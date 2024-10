Addverb annonce un partenariat avec Mondial Relay en France

ZOETERMEER, Pays-Bas, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Addverb, un leader mondialement reconnu dans le domaine de la robotique et des solutions d'automatisation des entrepôts, a récemment conclu un partenariat stratégique avec Mondial Relay en France. Ce partenariat prévoit l'intégration de robots de tri « Zippy » dans le centre de distribution de Mondial Relay à La Roche-sur-Yon, en France.

Mondial Relay's distribution facility in La Roche-sur-Yon, France

Mondial Relay, acteur majeur du secteur de la logistique, spécialisé dans la livraison de colis et les solutions de commerce électronique, souhaitait améliorer son centre de distribution grâce à l'automatisation. Addverb lui a fourni une solution de tri de pointe en installant des robots de tri « Zippy » dans ses installations en France. « Notre solution, qui comprend 62 robots Zippy, a considérablement amélioré les taux de tri, la précision et l'efficacité globale. Nous sommes fiers de jouer un rôle dans l'amélioration de l'excellence opérationnelle de Mondial Relay et nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration », a déclaré Pieter Feenstra, PDG d'Addverb EMEA.

Conçus pour traiter le volume élevé de colis de Mondial Relay dans le cadre de ses activités de livraison, ces robots avancés rationalisent le processus de tri. Le système de tri des colis comprend quatre stations d'alimentation, où les opérateurs chargent les colis sur les robots Zippy10. Chaque colis est scanné à l'aide d'un lecteur de code-barres avant que le robot Zippy10 n'utilise des algorithmes sophistiqués pour trier avec précision les colis vers des destinations prédéfinies. Ce processus de tri complexe se déroule au sein d'un système comportant 5 voies et 28 destinations de chaque côté, ce qui garantit la précision et l'efficacité à chaque étape.

L'intégration par Mondial Relay des robots Zippy10 marque une étape importante dans l'évolution de la logistique des colis, soulignant l'engagement de l'entreprise à fournir un service exceptionnel et à innover pour ses clients. « Nous sommes ravis du partenariat entre Mondial Relay et Addverb. La solution nous a permis d'améliorer les conditions de travail en réduisant le risque de TMS et d'augmenter la productivité en supprimant le tri final sur notre site français. Pour anticiper la haute saison, nous allons passer à 3 000 tris/h en augmentant simplement le nombre de robots sur la même plateforme », a déclaré Hoëlig Le Clainche, directeur international de l'ingénierie, Mondial Relay.

Regardez la vidéo complète ici - https://www.youtube.com/watch?v=_jDaU4V0b0k

Fondée en 2016, Addverb propose des solutions d'automatisation fixes et flexibles basées sur l'IA, permettant aux clients d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité, de fiabilité et de revenus. Nos solutions et logiciels pilotés par l'IA sont spécifiquement conçus pour servir les secteurs mondiaux du commerce électronique, de la distribution en entrepôt et de la fabrication. Addverb possède plusieurs bureaux et clients en Europe, avec un siège social situé aux Pays-Bas et des succursales dans toute l'Europe.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.addverb.com

Mondial Relay est présent en France et au Benelux avec un vaste réseau de plus de 23 000 points de retrait/dépôt et travaille avec plus de 46 000 e-commerçants. En France, Mondial Relay est le leader du marché de la livraison hors domicile avec 11 000 points de retrait/dépôt et plus de 6 000 consignes à colis automatisées. L'entreprise se concentre sur l'amélioration continue de l'expérience du consommateur et sur la promotion de formes plus durables de livraison au dernier kilomètre. En 2023, Mondial Relay a traité plus de 239,9 millions de colis (13 % de plus qu'en 2022) dans la région France-Benelux. En juillet 2021, InPost a conclu avec succès l'acquisition de Mondial Relay pour créer le premier réseau européen de solutions automatisées hors domicile pour le commerce électronique.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2520556/Addverb_Mondial_Relay.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2399931/Addverb_Logo.jpg