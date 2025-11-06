ADECCO GROUP 2025年第3四半期決算

SIX Swiss Exchange上場規則53条に関する臨時通知

大幅なシェア拡大、堅調な成長、利益率の改善

2025年11月6日

ハイライト

市場シェアの大幅な拡大、グループ全体で+375 bps、Adecco単体で+300 bps

グループ収益は前年比+3.4％、前期比+3.0％、全事業部門で前四半期比改善

Adecco GBU収益は前年比+4.5％、欧州は成長回復、米州は前年比+20％、アジア太平洋は前年比+9％

Akkodis GBU売上高は前年比-3%、ドイツ事業の立て直しは順調に進展

LHH GBU売上高は前年比4％増、CT部門が前年比9％増、Ezra部門が前年比59％増で牽引

健全な粗利益率19.2％、前年比-10 bps（有機的）、前期比+30 bps、事業構成と堅調な価格設定を反映

一時的要因を除くEBITAマージンは堅調な3.4％、前年比+10 bps、良好な営業レバレッジを反映し、生産性は前年比+8％

営業利益は1億6,000万ユーロ、前年比+2％、純利益は8,900万ユーロ、前年比-2％

基本EPSは0.53ユーロ、調整後EPSは0.67ユーロ

LTMキャッシュ・コンバージョン率110％と堅調、営業キャッシュ・フローは2億ユーロ（前年同期比7,900万ユーロ増）

ND/EBITDAは前期比0.3倍、純負債は前年同期比2億2,000万ユーロ減少

Adecco Group のCEO 、Denis Machuel 氏は次のように述べています。

「市場環境が混在する中、私たちの好調な業績は継続し、市場シェアをさらに拡大するとともに良好な成長を達成しました。前四半期比で利益率を90ベーシス・ポイント改善し、強力な営業レバレッジを発揮しています。チームがまたしても厳格な実行力を発揮したことに感謝します。通期の利益率目標達成に向け順調に進捗しています。

「特にAdeccoの堅調な業績と複数地域での着実な成長を高く評価しています。Akkodisは前四半期比で改善し、ドイツ事業の立て直しも順調に進んでいます。LHHはキャリア・トランジションの継続的な好調に支えられ、成長軌道に戻りました。

「11月26日にロンドンで開催するキャピタル・マーケット・デイ（Capital Markets Day）で、戦略の進化と詳細な価値創造計画を発表できることを楽しみにしています。」

詳細については、以下にお問い合わせください：

投資家関係 [email protected] +41 (0)44 878 88 88 プレスオフィス： [email protected] +41 0 79 876 09 21

