Adlai Nortye busca la expansión global con la apertura de su primer centro internacional en EE.UU.

BOSTON, 16 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Adlai Nortye Ltd. ("Adlai Nortye" o "la Compañía"), una compañía biofarmacéutica de vocación internacional y decidida a convertirse en líder en el desarrollo de tratamientos eficaces para el cáncer y necesidades médicas no cubiertas, anunció la apertura de su primer centro en EE.UU. en Boston, Massachusetts. El centro de Boston fue inaugurado por el CEO Carsten Lu, el CDO Dr. Lars E. Bigerson, M.D., Ph.D. que es también presidente y CEO de Adlai Nortye USA Inc, y otros miembros del equipo directivo principal.

El centro de Boston, que formará el centro de validación de dianas y medicina traslacional de la compañía, es un "centro de innovación" dedicado al desarrollo de nuevos tratamientos importantes para el cáncer, especialmente fármacos inmunooncológicos, basado en EE.UU. El centro apoyará programas en etapa clínica de la compañía y servirá como plataforma para integrar mejor a Adlai Nortye en la industria de investigación y desarrollo biofarmacéuticos a nivel mundial.

"Hoy es el primer paso en nuestra expansión internacional," comentó el CEO Carsten Lu, "El establecimiento de nuestro centro en Boston no es solo un paso significativo para nuestra compañía, sino también un signo de nuestro compromiso imparable por desarrollar soluciones terapéuticas innovadoras, de calidad mundial, para los pacientes."

"Adlai Nortye, a diferencia de otros fabricantes farmacéuticos domésticos de China, habituados a verse asociados a la producción de fármacos de tipo "yo también" o "yo mejor", pretende innovar a través de la validación de dianas para descubrir nuevos medicamentos traslacionales," dijo el CDO y presidente y CEO de Adlai Nortye USA Inc, Dr. Lars E. Bigerson, M.D., Ph.D. "El establecimiento de nuestro primer centro en el extranjero en Boston, nos ayudará aún más a integrarnos mejor en el mercado biofarmacéutico internacional, mientras nos esforzamos en el desarrollo de nuestros tratamientos."

A través de una colaboración satisfactoria con socios mundiales, Adlai Nortye está bien situado en la vanguardia de la industria de la inmunooncología. Hasta la fecha, la compañía tiene varios productos en fases de desarrollo, que van desde la etapa preclínica hasta productos listos para la fase 3.

Incluidos:

REOLYSIN ® , un virus inmunooncolítico (VIO) seguro y bien tolerado, administrado por vía intravenosa, que actualmente está entrando en la fase 3

AN0025, un antagonista de EP4 oral, experimental, potencialmente el primero en su clase, en desarrollo en fase 1

El nuevo centro de Boston se centrará en la identificación y validación de nuevas dianas y en la investigación de medicina traslacional, como los estudios mecanicistas y de biomarcadores. También permitirá a un Adlai Nortye bien colocado internacionalmente consolidar su posición como líder innovador en los campos de la inmunooncología y ampliar su papel mientras busca profundizar en el mercado de la investigación y el desarrollo farmacéuticos.

Acerca de Adlai Nortye

Adlai Nortye es una compañía biofarmacéutica orientada a la ciencia, dedicada a descubrir, desarrollar y comercializar nuevos fármacos en el campo de la oncología/inmunooncología. Nuestra misión es mejorar las vidas de los pacientes identificando y adquiriendo medicamentos innovadores que ayuden a las personas a vivir mejor y más tiempo. A través de una colaboración estrecha con socios internacionales, nos hemos posicionado satisfactoriamente en los campos de la inmuooncología/oncología y tenemos varios programas en marcha desde la fase preclínica hasta listos para la fase 3.

Para más información sobre Adlai Nortye, visite: http://www.adlainortye.com/en.php

