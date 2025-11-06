ERGEBNISSE DER ADECCO GROUP FÜR DAS DRITTE QUARTAL 2025

AD-HOC-MITTEILUNG gemäß Art. 53 der Kotierungsregeln der SIX Swiss Exchange

Starke Aktiengewinne, gutes Wachstum und verbesserte Gewinnmarge

HIGHLIGHTS

Weitere deutliche Marktanteilsgewinne, Group +375 Basispunkte und Adecco +300 Basispunkte

Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 % und im Vergleich zum Vorquartal um 3,0 %, wobei alle Geschäftsbereiche sequenziell Verbesserungen verzeichneten

Adecco GBU-Umsatz +4,5 % im Vergleich zum Vorjahr; Europa kehrt zum Wachstum zurück; Amerika +20 % im Vergleich zum Vorjahr, APAC +9 % im Vergleich zum Vorjahr

Akkodis GBU-Umsatz -3 % im Vergleich zum Vorjahr; Turnaround in Deutschland schreitet gut voran

LHH GBU-Umsatz +4 % im Vergleich zum Vorjahr, angeführt von CT mit +9 % im Vergleich zum Vorjahr und Ezra mit +59 % im Vergleich zum Vorjahr

Gesunde Bruttomarge von 19,2 %, -10 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr organisch und +30 Basispunkte sequenziell, was den Geschäftsmix und die stabile Preisgestaltung widerspiegelt.

Solide EBITA-Marge von 3,4 % ohne Einmaleffekte, ein Anstieg um 10 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr, was die gute operative Hebelwirkung widerspiegelt, mit einer Produktivitätssteigerung von 8 % gegenüber dem Vorjahr.

Betriebsergebnis 160 Millionen Euro, +2 % gegenüber dem Vorjahr; Nettogewinn 89 Millionen Euro, -2 % gegenüber dem Vorjahr

Unverwässertes Ergebnis je Aktie: 0,53 €; bereinigtes Ergebnis je Aktie: 0,67 €

Starke Cash Conversion von 110 % im letzten Jahr; solider operativer Cashflow von 200 Millionen Euro, ein Anstieg von 79 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr

ND/EBITDA -0,3x im Vergleich zum Vorquartal, Nettoverschuldung um 220 Millionen Euro niedriger als im Vorjahr

Denis Machuel, CEO der Adecco Group, kommentierte:

„Unsere positive Entwicklung hat sich in gemischten Märkten fortgesetzt, mit weiteren Marktanteilsgewinnen und gutem Wachstum. Wir haben die Margen im Vergleich zum letzten Quartal um 90 Basispunkte verbessert und damit eine starke operative Hebelwirkung erzielt. Wir möchten unseren Teams für ein weiteres Quartal konsequenter Umsetzung danken. Wir sind weiterhin auf Kurs, um unsere Margenziele für das Gesamtjahr zu erreichen.

„Wir freuen uns besonders über die hervorragenden Ergebnisse von Adecco mit einem soliden Wachstum in mehreren Regionen. Akkodis hat sich kontinuierlich verbessert, und unsere Umstrukturierung in Deutschland schreitet gut voran. LHH kehrte zum Wachstum zurück, unterstützt durch die anhaltende Stärke des Bereichs Career Transition.

„Wir freuen uns darauf, Ihnen die Weiterentwicklung unserer Strategie und detaillierte Pläne zur Wertschöpfung auf unserem Capital Markets Day am 26. November in London vorzustellen."

