HUAWEI Mobile Services spúšťa zimnú sviatočnú kampaň a aplikáciu GameCenter - slávnostné odmeny a vylepšené zážitky v celom rozširujúcom sa ekosystéme
News provided byHuawei Consumer Business Group
Dec 23, 2025, 08:41 ET
MADRID, 23. decembra 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť HUAWEI Mobile Services (HMS) spustila globálnu zimnú sviatočnú kampaň, ktorá prebieha od 1. decembra do 14. januára. Mesačná slávnostná kampaň, ktorej cieľom je vniesť do digitálnych zážitkov vianočnú mágiu, prináša exkluzívne odmeny, špeciálne akcie a sviatočné prekvapenia v aplikáciách AppGallery, Games, HUAWEI Mobile Cloud, HUAWEI Watch Face Store, HUAWEI Browser a novej aplikácii GameCenter. GameCenter bude v Európe k dispozícii od 22. decembra a rozšíri tak herné portfólio HMS o okamžitú a ľahkú zábavu. Na tému „Oslávme zimné sviatky s mobilnými službami HUAWEI" kampaň odráža záväzok spoločnosti Huawei vytvárať radostné, bezpečné a bezproblémové sviatočné zážitky.
Prémiová, sviatočná cesta ekosystémom HMS
Zimná sviatočná kampaň zdôrazňuje robustný multiservisný ekosystém HMS a ponúka používateľom rôznorodý balík slávnostných aktivít, exkluzívnych akcií a prémiových odmien:
• AppGallery
AppGallery pozýva používateľov, aby sa zapojili do slávnostného žrebovania o prémiové ceny, ako sú HUAWEI FreeClip, HUAWEI nova 12S a HUAWEI MatePad 11. Kupón v hodnote 5 € so zľavou až 90 % na vybrané aplikácie vám skrášli sviatočnú atmosféru.
• Hry (prostredníctvom AppGallery)
Hráči môžu získať až 30 € späť (30 % návratnosť) pri nákupoch v rámci hier v hodnote 100 € – práve včas na príjemné herné stretnutia počas sviatkov.
• HUAWEI Mobile Cloud
Vďaka bezpečnému a jednoduchému cloudovému úložisku na zariadeniach prepojených s HUAWEI ID ponúka Mobile Cloud exkluzívne sviatočné zľavy, ktoré používateľom umožnia okrem iných propagačných akcií využiť 30 % zľavu na ročné predplatné.
• HUAWEI Watch Face Store
Obchod s ciferníkmi Watch Face Store rozširuje svoj kreatívny svet o nové dizajny dostupné pre sériu hodiniek HUAWEI Watch GT 6, nedávno uvedenú na trh. Používatelia sa môžu zapojiť do žrebovania o ceny ako HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI Matepad 11.5S alebo HUAWEI MateBook D16 i5, spolu s peňažnými kupónmi na nákup v aplikácii na sezónne prispôsobenie ciferníka hodiniek.
• HUAWEI Browser
Prehliadač HUAWEI Browser je vybavený ochranou proti sledovaniu a prehliadaním bez stopy pre bezpečné používanie. Pri vyhľadávaní cez HUAWEI Browser môžu používatelia zbierať body prostredníctvom denných vyhľadávaní a uplatniť si darčekové karty od spoločností H&M, Otto, Nike, Amazon, Zalando, MediaMarkt a Foot Locker.
• GameCenter: Nová aplikácia GameCenter prináša viac ako 400 minihier vrátane hádaniek, hier match-3, strieľačiek či populárnych hier ako Bang Bang Survivor a Haunted Dorm, ktoré je možné hrať priamo bez sťahovania. Mince, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom AppGallery na zariadeniach so systémom Android, môžu používatelia získavať denným prihlásením, hraním hier a odporúčaniami. Používatelia si môžu vymeniť 100 mincí za kupón v hodnote 1 €, ktorý je možné použiť v ekosystéme.
Poznámka: Dostupnosť kampane, odmeny a podrobnosti o cenách sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Používatelia by si mali overiť zmluvné podmienky vo svojich lokálnych aplikáciách HMS.
Oživujeme sviatočné obdobie pomocou technológií
Zimná sviatočná kampaň a spustenie GameCenter odrážajú poslanie spoločnosti Huawei prinášať inteligentné a prepojené zážitky pre digitálny životný štýl používateľov, najmä počas sviatkov.
S blížiacim sa sviatočným obdobím oslavy zdieľajú milióny používateľov, čím sa podporuje zapojenie prostredníctvom bezpečných služieb, zmysluplných odmien a radostnej interakcie v celom ekosystéme HMS.
O spoločnosti Huawei Mobile Services
Cieľom HUAWEI Mobile Services je poskytovať používateľom na celom svete úplný mobilný zážitok. Služby zahŕňajú AppGallery, Watch Face Store, Mobile Cloud, Browser, Assistant, Petal Ads a ďalšie, určené na vylepšenie inteligentného životného štýlu pre každého používateľa zariadení Huawei. HMS upevnila svoju pozíciu ako jeden z top 3 mobilných ekosystémov na svete. HMS Core, zameraný na poskytovanie ľahko použiteľných vývojových a funkčných komponentov pre vývojárov aplikácií, aktívne otvára multiplatformový ekosystém, ktorý podporuje viacero zariadení vrátane smartfónov, inteligentných hodiniek, tabletov a inteligentných obrazoviek.
