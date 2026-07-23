L'IA est en train de transformer le monde du travail : un livre blanc du groupe Adecco met en évidence la nécessité d'une gestion coordonnée des effectifs hybrides

Un nouveau livre blanc commandé par le groupe Adecco révèle que l'IA est en train de transformer le monde du travail et explique comment les entreprises peuvent coordonner les collaborateurs, les agents IA et l'IA physique

Les taux d'emploi de l'OCDE restent proches de leurs plus hauts niveaux historiques

L'IA transforme les tâches plus rapidement qu'elle ne supprime des emplois, mais cette adaptation varie selon les secteurs, les métiers et le degré de préparation des entreprises.

Entre 2022 et 2025 1,9 million de nouveaux emplois liés à l'IA ont été créés

L'opportunité réside dans l'aide apportée aux entreprises pour adopter cette technologie : Seules 18 % des entreprises américaines et 20 % des entreprises européennes ont intégré l'IA à grande échelle dans leurs processus opérationnels clés, ce qui laisse une large place pour continuer à transformer leurs effectifs.

La gestion coordonnée des effectifs hybrides s'impose comme une nouvelle discipline de gestion à l'ère de l'intelligence

ZURICH, 23 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe Adecco (SIX : ADEN) a publié aujourd'hui un livre blanc élaboré en partenariat avec Altermind : « On the threshold: AI, the future of work and the rise of hybrid labor markets » (À l'aube d'une nouvelle ère : l'IA, l'avenir du travail et l'essor des marchés du travail hybrides). Le rapport souligne que le véritable risque auquel est confrontée l'économie mondiale réside dans l'inertie des entreprises. Les entreprises ne parviennent pas à repenser leurs méthodes de travail assez rapidement pour gagner en productivité, préserver la confiance et tirer parti de leurs investissements dans l'IA. Cet article présente un nouveau modèle qui, selon le groupe Adecco, définira l'organisation du travail au cours de la prochaine décennie : gestion coordonnée des effectifs hybrides. Il s'agit de la discipline consistant à repenser le travail de manière à ce que les personnes, les agents d'IA, l'automatisation et l'IA physique contribuent chacun à créer un maximum de valeur et d'impact.

Denis Machuel, PDG du groupe Adecco, a déclaré : « Les faits sont clairs : l'intelligence artificielle transforme en profondeur le monde du travail de demain et offre l'occasion de repenser la manière dont les entreprises créent de la valeur. La prochaine étape de l'IA sera marquée par une refonte du travail : il s'agira de comprendre ce que les humains doivent faire, quelles sont les capacités des agents d'IA, comment les compétences évoluent et quelles seront celles dont on aura besoin à l'avenir, ainsi que la manière dont la valeur est créée et mesurée. C'est là tout l'intérêt de la gestion coordonnée des effectifs hybrides, et c'est précisément notre mission.

« La technologie ouvre de nouvelles possibilités. Ce sont les personnes qui en font une valeur. La gestion coordonnée des effectifs hybrides garantit son évolutivité. Nous sommes prêts à prendre les rênes de la dimension humaine de la transformation liée à l'IA ».

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