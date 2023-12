Adamastor soutient Hi-rEV, le programme de relance du secteur des composants automobiles

PORTO, Portugal, 26 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Adamastor a récemment participé à la « conférence européenne sur l'intégrité structurelle des matériaux fabriqués de manière additive », marquant ainsi son engagement dans le projet Hi-rEV - Recovery of the Automotive Components Sector, le programme de relance de l'industrie des composants automobiles.

Dans le cadre de ce projet innovant, Adamastor s'est engagée à mettre en œuvre toute son expérience et ses compétences dans la production de composants en fibre de carbone, en encourageant les opérations de recherche et de développement. C'est l'une des façons dont Adamastor contribuera à ce consortium qui vise à rassembler les entreprises pertinentes du secteur et dont l'objectif est de promouvoir les changements perturbateurs essentiels dans l'industrie qui permettront aux entreprises de s'adapter et d'apporter une réponse adéquate aux objectifs fixés pour la transition énergétique.

Grâce à son centre d'excellence en ingénierie, l'entreprise est actuellement impliquée dans un projet de recherche et de développement de concepts pour la production de structures de batteries pour voitures électriques, et se positionne à l'avant-garde du secteur automobile grâce à son expertise et à ses technologies développées en interne.

« En nous appuyant sur les caractéristiques de la fibre de carbone pour fabriquer des composants cruciaux pour le secteur de la mobilité électrique, nous tirons parti de sa grande résistance et de son poids léger », a expliqué Frederico Ribeiro, directeur de l'ingénierie chez Adamastor.

Les composants en fibre de carbone permettent, d'une part, des solutions plus légères, augmentant l'autonomie des véhicules auxquels ils sont destinés, et, d'autre part, une plus grande rigidité structurelle, au bénéfice de la protection essentielle des batteries et de la sécurité qui en découle en cas d'accident. Les structures développées sont destinées à une large gamme de véhicules, du segment de la micromobilité, en nette croissance, aux véhicules lourds de transport de passagers, y compris les autobus pour les transports publics, un secteur absolument essentiel pour atteindre les objectifs fixés en matière d'émissions de carbone.

À propos de Hi-rEV

Hi-rEV - Recovery of the Automotive Components Sector est un projet en co-promotion avec 12 autres entités, dans le cadre du programme Recovery and Resilience, qui mobilise des programmes pour l'innovation des entreprises. Ce projet mobilisateur cherche à unir les diverses expériences et connaissances des copromoteurs industriels et de l'ENESI, entités non commerciales du système scientifique et technologique national, et des associations, par le biais du partage des connaissances, afin de conduire la transformation nécessaire pour répondre aux exigences du futur marché. Ainsi, trois piliers centraux ont été définis pour le projet, avec un accent commun sur les domaines d'intervention :

transition écologique du secteur de la fabrication de composants automobiles ;

transformation numérique du système de production ;

résilience économique : renforcement des capacités pour de nouveaux processus/produits pour les véhicules du futur.

Ces piliers, communs à tous les coproducteurs, apportent une réponse concrète aux nouveaux défis auxquels est confronté le secteur de la fabrication de composants automobiles et favorisent une résilience accrue grâce à la spécialisation, l'adaptation aux marchés du futur et l'efficacité, ainsi que la croissance durable et inclusive du secteur lui-même, dans laquelle la rétention du capital humain et un niveau élevé de qualification jouent un rôle clé.

