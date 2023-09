Aktien und Finanzwerte der Adani Group nicht beeinträchtigt

AHMEDABAD, Indien, 4. September 2023 /PRNewswire/ -- Die irreführenden Berichte über die Adani Group, Indiens größtem Entwickler kritischer Infrastrukturen, der mehrere Projekte mit strategischer Priorität für die Entwicklung des Landes in Angriff genommen hat, hatten keinen nennenswerten Einfluss auf die Geschäftsergebnisse der Gruppe sowie ihre Fähigkeit, Shareholder-Value zu schaffen.



Die Aktien der Adani Group haben sich seit der Veröffentlichung eines Berichts über Leerverkäufe im Januar 2023 stark erholt. Vier der größten Unternehmen der Gruppe - Adani Enterprises, Adani Ports, Adani Green und Adani Power - haben seit ihren Tiefständen um mehr als 100 % zugelegt. Adani Ports, die am weitesten verbreitete institutionelle Aktie im Portfolio von Adani, notiert jetzt über dem Kurswert vor der Veröffentlichung des Berichts. Auch Adani Power notiert über dem Kursniveau vor der Veröffentlichung des Berichts. Trotz der jüngsten Berichte schlossen die Aktien der führenden Konzerne am Freitag im grünen Bereich, was auf mangelndes Vertrauen in diese irreführenden Berichte hindeutet.

Bedeutende Investitionen großer globaler Institutionen in den letzten Monaten, einschließlich eines Staatsfonds, haben das Vertrauen in die Geschäfte der Gruppe gestärkt. Es ist erwähnenswert dass es sich bei diesen Investoren, zu denen auch die Qatar Investment Authority und GQG Partners gehören, um wiederkehrende Investoren handelt, die bereits große Anteile an den Unternehmen der Gruppe hielten. Darüber hinaus hat sich keiner der Long-only-Investoren, darunter Total Energies mit Sitz in Frankreich, IHC mit Sitz in Abu Dhabi, QIA mit Sitz in Katar und GQG Capital Partners mit Sitz in den USA, aus den Unternehmen der Gruppe zurückgezogen, sondern unterstützt sie weiterhin, teilweise sogar im Rahmen höherer Beteiligungen. Der Grund dafür ist, dass die Gruppe für jeden dieser Investoren einen enormen Wertzuwachs darstellt.

Anteilsverkäufe an diese Investoren haben auch die Liquidität auf der Ebene der Projektträger erhöht, die für strategische Prioritäten genutzt werden kann. Die Gruppe hat fast 10,5 Milliarden US-Dollar durch strategische Anteilsverkäufe an reine Long-only Investoren aufgebracht. In der Meldung der Leerverkäufer werden rund 5 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. Die Adani Group ist nach wie vor bestrebt, im Rahmen ihres 2016 gestarteten 10-Jahres-Kapitalprogramms weitere solcher Investoren anzuziehen, um sich an der weltweit größten und am schnellsten wachsenden Infrastrukturentwicklungsplattform zu beteiligen.

Darüber hinaus haben die Rating-Agenturen die Ratings aller börsennotierten Unternehmen der Gruppe bestätigt. Dies hat den weiteren Marktzugang ermöglicht. Allein im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres hat die Gruppe 17.949 INR Crore von internationalen und inländischen Banken und Kapitalmärkten aufgenommen.

Das Vertrauen dieser Investoren unterstreicht die Stärke der Gruppe und ihr Engagement für hohe Governance-Standards. In finanzieller Hinsicht entwickelt sich die Gruppe weiterhin gut und verzeichnete im ersten Quartal des GJ24 nach dem Bericht über die Leerverkäufe einen Rekordgewinn. Das Portfolio der börsennotierten Unternehmen der Gruppe erzielte ein EBITDA von 23.532 INR Crore, ein Anstieg von 42 % gegenüber dem Vorjahr, und erreichte damit fast das gesamte EBITDA des GJ19 von 24.780 INR Crore.

Im Geschäftsjahr 23 erreichte das EBITDA 57.210 INR Crore, was einem Anstieg von 42 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, bei einer verbesserten Verschuldungskennzahl mit einem Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA von drei. Die Unternehmen im Portfolio verfügten außerdem über eine Gesamtliquidität von 42.115 INR Crore.

Wichtig ist, dass die Adani Group gesetzeskonform und unter der Kontrolle der Aufsichtsbehörden in den jeweiligen Ländern arbeitet. Die Anschuldigungen beruhen auf falschen Informationen und zielen nur darauf ab, das Image der Gruppe zu schädigen, haben aber keine nennenswerten Auswirkungen auf das Tagesgeschäft der Gruppe.

