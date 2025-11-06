Adecco Group、新最高財務責任者を発表

SIX Swiss Exchange 上場規則53 条に関する臨時通知

チューリッヒ, 2025年11月7日 /PRNewswire/ -- Adecco Group（SIX：ADEN）は本日、Valentina Ficaio氏を2026年1月1日付で最高財務責任者（CFO）兼執行委員会メンバーに任命することを発表しました。彼女は、退任を決めたCoram Williams氏の後任として、新年よりドイツの自動車セクター企業でCFOの職務に就く予定です。Coram氏は2020年にAdecco Groupに入社しました。

イタリア出身のValentina氏は、2019年にAdecco Groupのイベリア地域CFOとして入社後、南東欧、中東、北アフリカ地域の地域CFOを務めました。現在はグループ上級副社長（財務担当）として、財務計画、管理会計、戦略を統括しています。Valentina氏はAdecco Group入社前、自動車業界および自動車金融・銀行業界でCFO職を歴任しました。ローマのLuiss Guido Carli大学にて経営学および経営経済学の学位を取得しています。

The Adecco Group, Valentina Ficaio

Adecco Group のCEO であるDenis Machuel 氏は次のようにコメントしました。「Valentinaは私たちの事業、人材、顧客に関する深い知識に加え、非常に優れた財務・戦略的洞察力を備えています。彼女の任命を祝福するとともに、彼女とチームが近年築き上げた強固な基盤をさらに発展させる過程での協働を楽しみにしています。彼女は当社の次なる段階を形作る上で重要な役割を担い、ステークホルダーのための長期的な価値創造を確実なものとするでしょう。」

「Coramと共に働けたことはこの上ない喜びでした。彼は私たちが大きな変革期を乗り越えるよう導いてくれました。その卓越した貢献に心から感謝します。自動車への深い情熱と結びついた新たな役割に就かれる彼の今後のご活躍を祈念します。」

Coram氏は次のように述べています。「グループでの5年間を経て、私は自動車業界というルーツに戻るため、また第二の故郷であるドイツで家族に近い場所で過ごすため、退任を決意しました。この偉大な企業のCFOを務められたことは光栄であり、私が関与した変革を誇りに思います。在任中のご支援に対し、取締役会、執行委員会、そして世界中の有能なチームの皆様に感謝申し上げます。Valentinaはこの役職に理想的な人材です。彼女がグループのさらなる発展を牽引してくれると確信しています。」

Valentina氏は次のように付け加えました。「愛する企業で今回のような役割を担えることを光栄に思います。私たちの活動は本当に意義深いものです。毎日何百万人もの人々の生活に良い影響を与えています。過去数年間Coramのリーダーシップ・チームの一員として活動してきた経験を生かし、加速する市場の変化に合わせて変革を続ける中、強力なチームとの継続的な協働を楽しみにしています。

「Denisと執行委員会と共に、変化する労働環境の中で革新を続けながら、従業員が活躍できる企業づくりを推進し、収益性の高い成長を確保し、株主価値を創造していくことを楽しみにしています。」

Adecco Groupについて

Adecco Groupは、人材とテクノロジーの専門知識において世界をリードする企業です。同社の目的は、すべての人にとって有意義な未来を実現することです。60か国に展開する3つのグローバル事業部門（Adecco、Akkodis、LHH）を通じて、個人の持続可能で生涯にわたる雇用可能性を実現し、変革を推進するデジタルおよびエンジニアリング・コンサルティング・ソリューションを提供し、組織が労働力を最適化できるよう支援します。Adecco Groupは率先垂範し、持続可能な雇用可能性の促進、強靭な経済とコミュニティの支援に取り組んでいます。Adecco Group AGはスイス・チューリッヒに本社を置き（ISIN：CH0012138605）、SIX Swiss Exchange（ADEN）に上場しています。

https://www.adeccogroup.com/

