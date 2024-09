Redwood soll von Vista Equity Partners und Warburg Pincus übernommen werden

FRISCO, Texas, 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Redwood Software („Redwood"), ein führender Anbieter von Lösungen für Automatisierungsstrukturen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen einer Übernahme durch Fonds zugestimmt hat, die mit Vista Equity Partners („Vista"), einer globalen Investmentfirma, die sich ausschließlich auf Unternehmenssoftware, Daten und technologiegestützte Unternehmen konzentriert, sowie Warburg Pincus, einem führenden globalen Wachstumsinvestor, verbunden sind. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben; die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und Genehmigungen.

Die „Automation Fabric"-Lösungen von Redwood helfen der Kundschaft dabei, Geschäfts- und IT-Geschäftsprozesse über alle Anwendungen, Dienste oder Server hinweg zuverlässig sowie kontrolliert zusammenzustellen, zu orchestrieren und zu verwalten. Im Juni hat Redwood bekannt gegeben, dass das Unternehmen seit Mitte 2023 mehr als 1000 neue Kundinnen und Kunden hinzugewonnen hat, während durchgängig eine finanzielle Leistung über der „Rule of 60" erzielt wird. Redwood betreut derzeit mehr als 7500 Kundinnen und Kunden weltweit, darunter 28 % der Fortune 500 und 40 % der Fortune 50.

„Wir fühlen uns geehrt, unsere Kräfte mit Vista Equity Partners und Warburg Pincus zu vereinen. Das Wissen, die Erfahrung und das operative Know-how dieser beiden führenden globalen Technologie-Investoren wird unsere Vision, das menschliche Potenzial durch die transformative Kraft der Automatisierung freizusetzen, beschleunigen", sagte Kevin Greene, Geschäftsführer von Redwood Software. „Wir freuen uns darauf, das nächste Kapitel in der Geschichte von Redwood Software aufzuschlagen, in dem jeder IT- und Geschäftsprozess, der automatisiert werden kann, automatisiert wird und in dem Automatisierungslösungen die Art und Weise, wie und warum Menschen arbeiten, verändern werden."

„Die benutzerfreundlichen und hochintegrierten Automatisierungslösungen von Redwood helfen Unternehmen, die kritischen Arbeitsabläufe zu automatisieren, die ihre zentralen Geschäfts- und IT-Abläufe vorantreiben", sagte Steven White, Vorstandsvorsitzender bei Vista Equity Partners. „Wir freuen uns, mit Redwood und Warburg Pincus zusammenzuarbeiten, um unserer Kundschaft noch mehr Wert und Effizienz zu bieten, da die Nachfrage nach Automatisierungslösungen, die mehrere Daten-, Anwendungs- und Cloud-Umgebungen abdecken können, weiter zunimmt."

„Als führende Plattform für die Unternehmensautomatisierung der nächsten Generation ermöglicht Redwood Unternehmen, ihre geschäftskritischen Prozesse zu rationalisieren und zu optimieren – ein unverzichtbarer Service, da die Unternehmens-IT immer komplexer wird. Wir glauben, dass Redwood gut positioniert ist, um das Marktwachstum zu nutzen, da das Unternehmen über starke Fähigkeiten bei der Geschäfts- und IT-Automatisierung verfügt. Wir freuen uns, weiterhin in die innovativen Lösungen von Redwood zu investieren, sowohl bei organischen als auch durch strategische Fusionen und Übernahmen", sagte Parag Gupta, Managing Director bei Warburg Pincus. „Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Redwood und Vista in dieser nächsten Wachstumsphase."

„Unser Privileg war, Redwood auf seinem bemerkenswerten Weg zum Aufbau eines der weltweit führenden Unternehmen für Automatisierungssoftware zu unterstützen", so Matthew Amico, Partner bei Turn/River Capital. „Während unserer Partnerschaft hat Redwood ein bedeutendes Wachstum erlebt und mit seiner starken Palette Automatisierungsprodukte und seinem außergewöhnlichen Team unter der Leitung von Kevin Greene sind wir fest davon überzeugt, dass das Beste noch vor uns liegt."

Goldman Sachs & Co. LLC fungiert als exklusiver Finanzberater von Redwood; Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP fungieren als Rechtsberater von Turn/River Capital und Redwood. Kirkland & Ellis LLP fungieren als Rechtsberater von Vista. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP fungieren als Rechtsberater von Warburg Pincus.

