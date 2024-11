Setzen Sie auf nachhaltigen Luxus: LILYSILKs Black Friday bietet Rabatt auf umweltfreundlichen Kaschmir

NEW YORK, 22. November 2024 /PRNewswire/ -- Am kommenden Black Friday bietet LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, außergewöhnliche Preisnachlässe auf seine Luxuskollektionen an.

Mit einem unerschütterlichen Engagement für Nachhaltigkeit und unvergleichliche Handwerkskunst will LILYSILK nachhaltigen Luxus zugänglicher machen und lädt Kunden ein, sich zeitlose Eleganz und umweltbewusste Entscheidungen zu einem unschlagbaren Wert mit Rabatten von bis zu 80 % auf ausgewählte Artikel zu gönnen.

Embrace Sustainable Luxury, LILYSILK’s Black Friday Delivers Up to 80% Off Eco-Friendly Cashmere

„LILYSILK ist mehr als nur Eleganz. Wir befürworten einen Lebensstil des Respekts und der Fürsorge für unsere natürliche Welt", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. „Unsere Produkte sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern erfüllen auch die steigende Nachfrage nach hochwertigen, ethisch und nachhaltig produzierten Waren. Am bevorstehenden Black Friday laden wir unsere Kunden ein, Artikel auszuwählen, die ihren erlesenen Geschmack und ihr Engagement für den Umweltschutz unterstreichen. Die Textilien von LILYSILK ermöglichen es Verbraucherinnen und Verbrauchern, mit ihren Einkäufen sowohl sich eine Freude zu machen als auch eine positive Wirkung zu erzielen."

Der Schlüssel zum Engagement der Marke sind ihre Natur- und Babykaschmirprodukte, die unvergleichliche Wärme und Weichheit bieten. Natürliches Kaschmir, das aus den Unterwollfasern von Kaschmirziegen gewonnen wird, behält seine reine Farbe und Textur ohne scharfe Chemikalien und macht jedes Kleidungsstück ebenso umweltfreundlich wie luxuriös. Darüber hinaus bietet Baby Cashmere ein weicheres, wärmeres Garn mit minimalem ökologischem Fußabdruck, das aus nachhaltigem Einkauf stammt, um Luxus und Umweltschutz in Einklang zu bringen, und das aus dem zarten Unterfell vo jungen Ziegen aus der Inneren Mongolei gewonnen wird.

Um den Anforderungen eines geschäftigen Lebensstils gerecht zu werden, hat LILYSILK maschinenwaschbare Merinowolle entwickelt, die den Luxus von Wolle bietet, ohne dass man sich um die Pflege kümmern muss. Diese Wolle kann problemlos in der Waschmaschine gewaschen werden und behält so ihre Qualität und ihren Komfort bei, ohne die Umweltbelastung einer chemischen Reinigung, was den modernen Werten von Komfort und Nachhaltigkeit entspricht.

LILYSILK enthält auch die 7030 Golden Ratio, eine strategische Mischung aus 30 % Kaschmir der Güteklasse A und 70 % ultrafeiner Merinowolle, die die Weichheit von Kaschmir und die Strapazierfähigkeit von Wolle verbessert und so ein luxuriöses, langlebiges Gewebe schafft und gleichzeitig die Umweltbelastung reduziert.

Der mit Spannung erwartete 2024 Black Friday Sale von LILYSILK ist ab sofort live und läuft bis zum 30. November. Käuferinnen und Käufer können Rabatte von 60 % bis 80 % auf ausgewählte Luxusartikel erhalten. Sparen Sie mit gestaffelten Rabatten auf der gesamten Website: 20 % Rabatt auf Einkäufe im Wert von 300 USD und 25 % Rabatt auf Einkäufe im Wert von 600 USD mit dem Promo-Code HOLIDAY.

Entdecken Sie weitere tolle Angebote auf der offiziellen Website LILYSILK. Kaufen Sie jetzt ein und verwandeln Sie Ihr Zuhause mit den luxuriösen, umweltfreundlichen Produkten von LILYSILK.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2564329/Embrace_Sustainable_Luxury_LILYSILK_s_Black_Friday_Delivers_Up_80__Off.jpg