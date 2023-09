Ações e finanças da Adani Group permanecem inalteradas

AHMEDABAD, Índia, 4 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- Os relatórios enganosos sobre a Adani Group, a maior desenvolvedora de infraestrutura crítica da Índia que empreendeu vários projetos considerados de prioridade estratégica para o desenvolvimento do país, não conseguiram ter um impacto substancial no desempenho dos negócios do grupo, bem como em sua capacidade de criar valor para os acionistas.



As ações da Adani Group se recuperaram vigorosamente desde a divulgação de um relatório de venda a descoberto em janeiro de 2023. Quatro das maiores empresas do grupo - Adani Enterprises, Adani Ports, Adani Green e Adani Power - aumentaram mais de 100% em relação às suas mínimas. A Adani Ports, a ação mais amplamente mantida pelas instituições no portfólio da Adani, agora está sendo negociada acima do preço anterior ao relatório. Da mesma forma, a Adani Power também está sendo negociada acima dos níveis de preços anteriores ao relatório. Apesar dos relatórios recentes, as ações líderes do grupo fecharam no positivo na sexta-feira, indicando uma falta de confiança nesses relatórios enganosos.

Investimentos significativos por parte de grandes instituições globais nos últimos meses, incluindo um fundo soberano, reforçaram a confiança nos negócios do grupo. Vale ressaltar que esses investidores, que incluem a Qatar Investment Authority e a GQG Partners, são investidores repetidos que já eram grandes acionistas nos negócios do grupo. Além disso, nenhum dos investidores de longo prazo, incluindo a Total Energies, sediada na França, a IHC, sediada em Abu Dhabi, a QIA, sediada no Qatar, e a GQG Capital Partners, sediada nos Estados Unidos, retiraram seus investimentos dos negócios do grupo e continuaram a apoiá-los, alguns por meio de maior participação. Isso porque o grupo tem sido um enorme criador de valor para cada um destes investidores.

A venda de participações a esses investidores também aumentou a liquidez no nível do promotor, que pode ser utilizada para prioridades estratégicas. O grupo arrecadou quase USD 10,5 bilhões por meio de vendas estratégicas de participações a investidores de longo prazo. Aproximadamente USD 5 bilhões são mencionados no relatório de venda a descoberto. A Adani Group continua empenhada em atrair mais investidores como parte do seu programa de capital de 10 anos iniciado em 2016 para participar na maior e mais rápida plataforma de desenvolvimento de infraestruturas do mundo.

Além disso, as agências de classificação de risco reafirmaram as classificações de todas as empresas listadas do grupo. Isso permitiu o acesso contínuo ao mercado. Somente no primeiro trimestre do exercício fiscal atual, o grupo levantou INR 17.949 crores de bancos internacionais e domésticos, bem como dos mercados de capitais.

A confiança demonstrada por estes investidores sublinha a força dos negócios do grupo e seu compromisso com elevados padrões de governança. Financeiramente, o grupo continua a ter um bom desempenho, registrando lucros recordes no primeiro trimestre do exercício fiscal de 2024 após o relatório de venda a descoberto. O portfólio de empresas listadas do grupo alcançou um EBITDA de INR 23.532 crores, um aumento de 42% em relação ao ano anterior, quase igualando todo o EBITDA do exercício fiscal de 2019, que foi de INR 24.780 crores.

Para o exercício fiscal de 2023, o EBITDA atingiu INR 57.210 crores, um aumento de 42% em relação ao exercício anterior, com melhores métricas de dívida, ostentando um índice de dívida líquida em relação ao EBITDA de três vezes. As empresas do portfólio também mantiveram um total de INR 42.115 crores em liquidez.

É importante ressaltar que a Adani Group opera dentro dos limites da lei e sob o escrutínio das autoridades regulatórias em suas respectivas jurisdições. As alegações são baseadas em informações falsas e têm como único objetivo difamar a imagem do grupo, não tendo um impacto substancial em suas operações diárias do grupo.

