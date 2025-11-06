Le groupe Adecco annonce la nomination de sa nouvelle directrice financière

ANNONCE AD HOC conformément à l'art. 53 du Règlement de cotation de la SIX Swiss Exchange

ZURICH, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le groupe Adecco (SIX : ADEN) annonce aujourd'hui la nomination de Valentina Ficaio au poste de directrice financière (CFO) et membre du comité exécutif, à partir du 1er janvier 2026. Elle succédera à Coram Williams, qui a décidé de se retirer et assumera le rôle de directeur financier d'une entreprise du secteur automobile en Allemagne au cours de l'année prochaine. Coram a rejoint le groupe Adecco en 2020.

Valentina, qui est italienne, a rejoint le groupe Adecco en tant que directrice financière pour l'Ibérie en 2019, avant de devenir directrice financière régionale pour l'Europe du Sud et de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Elle est aujourd'hui vice-présidente senior des finances du groupe et dirige la planification financière, le contrôle de gestion et la stratégie. Avant de rejoindre le groupe Adecco, Valentina a occupé des fonctions de directeur financier dans l'industrie automobile, le financement automobile et la banque. Elle est titulaire d'un diplôme d'économie d'entreprise et de gestion de l'université Luiss Guido Carli, à Rome.

Denis Machuel, CEO du groupe Adecco, déclare : « Valentina possède une connaissance approfondie de nos activités, de nos collaborateurs et de nos clients, ainsi qu'un sens aigu des finances et de la stratégie. Je la félicite pour sa nomination et me réjouis de notre collaboration, car elle s'appuiera sur les bases solides qu'elle et l'équipe ont développées ces dernières années. Elle jouera un rôle clé dans l'élaboration de la prochaine phase de notre parcours, en assurant la création de valeur à long terme pour nos parties prenantes ».

« Ce fut un plaisir absolu de travailler avec Coram. Il nous a guidés pendant une période de transformation importante et nous le remercions chaleureusement pour sa contribution exceptionnelle. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ce rôle qui correspond à sa profonde passion pour l'automobile. »

Coram déclare : « Après cinq années passées au sein du groupe, j'ai décidé de me retirer pour retourner à mes racines dans le secteur automobile, plus près de ma famille dans mon pays d'adoption, l'Allemagne. Ce fut un privilège d'être le directeur financier de cette grande entreprise et je suis fier de la transformation à laquelle j'ai participé. Je tiens à remercier le conseil d'administration, le comité exécutif et les équipes talentueuses du monde entier pour le soutien qu'ils m'ont apporté au cours de mon mandat. Valentina est la personne idéale pour ce poste ; je sais qu'elle contribuera à faire progresser le groupe ».

Et Valentina d'ajouter : « C'est un honneur de prendre ce rôle dans une entreprise que j'aime. Ce que nous faisons est vraiment important : nous avons un impact positif sur la vie de millions de personnes chaque jour. Ayant fait partie de l'équipe dirigeante de Coram ces dernières années, je me réjouis de poursuivre ma collaboration avec une équipe solide, alors que nous continuons à nous transformer en fonction de l'évolution accélérée du marché. »

« Je me réjouis de travailler avec Denis et le comité exécutif pour faire en sorte que nous continuions à construire une entreprise où nos collaborateurs peuvent s'épanouir et où nous assurons une croissance rentable et créons de la valeur pour les actionnaires en continuant à innover dans un monde du travail en pleine mutation ».

À propos du groupe Adecco

Le groupe Adecco est le leader mondial de l'expertise en matière de talents et de technologies. Notre objectif est de préparer chacun à son avenir. Grâce à nos trois unités commerciales mondiales - Adecco, Akkodis et LHH - réparties dans 60 pays, nous favorisons l'employabilité durable et tout au long de la vie pour les individus, fournissons des solutions de conseil numérique et d'ingénierie pour favoriser la transformation et donnons aux organisations les moyens d'optimiser leur main-d'œuvre. Le groupe Adecco montre l'exemple et s'engage à favoriser l'employabilité durable et à soutenir des économies et des communautés résilientes. Adecco Group AG a son siège à Zurich, en Suisse (ISIN : CH0012138605) et cotée à la SIX Swiss Exchange (ADEN).

