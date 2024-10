Addverb gibt Partnerschaft mit Mondial Relay in Frankreich bekannt

ZOETERMEER, Niederlande , 7. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Addverb, ein weltweit anerkannter Marktführer für Robotik- und Lagerautomatisierungslösungen, hat kürzlich eine strategische Partnerschaft mit Mondial Relay in Frankreich vereinbart. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden „Zippy"-Sortierroboter in das Vertriebszentrum von Mondial Relay in La Roche-sur-Yon, Frankreich, integriert.

Mondial Relay, ein führendes Unternehmen in der Logistikbranche, das sich auf Paketzustellung und E-Commerce-Lösungen spezialisiert hat, traf die Entscheidung, seine Distributionszentrum durch Automatisierung zu verbessern. Addverb hat eine hochmoderne Sortierlösung durch die Installation von „Zippy"-Sortierrobotern am französischen Standort bereitgestellt. „Unsere Lösung mit 62 Zippy-Robotern hat die Sortierraten, die Genauigkeit und die Gesamteffizienz deutlich verbessert. Wir sind stolz auf unseren Beitrag zur Verbesserung der betrieblichen Exzellenz von Mondial Relay und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit", kommentiert Pieter Feenstra, CEO bei Addverb EMEA.

Diese fortschrittlichen Roboter wurden entwickelt, um das hohe Paketaufkommen von Mondial Relay für die Zustellung zu bewältigen und den Sortierprozess zu rationalisieren. Das Paketsortiersystem umfasst vier Aufnahmestationen, an denen die Mitarbeiter die Pakete auf die Zippy10-Roboter laden. Jedes Paket wird mit einem Barcode-Scanner eingelesen, bevor der Zippy10-Roboter die Pakete mithilfe von hochentwickelten Algorithmen präzise an die vordefinierten Zielen weiterleitet. Dieser komplizierte Sortierprozess findet in einem System mit 5 Bahnen und 28 Zielen auf jeder Seite statt, das Präzision und Effizienz bei jedem Schritt gewährleistet.

Die Integration der Zippy10-Roboter durch Mondial Relay stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung der Paketlogistik dar und zeigt das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden einen herausragenden Service und Innovationen zu bieten. „Wir begrüßen die Partnerschaft zwischen Mondial Relay und Addverb. Mit dieser Lösung haben wir die Arbeitsbedingungen verbessert, indem das Risiko von Muskel- und Skeletterkrankungen reduziert wurde, und die Produktivität gesteigert, da die Endsortierung in unserer Anlage in Frankreich entfällt. In Vorbereitung auf die Hochsaison werden wir die Anzahl der Roboter je Plattform auf 3.000 Sortierungen pro Stunde erhöhen", erläutert Hoëlig Le Clainche, International Director of Engineering, Mondial Relay.

Das 2016 gegründete Unternehmen Addverb bietet feste und flexible KI-fähige Automatisierungslösungen an, mit denen Kunden ein ganz neues Maß an Effizienz, Zuverlässigkeit und Umsatz erzielen können. Unsere KI-gestützten Lösungen und Softwareprodukte sind speziell für den globalen E-Commerce, den Lagervertrieb und die Fertigungsindustrie konzipiert. Addverb unterhält mehrere Büros und Kundenstandorte in Europa, seinen Hauptsitz in den Niederlanden sowie Niederlassungen in ganz Europa.

Mondial Relay ist in Frankreich und den Benelux-Ländern mit einem ausgedehnten Netz von mehr als 23.000 Pick-up- und Drop-off-Stellen vertreten und kooperiert mit mehr als 46.000 E-Retailern. In Frankreich ist Mondial Relay mit 11.000 Pick-up-Drop-off-Stellen (PUDO) und mehr als 6.000 APMs das führende Unternehmen auf dem Markt der Out-of-Home-Zustellung. Das Unternehmen strebt eine kontinuierliche Verbesserung des Kundenerlebnisses an und fördert nachhaltigere Zustellungsmethoden auf der letzten Meile. Im Jahr 2023 verarbeitete Mondial Relay in der Region Frankreich-Benelux über 239,9 Millionen Pakete (13 % mehr als 2022). Im Juli 2021 schloss InPost die Übernahme von Mondial Relay erfolgreich ab und schuf damit das erste europäische Netzwerk von automatisierten Out-of-Home-Lösungen für den E-Commerce.

