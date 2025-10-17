A.D.A.M. Innovations en SOPHiA GENETICS werken samen om vloeibare biopsietests en begeleidende diagnostiek voor precisieloncologie te bevorderen in Japan

ROLLE, Zwitserland en TOKIO, 17 oktober 2025 /PRNewswire/ -- A.D.A.M. Innovations, het toonaangevende Japanse particuliere bedrijf voor genetische tests, en SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH), een AI-technologiebedrijf dat baanbrekend werk verricht op het gebied van datagestuurde geneeskunde, kondigde vandaag op de ESMO een strategische overeenkomst aan om geavanceerde genoomdiagnostiek op basis van vloeibare biopsietests bij de Japanse bevolking te introduceren. De bedrijven zullen ook samenwerken om een begeleidende diagnostiek op basis van vloeibare biopsie op de markt te brengen, met als doel gepersonaliseerde en precisie kankerzorg in Japan te bevorderen.

A.D.A.M. Innovations is marktleider op het gebied van genetisch onderzoek in Japan en beschikt over een laboratorium met een hoge doorvoercapaciteit in het centrum van Tokio. Het bedrijf levert al meer dan 20 jaar diensten aan de Japanse bevolking en heeft tot nu toe meer dan 2,8 miljoen genoomtests uitgevoerd. A.D.A.M. Innovations zet zijn traditie voort om wereldwijde innovaties naar Japan te brengen via het SOPHiA DDM™ platform met AI om gepersonaliseerd kankeronderzoek in het hele land te bevorderen.

De samenwerking zal zich in eerste instantie richten op de lancering van de vloeibare biopsietoepassing MSK-ACCESS®, die werkt met SOPHiA DDMTM. Deze innovatieve vloeibare biopsietest is ontworpen om bruikbare genoomveranderingen te detecteren vanuit een enkel bloedmonster, waarbij met behulp van geavanceerde AI circulerend tumor-DNA (ctDNA) op een minimaal invasieve manier wordt geanalyseerd. De test maakt gebruik van een gematchte tumor-normaal-benadering die de nauwkeurigheid verbetert en vals-positieven uitsluit. Door de test lokaal uit te voeren en de monsters intern te analyseren, kan A.D.A.M. Innovations de doorlooptijd van testen versnellen, de kosten voor patiënten verlagen en lokaal kankeronderzoek bevorderen.

Als onderdeel van de samenwerking willen de bedrijven ook een vloeibare biopsie companion diagnostic (CDx) test ontwikkelen in Japan. Door de toepassing te ontwikkelen tot een CDx, kunnen meer patiënten toegang krijgen tot de voordelen van de hoogwaardige tumorprofileringstest, waardoor gepersonaliseerde gezondheidszorg op grote schaal wordt bevorderd. Het aanbod zal farmaceutische partners ook een krachtig nieuw hulpmiddel bieden om de ontwikkeling van medicijnen en de toegang tot de markt in Japan te versnellen. De bedrijven zullen samenwerken in alle stappen van het ontwikkelingsproces, waarbij A.D.A.M. Innovations zijn diepgaande klinische en regelgevende expertise inzet om regelgevende aanvragen in Japan te ondersteunen.

"Precisie-oncologie toegankelijker maken voor patiënten in Japan is een belangrijke mijlpaal", zegt Ross Muken, president van SOPHiA GENETICS. "Door de uitgebreide klinische expertise en lokale aanwezigheid van A.D.A.M. Innovations te koppelen met het wereldwijde bereik van het SOPHiA DDM™ Platform, kunnen we de landelijke toepassing van datagestuurde geneeskunde stimuleren, waardoor zowel klinisch onderzoek als de levering van gepersonaliseerde oncologische zorg wordt bevorderd."

