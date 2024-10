Addverb ogłasza współpracę z Mondial Relay we Francji

ZOETERMEER, Holandia, 7 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Addverb, uznany na całym świecie lider w dziedzinie robotyki i rozwiązań do automatyzacji magazynów, nawiązał strategiczną współpracę z Mondial Relay we Francji. W ramach współpracy roboty sortujące „Zippy" zostaną wdrożone w centrum dystrybucyjnym Mondial Relay w La Roche-sur-Yon we Francji.

Mondial Relay, czołowy podmiot z branży logistyki, specjalizujący się w dostarczaniu paczek i rozwiązaniach w zakresie handlu elektronicznego, poszukiwał możliwości usprawnienia pracy swojego centrum dystrybucyjnego dzięki automatyzacji. Addverb zapewnił najnowocześniejsze rozwiązanie do sortowania, instalując roboty sortujące „Zippy" w francuskim zakładzie firmy. „Nasze rozwiązanie obejmujące 62 roboty >>Zippy<<, znacząco zwiększyło tempo, dokładność i ogólną efektywność sortowania. Jesteśmy dumni, że możemy mieć udział w zwiększeniu doskonałości operacyjnej Mondial Relay i nie możemy się doczekać dalszej współpracy" - powiedział Pieter Feenstra, dyrektor generalny Addverb w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Te zaawansowane roboty, zaprojektowane w sposób pozwalający na obsłużenie dużego wolumenu działalności dostawczej, optymalizują proces sortowania. System sortowania paczek składa się z czterech stacji podawczych, w których operatorzy ładują paczki na roboty Zippy10. Każda paczka jest najpierw skanowana skanerem kodów kreskowych, a następnie robot Zippy10 wykorzystuje wyrafinowane algorytmy do precyzyjnego sortowania paczek według zdefiniowanych wcześniej miejsc docelowych. Skomplikowany proces sortowania realizowany jest w obrębie systemu złożonego z pięciu pasów ruchu i 28 miejsc docelowych z każdej strony, co zapewnia precyzję i efektywność na każdym kroku.

Włączenie robotów Zippy10 w procesy Mondial Relay jest istotnym kamieniem milowym w ewolucji logistyki paczek, który podkreśla zaangażowanie firmy w dostarczanie wyjątkowych usług i innowacji swoim klientom. „Oceniamy współpracę Mondial Relay z Addverb jako bardzo udaną. Rozwiązanie pozwoliło nam poprawić warunki pracy poprzez obniżenie ryzyka przeciążeń układu mięśniowo-szkieletowego i zwiększyć produktywność dzięki zlikwidowaniu potrzeby sortowania końcowego w naszym francuskim zakładzie. Aby przygotować się do szczytowego sezonu, zwiększymy liczbę sortowań do 3000/h przez samo zwiększenie liczby robotów na tej samej platformie" - powiedział Hoëlig Le Clainche, dyrektor międzynarodowy ds. inżynierii w Mondial Relay.

Założona w 2016 r. firma Addverb oferuje oparte o sztuczną inteligencję stałe i elastyczne rozwiązania do automatyzacji, które pozwalają klientom wejść na wyższy poziom efektywności, niezawodności i zyskowności. Nasze rozwiązania i oprogramowanie oparte o AI zostały zaprojektowane specjalnie dla globalnych branż handlu elektronicznego, dystrybucji magazynowej i produkcji. Addverb posiada wiele biur i lokalizacji klienckich w Europie. Główna siedziba firmy mieści się w Holandii, a oddziały ulokowane są w różnych krajach Europy.

Mondial Relay to firma działająca we Francji i krajach Beneluksu, posiadająca rozległą sieć złożoną z ponad 23 tysięcy punktów odbioru i nadania współpracująca z przeszło 46 tysiącami internetowych sprzedawców detalicznych. We Francji Mondial Relay jest czołową spółką na rynku dostaw przesyłek poza domem, posiadającą 11 tysięcy punktów PUDO (nadawania i odbierania paczek) oraz ponad 6 tysięcy automatów paczkowych. Spółka skupia się na ciągłym ulepszaniu doświadczeń klientów i promowaniu bardziej zrównoważonych środowisko metod realizacji ostatniego etapu dostawy. W 2023 r. firma Mondial Relay obsłużyła ponad 239,9 mln paczek (13% więcej niż w 2022 r.) w regonie Francji-Beneluksu. W lipcu 2021 r. zakończyła się operacja przejęcia Mondial Relay przez InPost, która doprowadziła do stworzenia pierwszej europejskiej sieci automatycznych rozwiązań do dostaw przesyłek poza domem dla handlu elektronicznego.

