A.D.A.M. Innovations et SOPHiA GENETICS s'associent pour faire progresser les tests de biopsie liquide et les diagnostics compagnons pour l'oncologie de précision au Japon

ROLLE, Suisse et TOKYO, 17 octobre 2025 /PRNewswire/ -- A.D.A.M. Innovations, la principale société privée de tests génétiques du Japon, et SOPHiA GENETICS (Nasdaq : SOPH), une société de technologie de l'IA pionnière de la médecine basée sur les données, ont annoncé aujourd'hui à l'ESMO un accord stratégique visant à proposer à la population japonaise des tests génomiques de pointe par biopsie liquide. Les deux entreprises s'associeront également pour commercialiser un diagnostic compagnon de biopsie liquide visant à faire progresser les soins personnalisés et de précision contre le cancer au Japon.

En tant que leader du marché japonais des tests génétiques, avec un laboratoire à haut débit situé dans le centre de Tokyo, A.D.A.M. Innovations est au service de la population japonaise depuis plus de 20 ans et a réalisé plus de 2,8 millions de tests génomiques à ce jour. A.D.A.M. Innovations continuera sa tradition d'introduction d'innovations mondiales au Japon en adoptant la plateforme SOPHiA DDM™ activée par l'IA pour faire progresser les tests personnalisés de dépistage du cancer dans tout le pays.

Le partenariat se concentrera dans un premier temps sur le lancement de l'application de biopsie liquide, MSK-ACCESS® activée par SOPHiA DDMTM. Ce test innovant de biopsie liquide est conçu pour détecter des altérations génomiques exploitables à partir d'une seule prise de sang, en s'appuyant sur une IA sophistiquée afin d'analyser l'ADN tumoral circulant (ADNct) de manière peu invasive. Le test utilise une approche tumeur-normale appariée permettant d'améliorer la précision et d'éviter les faux positifs. En lançant le test localement et en analysant les échantillons en interne, A.D.A.M. Innovations permettra d'accélérer les délais d'exécution des tests, de réduire les coûts pour les patients et de faire progresser la recherche locale sur le cancer.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux entreprises ont également pour objectif de développer un test de diagnostic compagnon (CDx) de biopsie liquide au Japon. En transformant l'application en CDx, un plus grand nombre de patients auront accès aux avantages d'un test de profilage tumoral de haute qualité, ce qui permettra de faire progresser les soins de santé personnalisés à grande échelle. L'offre fournira également aux partenaires pharmaceutiques un nouvel outil puissant d'accélération du développement de médicaments et l'accès au marché japonais. Les deux entreprises collaboreront à toutes les étapes du processus de développement et A.D.A.M. Innovations s'appuiera sur son expertise clinique et réglementaire approfondie pour soutenir les demandes d'autorisation au Japon.

« Rendre l'oncologie de précision plus accessible aux patients au Japon est une étape importante », a déclaré Ross Muken, président de SOPHiA GENETICS. « En combinant la grande expertise clinique et la présence locale d'A.D.A.M. Innovations à la portée mondiale de la plateforme SOPHiA DDM™, nous pouvons favoriser l'adoption à l'échelle nationale de la médecine basée sur les données, en faisant progresser à la fois la recherche clinique et la prestation de soins personnalisés en oncologie. »

« Depuis plus de vingt ans, nous soutenons les institutions universitaires, de recherche et médicales avec des tests génomiques cliniques avancés », a déclaré Michel Mommejat, président d'A.D.A.M. Innovations. « Grâce à notre partenariat avec SOPHiA GENETICS et sa plateforme pilotée par l'IA, nous faisons un grand pas en avant pour accélérer l'oncologie de précision à travers le Japon. Les tests locaux permettent d'accélérer les délais, de réduire les coûts, d'améliorer les soins aux patients et de soutenir les déploiements de CDx à l'échelle mondiale. »

La collaboration a été officiellement annoncée lors du congrès 2025 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO) à Berlin. Cette annonce souligne l'engagement commun des deux entreprises à faire progresser les solutions basées sur les données et la biopsie liquide pour le traitement du cancer au Japon. Pour en savoir plus, rendez visite à SOPHiA GENETICS et A.D.A.M. Innovations au stand 2039 de l'ESMO du 17 au 21 octobre 2025.

Pour plus d'informations sur SOPHiA GENETICS, veuillez consulter SOPHiAGENETICS.COM, ou connectez-vous sur LinkedIn.

Pour plus d'informations sur A.D.A.M. Innovations, veuillez consulter ADAM-INNOVATIONS.COM ou connectez-vous sur LinkedIn.

À propos de SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS (Nasdaq : SOPH) est une société de technologie de santé cloud-native dont la mission est d'élargir l'accès à la médecine basée sur les données en utilisant l'IA pour fournir des soins de classe mondiale aux patients atteints de cancer et de maladies rares dans le monde entier. Elle est à l'origine de SOPHiA DDM™, une plateforme qui analyse des données génomiques et multimodales complexes et génère des informations exploitables en temps réel pour un vaste réseau mondial d'hôpitaux, de laboratoires et d'institutions biopharmaceutiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter SOPHiAGENETICS.COM et connectez-vous avec nous sur LinkedIn.

Les produits de SOPHiA GENETICS sont destinés uniquement à la recherche et ne doivent pas être utilisés dans des procédures de diagnostic, sauf indication contraire. Les informations contenues dans ce communiqué de presse concernent des produits qui peuvent ou non être disponibles dans différents pays et qui peuvent ou non avoir été approuvés par un organisme de réglementation gouvernemental pour différentes indications ou avoir été mis sur le marché. Veuillez contacter [email protected] pour obtenir les informations sur le produit correspondant à votre pays de résidence.

Déclarations prospectives de SOPHiA GENETICS

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques, y compris les déclarations concernant nos résultats d'exploitation futurs et notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos produits et technologies, ainsi que les plans et objectifs de la direction pour les activités commerciales futures, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont basées sur les croyances et les hypothèses de notre direction ainsi que sur les informations dont la direction dispose actuellement. De telles déclarations sont soumises à des risques et à des impondérables, et les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris ceux décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Il ne peut être garanti que de tels résultats futurs seront atteints. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de ce communiqué. Nous déclinons expressément toute obligation ou engagement de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter tout changement dans nos attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, sauf si la loi l'exige. Aucune assurance ni garantie (expresse ou implicite) n'est donnée quant à l'exactitude de ces déclarations prospectives.

À propos d' A.D.A.M. Innovations Co.

Fondée en 2004 à Tokyo, A.D.A.M. Innovations (qui opère actuellement sous le nom de Genesis Healthcare Co.) est un pionnier de la génomique, de l'IA et des solutions de santé de précision. L'entreprise développe des technologies de pointe couvrant les diagnostics cliniques, la génétique grand public et les plateformes de données de recherche et développement pilotées par l'IA. À ce jour, elle a effectué plus de 2,8 millions de tests génétiques et gère la plus grande base de données génomiques de recherche et développement de la population japonaise. La société s'appellera désormais A.D.A.M. Innovations Co. à compter du 1er novembre 2025.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1673202/SOPHiA_GENETICS_Logo.jpg