- Adecco supera el millón de interacciones con candidatos impulsadas por IA, reduciendo el tiempo de respuesta en un 50%

Mediante la expansión de la contratación basada en IA centrada en el ser humano a 10 países, Adecco está aumentando la velocidad, las tasas de cobertura y el acceso de los candidatos a través de su creciente red de agentes de IA

ZÚRICH, 18 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Adecco, proveedor líder mundial de soluciones de recursos humanos, anunció hoy un hito importante en su transformación digital mediante IA: más de un millón de interacciones con candidatos impulsadas por IA en diez países. Gracias a alianzas tecnológicas estratégicas, la empresa ya está experimentando un impacto significativo a gran escala, que incluye contrataciones más rápidas, mayores tasas de cobertura de vacantes y un mejor acceso para los candidatos.

En total, Adecco ha registrado 1,2 millones de interacciones entre candidatos y agentes, incluidas 250.000 entrevistas completadas en 50.000 puestos de trabajo, lo que equivale a más de 12 años de conversación continua.

Agentes de IA a lo largo de todo el ciclo de vida de la contratación

Adecco ha implementado agentes de IA en siete etapas distintas del ciclo de reclutamiento, que abarcan la preselección, la gestión de la base de talento, el apoyo a los reclutadores, el servicio al cliente, la incorporación y la comunicación por voz. En conjunto, representan una transformación integral de la gestión del reclutamiento, más allá de una simple automatización puntual.

La calidad de la experiencia es alta, ya que el 51% de las interacciones se producen fuera del horario laboral tradicional. Esto ofrece a los candidatos mayor flexibilidad y acceso, al tiempo que permite a los reclutadores dedicar más tiempo a establecer conexiones humanas significativas.

Los resultados comerciales son igualmente convincentes. En los mercados líderes, esta transformación ha ayudado a reducir el tiempo de entrega en un 50% y a aumentar las tasas de cumplimiento por encima del 80%, al tiempo que se han logrado puntuaciones de satisfacción del cliente de 4,3 sobre 5.

Redespliegue

Una de las innovaciones más destacadas es el Agente de Reubicación de Adecco. En lugar de dejar que los candidatos reinicien su búsqueda al finalizar una asignación, este agente se pone en contacto con ellos de forma proactiva en cuestión de días, recopila sus comentarios y crea un perfil personalizado de futuras oportunidades. El resultado es una transición más fluida para los candidatos y un camino más sólido hacia la continuidad laboral.

Estos agentes también están cambiando la forma en que trabajan los reclutadores de Adecco, automatizando tareas repetitivas como la preselección, la elaboración de listas cortas y la coordinación del flujo de trabajo, y liberando a los equipos para que se centren en lo que más importa: construir relaciones con clientes y candidatos para lograr contrataciones mejores y más rápidas.

Adaptación a mercados de alto volumen

Tras una exitosa fase de experimentación de un año en Latinoamérica, Adecco se prepara ahora para expandir su capacidad de reclutamiento de alto volumen a otros países, especialmente en sectores que requieren el despliegue de talento a gran escala.

Esta iniciativa subraya la visión de Adecco sobre la IA como algo más que una herramienta de eficiencia. La considera una capacidad escalable que puede brindar experiencias de candidatos consistentes y de alta calidad, así como impulsar el crecimiento en mercados donde la velocidad, el volumen y la precisión son fundamentales.

Christophe Catoir, presidente y consejero delegado global de Adecco, comentó: "Con 1,2 millones de interacciones, ya no se trata de potencial, sino de impacto comprobado".

"Nuestro enfoque se basa en el talento, la tecnología y el trato personal: la IA y la conexión humana trabajan juntas. Con agentes exclusivos capacitados en un volumen sin precedentes de interacciones diarias con candidatos, estamos transformando esa convicción en resultados medibles, para clientes, candidatos y reclutadores, sin perder nunca la presencia local de nuestras 3500 sucursales que nos distingue".

"Esto demuestra que, cuando la IA se diseña pensando en las personas, puede ampliar el acceso, mejorar la velocidad y ofrecer mejores resultados. Esa es la oportunidad que Adecco está aprovechando a gran escala".

Parte de una transformación más amplia de la IA

El despliegue de la IA en Adecco se está acelerando como parte de una transformación empresarial más amplia. Ya se han programado nuevos agentes y expansiones para los próximos dos meses, extendiendo así el modelo de reclutamiento con IA de Adecco a otros mercados de talento de alto crecimiento.

Estos logros respaldan la estrategia general de The Adecco Group para transformar el reclutamiento mediante el uso responsable y ético de la IA. Adecco está traduciendo ahora esa estrategia en resultados concretos sobre el terreno con mayor rapidez, escala y coherencia.

Acerca de Adecco

Adecco es el proveedor líder mundial de soluciones de recursos humanos y forma parte de Adecco Group. Como socio de confianza tanto para empresas como para quienes buscan empleo, creemos en conectar las habilidades con oportunidades gratificantes, ayudando a organizaciones globales y locales a desarrollar y optimizar su fuerza laboral para el éxito a largo plazo. Ofrecemos una gama completa de soluciones de recursos humanos para una economía resiliente: colocación temporal y permanente, así como soluciones de externalización para proporcionar la máxima flexibilidad tanto a empresas como a candidatos. Estamos decididos a contribuir a un mundo laboral mejor, proporcionando soluciones eficaces para convertirlo en un lugar más diverso e inclusivo.

Acerca de Adecco Group

Adecco Group es la empresa líder mundial en talento y experiencia tecnológica. Nuestro propósito es construir un futuro laboral para todos. A través de nuestras tres unidades de negocio globales —Adecco, Akkodis y LHH— presentes en 60 países, impulsamos la empleabilidad sostenible y a lo largo de la vida, ofrecemos soluciones digitales y de ingeniería para impulsar la transformación de la Industria Inteligente y capacitamos a las organizaciones para optimizar su personal. Adecco Group predica con el ejemplo y está comprometido con el fomento de la empleabilidad sostenible y el apoyo a economías y comunidades resilientes. Adecco Group AG tiene su sede en Zúrich, Suiza (ISIN: CH0012138605) y cotiza en la Bolsa de Valores SIX Swiss Exchange (ADEN).

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Adele Hawkes, vicepresidenta sénior y directora global de comunicaciones de Adecco

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