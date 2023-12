Adamastor assume compromisso com a Hi-rEV, a agenda para a recuperação do setor de componentes para automóveis

PORTO, Portugal, 26 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Adamastor participou recentemente na "European Conference on the Structural Integrity of Additively Manufactured Materials", assinalando, desta forma, a sua entrada no projeto Hi-rEV - Recovery of the Automotive Components Sector, a agenda para a recuperação do setor de componentes automóvel.

Frederico Ribeiro, Engineering Director at Adamastor. Adamastor recently took part in the "European Conference on the Structural Integrity of Additively Manufactured Materials

No âmbito do inovador projeto, a Adamastor assumiu o compromisso de implementar toda a sua experiência e competências na produção de componentes em fibra de carbono, promovendo operações de investigação e desenvolvimento. Esta é apenas uma das formas com que a Adamastor contribuirá para este consórcio que visa agregar empresas relevantes do setor e cujo objetivo é promover as essenciais mudanças disruptivas no setor, as quais permitirão às empresas adaptar-se e providenciar uma resposta adequada às metas estabelecidas para a transição energética.

Através do seu centro de engenharia de excelência, a empresa está, neste momento, envolvida num projeto de investigação e de desenvolvimento de conceito, no campo da produção de estruturas para acomodar baterias para automóveis elétricos, posicionando-se, na vanguarda do setor automóvel, graças à sua competência e tecnologias desenvolvidas "in-house".

"Ao confiarmos nas características da fibra de carbono para o fabrico de componentes cruciais para o sector da mobilidade elétrica, beneficiamos da sua elevada resistência e baixo peso", Frederico Ribeiro, Diretor de Engenharia da Adamastor.

Os componentes produzidos em fibra de carbono permitem, por um lado, oferecer soluções mais ligeiras, potenciando a autonomia dos veículos a que se destinam, bem como, por outro, proporcionar uma maior rigidez estrutural, beneficiando a essencial proteção das baterias e consequente segurança em caso de acidente. As estruturas desenvolvidas destinam-se a um abrangente conjunto de viaturas, desde o segmento da micromobilidade – em claro crescimento – ao dos veículos pesados de transporte de passageiros, onde se incluem os autocarros para transporte público de pessoas, um setor absolutamente essencial para se atingirem os objetivos estabelecidos no que às emissões de carbono diz respeito.

Sobre a Hi-rEV

Hi-rEV – Recuperação do Setor de Componentes Automóveis é um projeto em copromoção com mais 12 entidades, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, agendas mobilizadoras para a inovação empresarial. Este projeto mobilizador procura unir diversas experiências e conhecimentos, quer dos copromotores industriais, quer dos copromotores do ENESI - Entidades não empresariais do Sistema Científico e Tecnológico Nacional - e associações, através da partilha de conhecimento, para impulsionar a transformação necessária para dar resposta às exigências do mercado futuro. Desta forma, tendo em comum os eixos de intervenção, foram definidos três pilares centrais para o projeto:

Transição verde do setor produtor de componentes para automóvel;

Transformação digital do sistema produtivo;

Resiliência económica - Capacitação para novos processos/produtos para o veículo do futuro.

São estes pilares, comuns a todos os copromotores, que fornecem uma efetiva resposta aos novos desafios do setor de produção de componentes para automóveis e que impulsionam o aumento da resiliência pela especialização, adaptação aos mercados do futuro e eficiência, bem como o crescimento sustentável e inclusivo do próprio setor em que a retenção de capital humano e de elevado nível de qualificação assume um papel preponderante.

