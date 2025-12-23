HUAWEI Mobile Services uruchamia zimową kampanię oraz aplikację GameCenter, oferując świąteczne nagrody i wzbogacone doświadczenia w ramach rozbudowanego ekosystemu

MADRYT, 23 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- HUAWEI Mobile Services (HMS) uruchomił globalną kampanię świąteczną (Winter Festival Campaign), trwającą od 1 grudnia do 14 stycznia. Miesięczna kampania, której celem jest wprowadzenie świątecznej magii do doświadczeń cyfrowych, oferuje ekskluzywne nagrody, specjalne promocje i świąteczne niespodzianki w ramach AppGallery, Gier, HUAWEI Mobile Cloud, HUAWEI Watch Face Store (sklep z tarczami zegarków), przeglądarki HUAWEI oraz nowej aplikacji GameCenter. GameCenter zadebiutuje w Europie 22 grudnia, poszerzając portfolio gier HMS o natychmiastową, lekką rozrywkę. Kampania prowadzona pod hasłem „W okresie zimowym świętuj z HUAWEI Mobile Services" odzwierciedla zaangażowanie Huawei w tworzenie radosnych, bezpiecznych i płynnie przebiegających doświadczeń w okresie świątecznym.

HUAWEI Mobile Services Launches Winter Festival Campaign and GameCenter App

Świąteczna podróż premium w całym ekosystemie HMS

Zimowa kampania podkreśla solidny, wielousługowy ekosystem HMS, oferując użytkownikom różnorodne świąteczne aktywności, ekskluzywne promocje oraz atrakcyjne nagrody premium:

• AppGallery

AppGallery zaprasza użytkowników do udziału w świątecznym losowaniu Lucky Draw z nagrodami premium, takimi jak HUAWEI FreeClip, HUAWEI nova 12S oraz HUAWEI MatePad 11. Kupon o wartości 5 € oferujący do 90% zniżki na wybrane aplikacje dodaje kampanii dodatkowego świątecznego blasku.

• Gry (za pośrednictwem AppGallery)

Gracze mogą otrzymać do 30 € zwrotu (30% wartości) przy wydatkach do 100 € na zakupy w grach - w samą porę na komfortowe świąteczne sesje gamingowe.

• HUAWEI Mobile Cloud

Dzięki bezpiecznemu i płynnemu przechowywaniu danych w chmurze na urządzeniach powiązanych z kluczem HUAWEI ID, Mobile Cloud oferuje ekskluzywne świąteczne rabaty, w tym 30% zniżki na roczne subskrypcje oraz inne promocje.

• HUAWEI Watch Face Store

Watch Face Store rozszerza swoje kreatywne uniwersum o nowe projekty dostępne dla niedawno wprowadzonej serii HUAWEI Watch GT 6. Użytkownicy mogą wziąć udział w losowaniu Lucky Draw z nagrodami, takimi jak HUAWEI WATCH GT 6, HUAWEI MatePad 11.5S lub HUAWEI MateBook D16 i5, a także otrzymać kupony gotówkowe na zakupy w aplikacji przeznaczone na sezonową personalizację tarcz zegarka.

• Przeglądarka HUAWEI

Przeglądarka HUAWEI oferuje funkcje ochrony przed śledzeniem oraz tryb przeglądania bez pozostawiania śladów, zapewniając bezpieczne korzystanie z internetu. Wyszukując treści w przeglądarce HUAWEI, użytkownicy mogą zdobywać punkty poprzez codzienne wyszukiwania i wymieniać je na karty podarunkowe marek takich jak H&M, Otto, Nike, Amazon, Zalando, MediaMarkt oraz Foot Locker.

• GameCenter

Nowa aplikacja GameCenter oferuje ponad 400 minigier, w tym gry logiczne, typu match-3, strzelanki oraz popularne tytuły, takie jak Bang Bang Survivor i Haunted Dorm, dostępne do gry bezpośrednio, bez konieczności pobierania. Aplikacja dostępna jest poprzez AppGallery na urządzeniach z systemem Android. Użytkownicy mogą zdobywać monety poprzez codzienne logowania, rozgrywkę oraz polecenia. 100 monet można wymienić na kupon o wartości 1 € do wykorzystania w ekosystemie.

Uwaga: dostępność kampanii, nagród oraz szczegóły dotyczące konkursów mogą się różnić w zależności od kraju. Użytkownikom zaleca się zapoznanie regulaminem lokalnej wersji aplikacji HMS.

Ożywianie okresu świątecznego dzięki technologii

Zimowa kampania oraz premiera GameCenter odzwierciedlają misję Huawei polegającą na dostarczaniu inteligentnych, połączonych doświadczeń wspierających cyfrowy styl życia użytkowników, szczególnie w okresie świątecznym.

W miarę zbliżania się okresu świątecznego firma świętuje wspólnie z milionami użytkowników, wzmacniając ich zaangażowanie poprzez bezpieczne usługi, wartościowe nagrody oraz niosące radość interakcje w całym ekosystemie HMS.

HUAWEI Mobile Services (HMS)

Głównym celem HUAWEI Mobile Services jest zapewnienie użytkownikom na całym świecie kompleksowej obsługi urządzeń mobilnych. Oferowane rozwiązania obejmują AppGallery, Watch Face Store, Mobile Cloud, przeglądarkę, Asystenta, Petal Ads i szereg innych aplikacji umożliwiających użytkownikom czerpać korzyści z inteligentnych rozwiązań Huawei ułatwiających codzienne życie. HMS obecnie posiada ugruntowaną pozycję w trójce najważniejszych ekosystemów mobilnych na świecie. Wieloplatformowy ekosystem HMS Core wyróżnia się łatwymi w obsłudze komponentami dewelopersko-funkcjonalnymi dla twórców aplikacji, zapewniając kompatybilność z różnymi urządzeniami, w tym smartfonami, smartwatchami, tabletami i inteligentnymi wyświetlaczami.