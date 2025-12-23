HUAWEI Mobile Services lanza la campaña Winter Festival y la aplicación GameCenter

MADRID, 23 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Servicios Móviles de HUAWEI (HMS) lanzó su Campaña Global del Festival de Invierno, del 1 de diciembre al 14 de enero. Con el objetivo de infundir la magia navideña en las experiencias digitales, esta campaña de celebración de un mes ofrece recompensas exclusivas, promociones especiales y sorpresas festivas en AppGallery, Juegos, HUAWEI Mobile Cloud, HUAWEI Watch Face Store, HUAWEI Browser y la nueva app GameCenter. GameCenter debuta en Europa el 22 de diciembre, ampliando la oferta de juegos de HMS con entretenimiento instantáneo y ligero. Bajo el lema "Celebra el Festival de Invierno con Servicios Móviles de HUAWEI", refleja el compromiso de Huawei de crear experiencias navideñas alegres, seguras y fluidas.

HUAWEI Mobile Services Launches Winter Festival Campaign and GameCenter App

Un viaje festivo prémium por el ecosistema de HMS

La Campaña del Festival de Invierno destaca el sólido ecosistema multiservicio de HMS, ofreciendo a los usuarios una amplia gama de actividades festivas, promociones exclusivas y recompensas prémium:

• AppGallery

AppGallery invita a los usuarios a participar en un sorteo festivo con premios premium como el HUAWEI FreeClip, el HUAWEI nova 12S y el HUAWEI MatePad 11. Un cupón de 5 euros con hasta un 90 % de descuento en apps seleccionadas añade un toque navideño especial.

• Juegos (a través de AppGallery)

Los jugadores pueden obtener hasta 30 euros de reembolso (30 % de retorno) en compras de 100 euros en juegos, justo a tiempo para disfrutar de unas agradables sesiones de juego navideñas.

• HUAWEI Mobile Cloud

Con almacenamiento en la nube seguro y sin interrupciones en todos los dispositivos vinculados a HUAWEI ID, Mobile Cloud ofrece descuentos exclusivos para las fiestas, lo que permite a los usuarios disfrutar de un 30 % de descuento en suscripciones anuales, entre otras promociones.

• HUAWEI Watch Face Store

La Watch Face Store amplía su universo creativo con nuevos diseños disponibles para la recién lanzada serie HUAWEI Watch GT 6. Los usuarios pueden participar en un sorteo para ganar premios como un HUAWEI WATCH GT 6, un HUAWEI Matepad 11.5S o un HUAWEI MateBook D16 i5, además de cupones de descuento para compras dentro de la app para personalizar la esfera del reloj esta temporada.

• Navegador HUAWEI

El Navegador HUAWEI cuenta con funciones antirrastreo y navegación sin rastro para un uso seguro. Mediante las búsquedas en el Navegador HUAWEI, los usuarios pueden ganar puntos con búsquedas diarias y canjear tarjetas de regalo de H&M, Otto, Nike, Amazon, Zalando, MediaMarkt y Foot Locker.

• GameCenter: La nueva app GameCenter ofrece más de 400 minijuegos, incluyendo rompecabezas, combina 3, disparos y juegos populares como Bang Bang Survivor y Haunted Dorm, que se pueden jugar directamente sin descargas. Disponible a través de AppGallery en dispositivos Android, los usuarios pueden ganar monedas con inicios de sesión diarios, partidas y referidos. Los usuarios pueden canjear 100 monedas por un cupón de 1 euro para usar en el ecosistema.

Nota: La disponibilidad de las campañas, las recompensas y los detalles de los premios pueden variar según el país. Se recomienda a los usuarios consultar los Términos y Condiciones en sus apps HMS locales.

Animando la temporada festiva a través de la tecnología

La campaña Winter Festival y el lanzamiento de GameCenter reflejan la misión de Huawei de ofrecer experiencias inteligentes y conectadas para el estilo de vida digital de los usuarios, especialmente durante las fiestas.

Con la llegada de la temporada festiva, las celebraciones se comparten con millones de usuarios, fomentando la interacción mediante servicios seguros, recompensas significativas e interacción divertida en todo el ecosistema HMS.

Acerca de los Servicios Móviles de Huawei

Los Servicios Móviles de HUAWEI tienen como objetivo brindar una experiencia móvil completa a usuarios de todo el mundo. Entre sus servicios se incluyen AppGallery, Watch Face Store, Mobile Cloud, Navegador, Asistente, Petal Ads y más, lo que facilita una vida inteligente para todos los usuarios de dispositivos Huawei. HMS se ha consolidado como uno de los tres principales ecosistemas móviles del mundo. Dedicado a proporcionar componentes de desarrollo y funcionalidad fáciles de usar para desarrolladores de aplicaciones, HMS Core impulsa activamente un ecosistema multiplataforma compatible con múltiples dispositivos, como smartphones, smartwatches, tabletas y pantallas inteligentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2851088/Huawei.jpg