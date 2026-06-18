Adecco überschreitet Einmillionenmarke bei KI-gestützten Interaktionen mit Kandidaten und verkürzt die Zeit bis zur Vermittlung um 50 %

Adecco baut auf Menschen ausgerichtete, KI-gestützte Personalbeschaffung in zehn Ländern aus und erhöht durch sein wachsendes Netzwerk von KI-Agenten das Tempo, die Besetzungsquoten und den Zugang für Kandidaten.

ZÜRICH, 18. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Adecco, der weltweit führende Anbieter von Personallösungen, gab heute einen wichtigen Meilenstein bei seiner KI-Transformation bekannt: mehr als eine Million KI-gestützte Interaktionen mit Kandidaten in zehn Ländern. Dank strategischer Technologiepartnerschaften erzielt das Unternehmen bereits messbare Ergebnisse in großem Maßstab, darunter eine schnellere Personalbeschaffung, höhere Besetzungsquoten und einen besseren Zugang für Kandidaten.

Insgesamt hat Adecco inzwischen 1,2 Millionen Interaktionen zwischen Kandidaten und KI-Agenten verzeichnet – darunter 250 000 vollständig abgeschlossene Vorstellungsgespräche für 50 000 Stellen –, was mehr als 12 Jahren ununterbrochener Gesprächszeit entspricht.

KI-Agenten im gesamten Rekrutierungsprozess

Adecco hat KI-Agenten in sieben verschiedenen Phasen des Rekrutierungsprozesses eingesetzt, darunter Vorauswahl, Talentpool-Management, Unterstützung von Recruitern, Kundenservice, Onboarding und Sprachfunktionen. Zusammengenommen stehen sie für einen umfassenden Wandel in der Personalbeschaffung und nicht nur für die Automatisierung einzelner Abläufe.

Die Qualität des Erlebnisses für Kandidaten ist hoch: 51 % der Interaktionen finden außerhalb der üblichen Arbeitszeiten statt. Das bietet Kandidaten mehr Flexibilität und besseren Zugang, während Recruiter mehr Zeit für hochwertige persönliche Interaktionen aufwenden können.

Die Geschäftsergebnisse sind ebenso überzeugend. In den führenden Märkten hat dieser Wandel dazu beigetragen, die Zeit bis zur Stellenbesetzung um 50 % zu verkürzen und die Besetzungsquoten auf über 80 % zu steigern; zugleich wurden Kundenzufriedenheitswerte von 4,3 von 5 erreicht.

Weitervermittlung

Eine der herausragendsten Neuerungen ist der „Redeployment Agent" von Adecco. Anstatt Kandidaten nach dem Ende eines Einsatzes ihre Suche von Neuem beginnen zu lassen, nimmt der Agent innerhalb weniger Tage proaktiv wieder Kontakt auf, holt Feedback ein und erstellt ein personalisiertes Profil für künftige Möglichkeiten. Das Ergebnis ist ein noch reibungsloserer Übergang für Kandidaten und ein klarerer Weg in eine Anschlussbeschäftigung.

Diese Agenten verändern zudem die Arbeitsweise der Recruiter bei Adecco: Sie automatisieren sich wiederholende Aufgaben wie Vorauswahl, Shortlisting sowie die Koordination von Arbeitsabläufen und schaffen den Teams so Freiraum, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den Aufbau von Beziehungen zu Kunden und Kandidaten, um bessere und schnellere Vermittlungen zu erreichen.

Skalierung für Märkte mit hohem Rekrutierungsvolumen

Aufbauend auf einer erfolgreichen einjährigen Testphase in ganz Lateinamerika bereitet sich Adecco nun darauf vor, seine Kapazitäten für Personalbeschaffung in großem Umfang auf weitere Länder auszuweiten, insbesondere in Branchen, die Personaleinsatz in großem Umfang erfordern.

