen waar je als bedrijf steeds op hoopt," aldus Rashid Ashraf, de CEO van ACE Money Transfer, bij de hervatting van de dienstverlening in de EU.

Dankzij een netwerk van 300.000 locaties biedt ACE in meer dan 100 landen wereldwijd diensten aan om waar ook ter wereld geld over te maken. ACE streeft er ook naar om zijn diensten zeer binnenkort in Australië te lanceren, in het kader van het globale uitbreidingsplan van het bedrijf.

ACE Money Transfer werd in 2002 opgericht en is in eigen land op korte tijd uitgegroeid tot een van de belangrijkste aanbieders van geldovermakingsdiensten. Het bedrijf verklaart wereldwijd meer dan een miljoen gebruikers te hebben en vorig jaar ongeveer 2,7 miljoen transacties te hebben verwerkt voor een waarde van meer dan 1,2 miljard US$.

Over ACE Money Transfer

ACE Money Transfer (geregistreerde naam "Aftab Currency Exchange Limited") is een in Manchester gevestigde gerenommeerde financiële instelling die zich in grensoverschrijdende betalingen specialiseert en zowel online als via een app geldovermakingsdiensten aanbiedt.