Informationen zu Redwood Software

Redwood Software ist der führende Anbieter von umfassenden Automatisierungslösungen für unternehmenskritische Geschäftsprozesse. Mit der ersten SaaS-basierten, kompatiblen Automatisierungsplattform, die speziell für ERP entwickelt wurde, glauben wir an die transformative Kraft der Automatisierung. Mit unseren unvergleichlichen Lösungen können Sie Ihre Workflows über jede Anwendung, jeden Dienst oder Server – in der Cloud oder on-premises – sicher und kontrolliert orchestrieren, verwalten und überwachen. Das globale Team aus Automatisierungsexperten und Kundenerfolgsingenieuren von Redwood bietet Lösungen und erstklassigen Support, um Ihnen die Freiheit und Zeit zu geben, sich Ihre Zukunft vorzustellen und sie zu definieren. Verlassen Sie das Unkraut und sehen Sie den Wald mit Redwood Software. Weitere Informationen finden Sie auf www.redwood.com. Folgen Sie Redwood Software auf LinkedIn, @Redwood Software.

Informationen zu Vista Equity Partners

Vista ist eine führende globale Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2024). Das Unternehmen investiert ausschließlich in Unternehmenssoftware, Daten und technologiegestützte Organisationen über Private-Equity-, Permanent-Capital-, Kredit- und Public-Equity-Strategien und verfolgt dabei einen Ansatz, bei dem die Schaffung eines dauerhaften Marktwerts zum Nutzen seines globalen Ökosystems von Investoren, Unternehmen, Kunden und Mitarbeitenden im Vordergrund steht. Die Investitionen von Vista stützen sich auf eine beträchtliche langfristige Kapitalbasis, Erfahrung bei der Strukturierung technologieorientierter Transaktionen und bewährte, flexible Managementtechniken, die nachhaltiges Wachstum fördern. Vista ist davon überzeugt, dass die transformative Kraft der Technologie der Schlüssel zu einer noch besseren Zukunft ist – ein gesünderer Planet, eine intelligentere Wirtschaft, eine vielfältige und integrative Gemeinschaft und ein breiterer Weg zu Wohlstand. Weitere Informationen finden Sie auf vistaequitypartners.com. Folgen Sie Vista auf LinkedIn @Vista Equity Partners und auf X @Vista_Equity

Informationen zu Warburg Pincus

Warburg Pincus LLC ist die älteste private Beteiligungsgesellschaft und ein führender globaler Wachstumsinvestor. Das Unternehmen verfügt über mehr als 83 Milliarden $ an verwaltetem Vermögen. Das aktive Portfolio des Unternehmens mit mehr als 225 Unternehmen ist nach Phasen, Sektoren und Regionen stark diversifiziert. Warburg Pincus ist ein erfahrener Partner für Management-Teams, die beständige Unternehmen mit nachhaltigem Wert aufbauen wollen. Seit der Gründung im Jahr 1966 hat Warburg Pincus mehr als 117 Milliarden $ in mehr als 1000 Unternehmen weltweit investiert, die in den Bereichen Private Equity, Immobilien und Kapitallösungen tätig sind. Die Firma hat ihren Hauptsitz in New York mit Büros in Amsterdam, Beijing, Berlin, Hongkong, Houston, London, Luxemburg, Mumbai, Mauritius, San Francisco, São Paulo, Shanghai und Singapur. Weitere Informationen finden Sie auf www.warburgpincus.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Informationen zu Turn/River

Turn/River Capital ist eine Private-Equity-Firma für den unteren Mittelstand, die eine firmeneigene Growth-Engineering-Strategie einsetzt, um den Umsatz zu steigern und einen dauerhaften Wert aufzubauen. Turn/River arbeitet mit B2B-Softwareunternehmen zusammen und bietet datengestützte Methoden, praktische operative Unterstützung sowie flexibles Kapital, um die nächste Wachstumsphase einzuleiten. Das Team des Unternehmens, das sich aus gleichwertigen Software-Betreibern und Investoren zusammensetzt, hat aus erster Hand Erfahrung mit der Skalierung des Go-to-Market und der Lösung von dessen Herausforderungen. Turn/River wurde 2012 in San Francisco gegründet und investiert weltweit, mit besonderem Schwerpunkt auf Nordamerika und Europa. Weitere Informationen finden Sie auf www.turnriver.com.

Medienkontakte

Für Redwood Software

Liz Reilly

[email protected]

(401) 525-1775

Für Vista Equity Partners

Brian Steel

[email protected]

(212) 804-9170

Für Warburg Pincus

Kerrie Cohen

[email protected]

(917) 887-9184

Für Turn/River

Katie Duckhorn

[email protected]

(901) 832-0680

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2389109/Redwood_Software_Logo.jpg