Dieser Schritt unterstreicht die Auffassung von Adecco, dass KI mehr ist als nur ein Instrument zur Effizienzsteigerung. Vielmehr gilt sie als skalierbare Fähigkeit, die ein konsistentes, hochwertiges Erlebnis für Kandidaten sowie Wachstum in Märkten unterstützen kann, in denen Geschwindigkeit, Umfang und Präzision besonders wichtig sind.

Christophe Catoir, globaler Präsident und Geschäftsführer von Adecco, sagte: „Bei 1,2 Millionen Interaktionen geht es nicht mehr um Potenzial, sondern um nachgewiesene Wirkung.

Unser Ansatz basiert auf Talent, Technologie und menschlichem Kontakt: KI und menschliche Interaktion im Zusammenspiel. Mit eigenen KI-Agenten, die anhand eines beispiellosen Volumens täglicher Kandidateninteraktionen trainiert wurden, setzen wir diese Überzeugung in messbare Ergebnisse um – für Kunden, Kandidaten und Recruiter –, ohne je die lokale Präsenz zu verlieren, die uns mit unseren 3500 Niederlassungen auszeichnet.

Das zeigt, dass KI, wenn sie auf Menschen ausgerichtet ist, den Zugang erweitern, die Geschwindigkeit erhöhen und bessere Ergebnisse liefern kann. Das ist die Chance, die Adecco in großem Maßstab verwirklicht."

Teil einer umfassenderen KI-Transformation

Die Einführung von KI bei Adecco beschleunigt sich im Rahmen einer umfassenden Unternehmenstransformation. Für die nächsten zwei Monate sind bereits weitere Agenten und Ausweitungen geplant, wodurch das KI-gestützte Rekrutierungsmodell von Adecco auf weitere wachstumsstarke Talentmärkte ausgeweitet wird.

Diese Meilensteine untermauern die übergeordnete Strategie der Adecco Group, die Personalbeschaffung durch den verantwortungsvollen und ethischen Einsatz von KI zu verändern. Adecco setzt diese Strategie nun mit höherer Geschwindigkeit, in größerem Umfang und mit größerer Konsistenz in konkrete Praxisergebnisse um.

Informationen zu Adecco

Adecco ist der weltweit führende Anbieter von Personallösungen und Teil der Adecco Group. Als vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen und Arbeitsuchende sehen wir unsere Aufgabe darin, Qualifikationen mit attraktiven Karrieremöglichkeiten zu verbinden und globale sowie lokale Organisationen dabei zu unterstützen, ihre Belegschaften für langfristigen Erfolg aufzubauen und zu optimieren. Wir bieten ein umfassendes Spektrum an Personallösungen für eine widerstandsfähige Wirtschaft: Zeitarbeit, Personalvermittlung sowie Outsourcing-Lösungen, die Unternehmen und Kandidaten ein Höchstmaß an Flexibilität bieten. Wir sind entschlossen, unseren Beitrag dazu zu leisten, die Arbeitswelt zum Besseren zu verändern, indem wir wirksame Lösungen bereitstellen, um sie vielfältiger und inklusiver zu gestalten.

Informationen zu The Adecco Group

The Adecco Group ist das weltweit führende Unternehmen für Talent- und Technologieexpertise. Unser Ziel ist es, die Zukunft der Arbeit für alle zu gestalten. Mit unseren drei globalen Geschäftseinheiten – Adecco, Akkodis und LHH – in 60 Ländern ermöglichen wir Menschen eine nachhaltige und lebenslange Beschäftigungsfähigkeit, liefern digitale sowie ingenieurtechnische Lösungen zur Unterstützung der Transformation zur Smart Industry und helfen Organisationen, ihre Belegschaften zu optimieren. The Adecco Group geht mit gutem Beispiel voran und setzt sich für nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit sowie für resiliente Volkswirtschaften und Gemeinschaften ein. The Adecco Group AG hat ihren Sitz in Zürich, Schweiz (ISIN: CH0012138605) und ist an der SIX Swiss Exchange (ADEN) notiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Adele Hawkes, Bereichsleiterin auf Senior-Ebene (SVP) und Leiterin Globale Kommunikation, Adecco

+44 (0)7522 986134

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