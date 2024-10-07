Addverb объявляет о партнерстве с Mondial Relay во Франции

ЗУТЕРМЕР, Нидерланды, 7 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Addverb, всемирно признанный лидер в области решений для роботизации и автоматизации складов, недавно установила стратегическое партнерство с Mondial Relay во Франции. Это партнерство включает внедрение сортировочных роботов Zippy в дистрибьюторском центре Mondial Relay в Ла-Рош-сюр-Йон, Франция.

Mondial Relay's distribution facility in La Roche-sur-Yon, France

Компании Mondial Relay — лидеру логистической отрасли, специализирующемуся на доставке посылок и решениях для электронной коммерции, — требовалось модернизировать дистрибьюторский центр за счет средств автоматизации. Компания Addverb поставила современнейшее сортировочное решение, установив сортировочных роботов Zippy в центре партнера во Франции. «Наше решение, включающее 62 робота Zippy, значительно повысило скорость, точность и эффективность сортировки в целом. Мы гордимся своим участием в повышении эффективности работы Mondial Relay и с нетерпением ждем продолжения сотрудничества», — сказал Питер Феенстра (Pieter Feenstra), генеральный директор Addverb EMEA.

Эти передовые роботы, разработанные для обработки большого объема посылок службами доставки Mondial Relay, оптимизируют процесс сортировки. Система сортировки посылок состоит из четырех загрузочных станций, на которых операторы загружают посылки на роботов Zippy10. Каждая посылка проходит сканирование с помощью сканера штрих-кодов, прежде чем робот Zippy10 использует сложные алгоритмы для точной сортировки посылок по заранее заданным пунктам назначения. Этот сложный процесс сортировки реализован посредством системы из 5 линий с 28 пунктами назначения с каждой стороны, обеспечивающей точность и эффективность на каждом этапе.

Интеграция роботов Zippy10 компанией Mondial Relay знаменует важный этап развития логистики доставки посылок, подчеркивая приверженность компании исключительному обслуживанию клиентов и обеспечению их инновациями. «Мы рады сотрудничеству Mondial Relay с Addverb. Это решение позволило нам улучшить условия труда за счет снижения риска возникновения мышечно-скелетных нарушений (MSD) и повысить производительность труда за счет исключения этапа окончательной сортировки на нашем предприятии во Франции. Чтобы подготовиться к пиковому сезону, мы увеличим скорость сортировки до 3000 операций в час, просто увеличив количество роботов на той же платформе», — сказал Хоэлиг Ле Кленш (Hoëlig Le Clainche), международный главный конструктор Mondial Relay

Смотрите полное видео здесь — https://www.youtube.com/watch?v=_jDaU4V0b0k

Компания Addverb, основанная в 2016 году, предлагает стационарные и гибкие решения для автоматизации с использованием ИИ, позволяющие клиентам достигать новых уровней эффективности, надежности и доходности. Мы разрабатываем решения и программное обеспечение на основе ИИ специально для глобальной электронной коммерции, складской дистрибуции и производства. Компания Addverb имеет множество представительств и отделений для обслуживания клиентов в Европе. Штаб-квартира компании находится в Нидерландах, а ее филиалы — по всей Европе.

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Mondial Relay присутствует во Франции и странах Бенилюкса с обширной сетью из более чем 23 000 пунктов выдачи и приема посылок и работает с более чем 46 000 интернет-магазинов. Во Франции Mondial Relay является ведущей компанией на рынке доставки не по домашнему адресу, владеющей 11 000 пунктов приема и выдачи посылок (PUDO) и более чем 6 000 почтоматов (APM). Компания ориентирована на постоянное улучшение обслуживания потребителей и распространение более экологичных форм последнего этапа доставки. В 2023 году компания Mondial Relay обработала более 239,9 млн посылок (на 13 % больше, чем в 2022 году) в регионе Франция-Бенилюкс. В июле 2021 года компания InPost успешно завершила поглощение компании Mondial Relay для создания первой в Европе сети автоматизированных решений доставки не по домашнему адресу для электронной коммерции.

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