HUAWEI Mobile Services spúšťa zimnú sviatočnú kampaň a aplikáciu GameCenter - slávnostné odmeny a vylepšené zážitky v celom rozširujúcom sa ekosystéme

News provided by

Huawei Consumer Business Group

Dec 23, 2025, 08:41 ET

MADRID, 23. decembra 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť HUAWEI Mobile Services (HMS) spustila globálnu zimnú sviatočnú kampaň, ktorá prebieha od 1. decembra do 14. januára. Mesačná slávnostná kampaň, ktorej cieľom je vniesť do digitálnych zážitkov vianočnú mágiu, prináša exkluzívne odmeny, špeciálne akcie a sviatočné prekvapenia v aplikáciách AppGallery, Games, HUAWEI Mobile Cloud, HUAWEI Watch Face Store, HUAWEI Browser a novej aplikácii GameCenter. GameCenter bude v Európe k dispozícii od 22. decembra a rozšíri tak herné portfólio HMS o okamžitú a ľahkú zábavu. Na tému „Oslávme zimné sviatky s mobilnými službami HUAWEI" kampaň odráža záväzok spoločnosti Huawei vytvárať radostné, bezpečné a bezproblémové sviatočné zážitky.

Continue Reading
HUAWEI Mobile Services Launches Winter Festival Campaign and GameCenter App
HUAWEI Mobile Services Launches Winter Festival Campaign and GameCenter App

Prémiová, sviatočná cesta ekosystémom HMS

Zimná sviatočná kampaň zdôrazňuje robustný multiservisný ekosystém HMS a ponúka používateľom rôznorodý balík slávnostných aktivít, exkluzívnych akcií a prémiových odmien:

AppGallery

AppGallery pozýva používateľov, aby sa zapojili do slávnostného žrebovania o prémiové ceny, ako sú HUAWEI FreeClip, HUAWEI nova 12S a HUAWEI MatePad 11. Kupón v hodnote 5 € so zľavou až 90 % na vybrané aplikácie vám skrášli sviatočnú atmosféru.

Hry (prostredníctvom AppGallery)

Hráči môžu získať až 30 € späť (30 % návratnosť) pri nákupoch v rámci hier v hodnote 100 € – práve včas na príjemné herné stretnutia počas sviatkov.

HUAWEI Mobile Cloud

Vďaka bezpečnému a jednoduchému cloudovému úložisku na zariadeniach prepojených s HUAWEI ID ponúka Mobile Cloud exkluzívne sviatočné zľavy, ktoré používateľom umožnia okrem iných propagačných akcií využiť 30 % zľavu na ročné predplatné.

HUAWEI Watch Face Store

Obchod s ciferníkmi Watch Face Store rozširuje svoj kreatívny svet o nové dizajny dostupné pre sériu hodiniek HUAWEI Watch GT 6, nedávno uvedenú na trh. Používatelia sa môžu zapojiť do žrebovania o ceny ako HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI Matepad 11.5S alebo HUAWEI MateBook D16 i5, spolu s peňažnými kupónmi na nákup v aplikácii na sezónne prispôsobenie ciferníka hodiniek.

HUAWEI Browser

Prehliadač HUAWEI Browser je vybavený ochranou proti sledovaniu a prehliadaním bez stopy pre bezpečné používanie. Pri vyhľadávaní cez HUAWEI Browser môžu používatelia zbierať body prostredníctvom denných vyhľadávaní a uplatniť si darčekové karty od spoločností H&M, Otto, Nike, Amazon, Zalando, MediaMarkt a Foot Locker.

GameCenter: Nová aplikácia GameCenter prináša viac ako 400 minihier vrátane hádaniek, hier match-3, strieľačiek či populárnych hier ako Bang Bang Survivor a Haunted Dorm, ktoré je možné hrať priamo bez sťahovania. Mince, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom AppGallery na zariadeniach so systémom Android, môžu používatelia získavať denným prihlásením, hraním hier a odporúčaniami. Používatelia si môžu vymeniť 100 mincí za kupón v hodnote 1 €, ktorý je možné použiť v ekosystéme.

Poznámka: Dostupnosť kampane, odmeny a podrobnosti o cenách sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Používatelia by si mali overiť zmluvné podmienky vo svojich lokálnych aplikáciách HMS. 

Oživujeme sviatočné obdobie pomocou technológií

Zimná sviatočná kampaň a spustenie GameCenter odrážajú poslanie spoločnosti Huawei prinášať inteligentné a prepojené zážitky pre digitálny životný štýl používateľov, najmä počas sviatkov.

S blížiacim sa sviatočným obdobím oslavy zdieľajú milióny používateľov, čím sa podporuje zapojenie prostredníctvom bezpečných služieb, zmysluplných odmien a radostnej interakcie v celom ekosystéme HMS.

O spoločnosti Huawei Mobile Services

Cieľom HUAWEI Mobile Services je poskytovať používateľom na celom svete úplný mobilný zážitok. Služby zahŕňajú AppGallery, Watch Face Store, Mobile Cloud, Browser, Assistant, Petal Ads a ďalšie, určené na vylepšenie inteligentného životného štýlu pre každého používateľa zariadení Huawei. HMS upevnila svoju pozíciu ako jeden z top 3 mobilných ekosystémov na svete. HMS Core, zameraný na poskytovanie ľahko použiteľných vývojových a funkčných komponentov pre vývojárov aplikácií, aktívne otvára multiplatformový ekosystém, ktorý podporuje viacero zariadení vrátane smartfónov, inteligentných hodiniek, tabletov a inteligentných obrazoviek.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2851088/Huawei.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

HUAWEI Mobile Services spouští zimní festivalovou kampaň a aplikaci GameCenter, která přináší slavnostní odměny a vylepšené zážitky v rámci svého rozšiřujícího se ekosystému

HUAWEI Mobile Services spouští zimní festivalovou kampaň a aplikaci GameCenter, která přináší slavnostní odměny a vylepšené zážitky v rámci svého rozšiřujícího se ekosystému

HUAWEI Mobile Services (HMS) spustila globální zimní festivalovou kampaň, která potrvá od 1. prosince do 14. ledna. Cílem této měsíční oslavné...
HUAWEI Mobile Services lanza la campaña Winter Festival y la aplicación GameCenter

HUAWEI Mobile Services lanza la campaña Winter Festival y la aplicación GameCenter

Servicios Móviles de HUAWEI (HMS) lanzó su Campaña Global del Festival de Invierno, del 1 de diciembre al 14 de enero. Con el objetivo de infundir la ...
More Releases From This Source

Explore

Entertainment

Entertainment

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

Mobile Entertainment

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

News Releases in Similar Topics