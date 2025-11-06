Adecco Group anuncia a su nueva responsable financiera

COMUNICADO ESPECIAL de conformidad con el artículo 53 de las Reglas de Cotización de SIX Swiss Exchange

ZURICH, 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Adecco Group (SIX: ADEN) anuncia hoy el nombramiento de Valentina Ficaio como directora financiera (CFO) y miembro del comité ejecutivo, a partir del 1 de enero de 2026. Sucederá a Coram Williams, quien ha decidido dejar el cargo para asumir el puesto de director financiero en una empresa del sector automotriz en Alemania el próximo año. Coram pasó a formar parte de Adecco Group en 2020.

The Adecco Group, Valentina Ficaio

Valentina, de nacionalidad italiana, se incorporó a Adecco Group como directora financiera para Iberia en 2019 y posteriormente asumió el cargo de directora financiera regional para el sur y el este de Europa, Oriente Medio y el norte de África. Actualmente es vicepresidenta sénior de finanzas del grupo, donde lidera la planificación financiera, el control de gestión y la estrategia. Antes de unirse a Adecco Group, Valentina ocupó puestos de directora financiera en la industria automotriz, así como en financiación y banca del sector. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Luiss Guido Carli de Roma.

Denis Machuel, consejero delegado de Adecco Group, comentó: "Valentina posee un profundo conocimiento de nuestro negocio, nuestro equipo y nuestros clientes, además de una gran perspicacia financiera y estratégica. La felicito por su nombramiento y espero con interés nuestra colaboración, en la que consolidará las sólidas bases que ella y el equipo han desarrollado en los últimos años. Desempeñará un papel fundamental en la configuración de la siguiente fase de nuestro desarrollo, garantizando la creación de valor a largo plazo para nuestros grupos de interés".

"Ha sido un auténtico placer trabajar con Coram. Nos ha guiado durante un periodo de profunda transformación y le agradecemos enormemente su extraordinaria contribución. Le deseamos todo lo mejor en su nuevo cargo, que le permitirá seguir desarrollando su gran pasión por los coches".

Coram declaró: "Tras cinco años en el grupo, he decidido dejar el cargo para regresar a mis raíces en el sector automovilístico, más cerca de mi familia en Alemania, mi país de adopción. Ha sido un privilegio ser director financiero de esta gran empresa y estoy orgulloso de la transformación de la que he formado parte. Quiero agradecer al Consejo de Administración, al comité ejecutivo y a los talentosos equipos de todo el mundo su apoyo durante mi mandato. Valentina es la candidata ideal para el puesto; sé que contribuirá al crecimiento del grupo".

Valentina añadió: "Es un honor asumir este cargo en una empresa que me apasiona. Nuestro trabajo es realmente importante: generamos un impacto positivo en la vida de millones de personas cada día. Tras haber formado parte del equipo directivo de Coram en los últimos años, espero seguir colaborando con un equipo sólido, mientras continuamos transformándonos al ritmo de la rápida evolución del mercado".

"Tengo muchas ganas de trabajar con Denis y el comité ejecutivo para garantizar que sigamos construyendo una empresa donde nuestra gente pueda prosperar y donde logremos un crecimiento rentable y generemos valor para los accionistas, a la vez que continuamos innovando en un mundo laboral en constante cambio".

