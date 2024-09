Acquisition de Redwood par Vista Equity Partners et Warburg Pincus

FRISCO, Texas, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Redwood Software ("Redwood"), un leader des solutions d'automatisation, a annoncé aujourd'hui qu'il avait accepté d'être racheté par des fonds affiliés à Vista Equity Partners ("Vista"), une société d'investissement mondiale axée exclusivement sur les logiciels d'entreprise, les données et les entreprises technologiques, et Warburg Pincus, un investisseur mondial de premier plan axé sur la croissance. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées ; la transaction est soumise aux conditions et approbations habituelles.

Les solutions d'automatisation de Redwood aident les clients à composer, orchestrer et gérer les processus commerciaux et informatiques à travers n'importe quelle application, service ou serveur avec confiance et contrôle. En juin, Redwood a annoncé avoir ajouté plus de 1 000 nouveaux clients depuis le milieu de l'année 2023, tout en affichant des performances financières supérieures à la "règle des 60". Redwood compte actuellement plus de 7 500 clients dans le monde, dont 28 % des entreprises du classement Fortune 500 et 40 % de celles du classement Fortune 50.

"Nous sommes honorés de joindre nos forces à celles de Vista Equity Partners et de Warburg Pincus. La sagesse, l'expérience et l'expertise opérationnelle de ces deux grands investisseurs technologiques mondiaux vont accélérer notre vision, qui consiste à libérer le potentiel humain grâce au pouvoir de transformation de l'automatisation", a déclaré Kevin Greene, PDG de Redwood Software. "Nous sommes ravis d'entamer le prochain chapitre de l'histoire de Redwood Software - où tous les processus informatiques et commerciaux qui peuvent être automatisés le seront, et où les infrastructures d'automatisation changeront tout quant à la façon dont les gens travaillent et la raison pour laquelle ils le font."

"Faciles à utiliser et hautement intégrées, les solutions d'automatisation de Redwood aident les entreprises à automatiser les flux de travail critiques qui alimentent leurs principales opérations commerciales et informatiques", a déclaré Steven White, directeur général de Vista Equity Partners. "Nous sommes ravis de nous associer à Redwood et à Warburg Pincus pour offrir encore plus de valeur et d'efficacité aux clients, alors que la demande de solutions d'automatisation capables de couvrir de multiples environnements de données, d'applications et de nuage continue de s'accélérer."

"En tant que plateforme d'automatisation d'entreprise de nouvelle génération, Redwood permet aux entreprises de rationaliser et d'optimiser leurs processus métier critiques, un service essentiel alors que l'informatique d'entreprise devient de plus en plus complexe. Nous pensons que Redwood est bien positionnée pour capter la croissance du marché, étant donné les fortes capacités de la société en matière d'automatisation commerciale et informatique, et nous sommes ravis de continuer à investir dans les solutions innovantes de Redwood, à la fois de manière organique et par le biais de fusions-acquisitions stratégiques", a déclaré Parag Gupta, directeur général de Warburg Pincus. "Nous nous réjouissons de notre partenariat avec Redwood et Vista dans cette nouvelle phase de croissance."

"Nous avons eu le privilège de soutenir Redwood tout au long de son remarquable parcours, alors que la société continue de construire l'une des principales sociétés de logiciels d'automatisation au monde", a déclaré Matthew Amico, associé chez Turn/River Capital. "Tout au long de notre partenariat, Redwood a connu une croissance significative et, grâce à sa solide gamme de produits d'automatisation et à son équipe exceptionnelle dirigée par Kevin Greene, nous sommes convaincus que le meilleur reste à venir."

Goldman Sachs & Co. LLC est le conseiller financier exclusif de Redwood ; Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP est le conseiller juridique de Turn/River Capital et de Redwood. Kirkland & Ellis LLP est le conseiller juridique de Vista. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP est le conseiller juridique de Warburg Pincus.

À propos de Redwood Software

Redwood Software est le leader des solutions d'automatisation complètes pour les processus commerciaux critiques. Avec la première plateforme d'automatisation SaaS composable spécifiquement conçue pour les ERP, nous croyons au pouvoir transformateur de l'automatisation. Nos solutions incomparables vous permettent d'orchestrer, de gérer et de surveiller vos flux de travail sur n'importe quelle application, service ou serveur — dans le cloud ou sur site — avec confiance et contrôle. L'équipe mondiale d'experts en automatisation et d'ingénieurs en réussite client de Redwood fournit des solutions et un support de classe mondiale conçus pour vous donner la liberté et le temps d'imaginer et de définir votre avenir. Sortez des sentiers battus et voyez la forêt, avec Redwood Software. Pour plus d'informations, consultez le site www.redwood.com. Suivez Redwood Software sur LinkedIn, @Redwood Software.

À propos de Vista Equity Partners

Vista est une société d'investissement mondiale de premier plan, avec plus de 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 mars 2024. L'entreprise investit exclusivement dans les logiciels d'entreprise, les données et les entreprises technologiques dans le cadre de stratégies de capital-investissement, de capital permanent, de crédit et d'actions publiques, apportant ainsi une approche qui donne la priorité à la création d'une valeur marchande durable au profit de son écosystème mondial d'investisseurs, d'entreprises, de clients et d'employés. Les investissements de Vista s'appuient sur une importante base de capital à long terme, une expérience dans la structuration de transactions orientées vers la technologie et des techniques de gestion éprouvées et flexibles qui favorisent une croissance durable. Vista est convaincue que le pouvoir de transformation de la technologie est la clé d'un avenir encore meilleur - une planète plus saine, une économie plus intelligente, une communauté diversifiée et inclusive et une voie plus large vers la prospérité. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : vistaequitypartners.com. Suivez Vista sur LinkedIn, @Vista Equity Partners, et sur X, @Vista_Equity.

À propos de Warburg Pincus

Plus ancienne société de capital-investissement et l'un des principaux investisseurs mondiaux axés sur la croissance, Warburg Pincus LLC a plus de 83 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le portefeuille actif de la société, qui compte plus de 225 entreprises, est très diversifié en termes de stades de développement, de secteurs et de zones géographiques. Warburg Pincus est un partenaire expérimenté pour les équipes de gestion qui cherchent à construire des entreprises durables avec une valeur durable. Depuis sa création en 1966, Warburg Pincus a investi plus de 117 milliards de dollars dans plus de 1 000 entreprises à travers le monde dans le cadre de ses stratégies de capital-investissement, immobilières et de solutions de capital. Son siège se trouve à New York et elle possède des bureaux à Amsterdam, Pékin, Berlin, Hong Kong, Houston, Londres, Luxembourg, Mumbai, l'Île Maurice, San Francisco, São Paulo, Shanghai et Singapour. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.warburgpincus.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

À propos de Turn/River

Turn/River Capital est une société de capital-investissement du marché intermédiaire inférieur qui utilise une stratégie exclusive d'ingénierie de la croissance pour accélérer les revenus et créer de la valeur durable. Turn/River s'associe à des entreprises de logiciels B2B et fournit des méthodes basées sur des données, un soutien opérationnel pratique et des capitaux flexibles pour catalyser la prochaine phase de croissance. L'équipe de la société, composée d'opérateurs de logiciels et d'investisseurs égaux, possède une expérience directe dans la mise en marché à grande échelle et dans la résolution des problèmes qui y sont liés. Fondée en 2012 à San Francisco, Turn/River investit dans le monde entier, en particulier en Amérique du Nord et en Europe. Pour plus d'informations, consultez le site www.turnriver.com.

Contacts presse

Pour Redwood Software

Pour Vista Equity Partners

Pour Warburg Pincus

Pour Turn/River