"Al meer dan twintig jaar ondersteunen we academische, onderzoeks- en medische instellingen met geavanceerde klinische genoomtests", zegt Michel Mommejat, President van A.D.A.M. Innovations. "Door onze samenwerking met SOPHiA GENETICS en zijn AI-gedreven platform, zetten we een grote stap voorwaarts in het versnellen van precisie-oncologie in heel Japan. Lokaal testen maakt snellere doorlooptijden mogelijk, verlaagt de kosten, verbetert de patiëntenzorg en ondersteunt wereldwijde CDx-implementaties."

De samenwerking werd formeel aangekondigd op het European Society for Medical Oncology (ESMO) Congress 2025 in Berlijn. De aankondiging getuigt van de gedeelde toewijding van beide bedrijven aan het bevorderen van datagestuurde en op vloeibare biopsie gebaseerde oplossingen voor kankerzorg in Japan. Kom meer te weten door contact op te nemen met SOPHiA GENETICS en A.D.A.M. Innovations op ESMO stand #2039 van 17-21 oktober 2025.

Over SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS (Nasdaq: SOPH) is een cloud-native bedrijf op het gebied van gezondheidszorgtechnologie dat zich ten doel stelt de toegang tot datagestuurde geneeskunde te vergroten door middel van AI, om zo patiënten met kanker en zeldzame aandoeningen over de hele wereld zorg van wereldklasse te bieden. Het is de ontwerper van het SOPHiA DDM™-platform, dat complexe genomische en multimodale gegevens analyseert en realtime, bruikbare inzichten genereert voor een breed wereldwijd netwerk van ziekenhuizen, laboratoria en biofarmaceutische instellingen. Ga voor meer informatie naar SOPHiAGENETICS.COM of neem contact met ons op via LinkedIn.

De producten van SOPHiA GENETICS zijn uitsluitend bestemd voor onderzoek en zijn niet voor gebruik in diagnostische procedures, tenzij anders aangegeven. De informatie in dit persbericht gaat over producten die al dan niet beschikbaar zijn in verschillende landen en die, indien van toepassing, al dan niet zijn goedgekeurd of vrijgegeven door een regelgevende instantie voor verschillende gebruiksindicaties. Neem contact op met [email protected] voor de juiste productinformatie voor het land waar u woont.

SOPHiA GENETICS Toekomstgerichte verklaringen:

Dit persbericht bevat verklaringen die toekomstgericht zijn. Alle verklaringen in dit persbericht anders dan verklaringen over historische feiten, inclusief verklaringen over onze toekomstige bedrijfsresultaten en financiële positie, bedrijfsstrategie, producten en technologie, evenals plannen en doelstellingen van het management voor toekomstige activiteiten, zijn toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de overtuigingen en aannames van ons management en op informatie die op dit moment beschikbaar is voor ons management. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en de werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd in de toekomstgerichte verklaringen als gevolg van verschillende factoren, waaronder die beschreven in onze deponeringen bij de U.S. Securities and Exchange Commission. Er kan geen garantie worden gegeven dat dergelijke toekomstige resultaten zullen worden behaald. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht gelden alleen op de datum van dit persbericht. We wijzen uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om deze toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken om eventuele wijzigingen in onze verwachtingen of eventuele wijzigingen in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd weer te geven, tenzij we daartoe verplicht worden door de toepasselijke wetgeving. Er worden geen verklaringen of garanties (expliciet of impliciet) gegeven over de nauwkeurigheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen.

Over A.D.A.M. Innovations Co.

A.D.A.M. Innovations (momenteel actief als Genesis Healthcare Co.) werd in 2004 opgericht in Tokio en verricht baanbrekend werk op het gebied van genomica, AI en precisiegezondheidsoplossingen. Het bedrijf ontwikkelt geavanceerde technologieën voor klinische diagnostiek, consumentengenetica en AI-gestuurde R&D-dataplatforms. Tot op heden heeft het meer dan 2,8 miljoen genetische tests uitgevoerd en onderhoudt het de grootste R&D genoomdatabase van de Japanse bevolking. De naam van het bedrijf zal veranderen in A.D.A.M. Innovations Co. met ingang van 1 november 2025.

