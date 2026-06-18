Adecco dépasse le million d'interactions avec des candidats assistées par l'IA, réduisant ainsi de 50 % les délais de recrutement

En déployant à grande échelle son processus de recrutement par IA centré sur l'humain dans 10 pays, Adecco accélère le recrutement, et améliore les taux de pourvoi des postes et l'accès des candidats grâce à son réseau d'agents IA en pleine expansion.

ZURICH, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Adecco, leader mondial des solutions de gestion des ressources humaines, a annoncé aujourd'hui une étape majeure dans sa transformation portée par l'IA : plus d'un million d'interactions avec des candidats assistées par l'IA, dans dix pays. Grâce à des partenariats technologiques stratégiques, l'entreprise constate déjà des résultats tangibles à grande échelle, notamment un recrutement plus rapide, des taux de pourvoi de postes plus élevés et un meilleur accès pour les candidats.

Au total, Adecco a enregistré 1,2 million d'interactions entre candidats et conseillers, dont 250 000 entretiens menés à bien pour 50 000 offres d'emploi, ce qui équivaut à plus de 12 ans de conversation ininterrompue.

Des agents IA sur l'ensemble du cycle de recrutement

Adecco a déployé des agents IA sur sept étapes distinctes du cycle de recrutement, couvrant la présélection, la gestion du vivier de talents, l'assistance aux recruteurs, l'assistance à la clientèle, l'intégration des nouvelles recrues et les fonctionnalités vocales. Ensemble, ces éléments témoignent d'une transformation plus large des méthodes de recrutement, plutôt que d'une simple automatisation ponctuelle.

La qualité de l'expérience est élevée, 51 % des interactions ayant lieu en dehors des horaires de travail traditionnels. Les candidats bénéficient ainsi de davantage de flexibilité et d'opportunités, tandis que les recruteurs peuvent consacrer plus de temps à établir des liens humains authentiques.

Les résultats commerciaux sont tout aussi impressionnants. Sur les principaux marchés, cette transformation a permis de réduire les délais de livraison de 50 % et d'atteindre des taux de satisfaction supérieurs à 80 %, tout en obtenant des notes de satisfaction client de 4,3 sur 5.

Redéploiement

L'une des innovations les plus marquantes est l'agent de redéploiement d'Adecco. Plutôt que de laisser les candidats reprendre leur recherche d'emploi à zéro à la fin d'une mission, l'agent les recontacte de manière proactive en l'espace de quelques jours, recueille leurs commentaires et ressentis et établit un profil personnalisé en vue d'opportunités futures. Les candidats bénéficient ainsi d'une transition plus fluide et de meilleures perspectives d'emploi à long terme.

Ces agents transforment également les méthodes de travail des recruteurs d'Adecco, en automatisant les tâches répétitives telles que la présélection, la sélection des candidats retenus et la coordination des processus, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur l'essentiel : tisser des liens avec les clients et les candidats afin de recruter plus efficacement et rapidement.

Répondre aux besoins des marchés à fort volume

S'appuyant sur une phase d'expérimentation d'un an réussie en Amérique latine, Adecco s'apprête désormais à étendre ses capacités de recrutement à grande échelle à d'autres pays, en particulier dans les secteurs qui nécessitent de déployer des talents à grande échelle.

Cette initiative vient concrétiser la vision d'Adecco selon laquelle l'IA est bien plus qu'un simple outil d'optimisation. Au contraire, elle est considérée comme une capacité évolutive, pouvant offrir aux candidats une expérience cohérente et de grande qualité, tout en favorisant la croissance sur des marchés où la rapidité, le volume et la précision sont des facteurs essentiels.

Christophe Catoir, président-directeur général mondial d'Adecco, déclare : « Avec 1,2 million d'interactions, il ne s'agit plus d'un simple potentiel, mais d'un impact avéré.

Notre approche repose sur le talent, la technologie et le contact humain : l'IA et le lien humain, au service d'une même ambition. Grâce à nos agents exclusifs, formés pour gérer un volume inégalé de contacts quotidiens avec les candidats, nous transformons cette conviction en résultats palpables, pour nos clients, nos candidats et nos recruteurs, sans jamais renoncer à la présence locale de nos 3 500 agences, qui fait notre force.

Cela montre que, lorsque l'IA est conçue en fonction des besoins des personnes, elle peut élargir l'accès, accélérer les processus et offrir de meilleurs résultats. C'est cette opportunité qu'Adecco développe à grande échelle ».

Au service d'une transformation plus large fondée sur l'IA

Le déploiement de l'IA chez Adecco s'accélère dans le cadre d'une transformation plus large de l'entreprise. D'autres agents et déploiements sont déjà prévus au cours des deux prochains mois, ce qui permettra à Adecco d'élargir son modèle de recrutement basé sur l'IA à d'autres marchés de talents à forte croissance.

Ces avancées s'inscrivent dans la stratégie globale du Groupe Adecco qui prétend contribuer à la transformation du processus de recrutement grâce à une utilisation responsable et éthique de l'IA. Adecco concrétise désormais cette stratégie sur le terrain avec plus de rapidité, d'ampleur et de cohérence.

À propos d'Adecco

Adecco fait partie du groupe Adecco et est l'acteur de référence mondiale en matière de gestion des ressources humaines. En tant que partenaire de confiance des entreprises comme des demandeurs d'emploi, nous avons à cœur de rapprocher les talents des opportunités qui leur permettent de s'épanouir, tout en aidant les entreprises internationales et locales à constituer et à optimiser leurs effectifs pour assurer leur réussite à long terme. Nous proposons une gamme complète de solutions en matière de ressources humaines pour une économie résiliente : des missions temporaires et des contrats à durée indéterminée, ainsi que des solutions d'externalisation, pour offrir une flexibilité optimale aussi bien aux entreprises qu'aux candidats. Nous sommes déterminés à contribuer à améliorer le monde du travail en proposant des solutions efficaces pour le rendre plus diversifié et plus inclusif.

À propos du groupe Adecco

Le groupe Adecco est le leader mondial de l'expertise en matière de talents et de technologies. Notre objectif est de préparer chacun à son avenir. Grâce à nos trois unités commerciales mondiales - Adecco, Akkodis et LHH - réparties dans 60 pays, nous favorisons l'employabilité durable et tout au long de la vie pour les individus, fournissons des solutions numériques et d'ingénierie pour favoriser la transformation de l'industrie intelligente et donnons aux organisations les moyens d'optimiser leur main-d'œuvre. Le groupe Adecco montre l'exemple et s'engage à favoriser l'employabilité durable et à soutenir des économies et des communautés résilientes. Adecco Group AG a son siège à Zurich, en Suisse (ISIN : CH0012138605). Le groupe est coté à la SIX Swiss Exchange (ADEN).

Pour plus d'informations, contactez :

Adele Hawkes, vice-présidente senior et directrice mondiale de la communication chez Adecco

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