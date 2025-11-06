Resultados del tercer trimestre de 2025 para Adecco Group

ESPECIAL de conformidad con el artículo 53 del Reglamento de Cotización de SIX Swiss Exchange

Fuerte subida de las acciones, buen crecimiento y mejora del margen de beneficio

ZURICH, 6 de noviembre de 2025 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ --

LO MÁS DESTACADO

Nuevas ganancias significativas en la cuota de mercado: el grupo +375 pb y Adecco +300 pb.

Ingresos del grupo +3,4% interanual y +3,0% intertrimestral, con todas las GBU mejorando secuencialmente.

Ingresos de la GBU Adecco +4,5% interanual; Europa volvió a crecer; América +20% interanual, APAC +9% interanual.

Ingresos de la GBU Akkodis: -3% interanual; la recuperación de Alemania avanza a buen ritmo.

Ingresos de la GBU LHH: +4% interanual, liderados por CT (+9% interanual) y Ezra (+59% interanual).

Margen bruto saludable del 19,2%, -10 pb interanual orgánico y +30 pb secuencial, lo que refleja la combinación de negocios y la firmeza de los precios.

Sólido margen EBITA del 3,4% excluyendo elementos extraordinarios, +10 pb interanual, lo que refleja un buen apalancamiento operativo, con una productividad del +8% interanual.

Ingresos operativos de 160 millones de euros, +2% interanual; ingresos netos de 89 millones de euros, -2% interanual.

EPS básico de 0,53 euros; EPS ajustado de 0,67 euros

Sólida conversión de efectivo del 110% en los últimos doce meses; sólido flujo de caja operativo de 200 millones de euros, 79 millones de euros más interanual.

ND/EBITDA -0,3x intertrimestral, con una deuda neta 220 millones de euros inferior interanual.

Denis Machuel, consejero delegado de Adecco Group, comentó:

«Nuestra trayectoria positiva ha continuado en mercados mixtos, con nuevas ganancias de cuota de mercado y un buen crecimiento. Hemos mejorado los márgenes en 90 puntos básicos en comparación con el último trimestre, lo que demuestra un fuerte apalancamiento operativo. Agradecemos a nuestros equipos otro trimestre más de rigurosa ejecución. Seguimos en camino de alcanzar nuestro compromiso de margen para todo el año.

Estamos especialmente satisfechos con los sólidos resultados de Adecco, con un crecimiento sólido en múltiples regiones. Akkodis mejoró secuencialmente con el buen progreso de nuestra reestructuración en Alemania. LHH volvió a crecer, respaldada por la fortaleza continuada de Career Transition.

"Esperamos compartir la evolución de nuestra estrategia y los planes detallados de creación de valor en nuestro Capital Markets Day en Londres el 26 de noviembre".

Nota de prensa completa

Detalles de la webcast | inversores y analistas

