Adoptez le luxe durable : lors du Black Friday, LILYSILK offre des réductions sur le cachemire écologique

NEW YORK, 22 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Ce Black Friday, LILYSILK, la première marque de soie au monde dont la mission est d'inspirer les gens à vivre une vie extraordinaire et durable, dévoile des économies exceptionnelles sur ses collections de luxe.

Fermement engagée en faveur de la durabilité et forte d'un savoir-faire inégalé, LILYSILK vise à rendre le luxe durable plus accessible, en invitant les clients à se laisser tenter par une élégance intemporelle et des choix respectueux de l'environnement à une valeur imbattable, avec des remises allant jusqu'à 80 % sur certains articles.

Embrace Sustainable Luxury, LILYSILK’s Black Friday Delivers Up to 80% Off Eco-Friendly Cashmere

« LILYSILK, c'est plus que de l'élégance ; nous prônons un mode de vie respectueux de la nature », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « Nos produits dépassent l'attrait esthétique pour répondre à la demande croissante de biens de haute qualité, produits de manière éthique et durable. Ce vendredi, nous invitons nos clients à sélectionner des articles qui témoignent de leur goût raffiné et de leur engagement en faveur de la gestion de l'environnement. Les textiles de LILYSILK permettent aux consommateurs de profiter à la fois du confort et de l'impact positif de leurs achats. »

Les articles en cachemire naturel et en baby cachemire, qui procurent une chaleur et une douceur inégalées, sont au cœur de l'engagement de la marque. Le cachemire naturel, issu des fibres du sous-poil des chèvres cachemire, conserve sa couleur et sa texture pures sans produits chimiques agressifs, ce qui rend chaque vêtement aussi écologique que luxueux. En outre, le baby cachemire, issu du délicat sous-poil des chevreaux de Mongolie intérieure, offre un fil plus doux et plus chaud avec une empreinte écologique minimale, provenant de sources durables afin d'équilibrer le luxe et le respect de l'environnement.

Pour répondre aux besoins d'une vie active, LILYSILK a développé la laine mérinos lavable en machine, conçue pour offrir le luxe de la laine sans les inconvénients de l'entretien. Cette laine est facilement lavable en machine, ce qui permet de conserver sa qualité et son confort sans l'impact environnemental du nettoyage à sec, en accord avec les valeurs modernes de commodité et de durabilité.

LILYSILK présente également le nombre d'or 7030- un mélange stratégique de 30 % de cachemire de qualité A et de 70 % de laine mérinos ultrafine - qui améliore la douceur du cachemire et la durabilité de la laine, créant ainsi un tissu luxueux et durable tout en réduisant l'impact sur l'environnement.

La très attendue vente du Black Friday 2024 de LILYSILK est désormais en ligne, et ce jusqu'au 30 novembre. Les acheteurs peuvent bénéficier de réductions allant de 60 % à 80 % sur certains articles de luxe. Profitez d'économies sur l'ensemble du site grâce à des remises différenciées : 20 % de réduction sur les achats à partir de 300 $ et 25 % de réduction sur les achats à partir de 600 $ en utilisant le code promo HOLIDAY.

Découvrez d'autres offres incroyables sur le site officiel LILYSILK. Achetez maintenant et transformez votre maison avec les produits luxueux et écologiques de LILYSILK.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2564329/Embrace_Sustainable_Luxury_LILYSILK_s_Black_Friday_Delivers_Up_80__Off.jpg