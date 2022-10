Advent International und Wilbur-Ellis geben den Zusammenschluss ihrer Geschäftsbereiche Life-Science und Spezialchemikalien bekannt. Damit entsteht eine führende globale Value-Add-Vertriebsplattform mit einzigartigen Positionen in wachstumsstarken Regionen und einem gemeinsamen Umsatz von rund 3 Mrd. EUR.

Advent International und Wilbur-Ellis fusionieren Caldic und Connell, ihre Geschäftsbereiche für Life-Science und Spezialchemikalien mit Schwerpunkt auf Ernährung, Pharmazeutika und industriellen Formulierungen.

Durch den Zusammenschluss entsteht eine führende globale Plattform mit einer starken Präsenz in zwei wachstumsstarken Regionen: im asiatisch-pazifischen Raum mit Connell und in Lateinamerika mit Caldic-GTM.

Durch den Zusammenschluss von Caldic und Connell werden die Wachstumschancen für Auftraggeber und Kunden durch die Nutzung der erstklassigen Labore, des umfassenden Anwendungs-Know-hows und der globalen Präsenz der gemeinsamen Gruppe steigen und die globale Reichweite erhöht.

ROTTERDAM, Niederlande und SAN FRANCISCO, 16. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Advent International („Advent"), einer der größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren mit einer etablierten Erfolgsbilanz in der Chemiebranche, und Wilbur-Ellis, eines der größten Familienunternehmen der Welt, gaben heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung über den Zusammenschluss ihrer Geschäftsbereiche Life-Science und Spezialchemikalien, Caldic B.V. („Caldic") und Connell getroffen haben, um ein weltweit führendes Unternehmen in diesem Sektor zu schaffen.

Pictured from left to right as they sign a definitive agreement to form a partnership between Connell and Caldic are: John Buckley, President and CEO of Wilbur-Ellis, Ronald Ayles, Managing Partner for Advent International (owner of Caldic), and John Thacher, Executive Chairman of Wilbur-Ellis. Caldic Advent

Caldic, ein international tätiger Anbieter von Spezialinhaltsstoffen und Chemikalien für die Life-Science-Märkte und für die industrielle Formulierung mit einer starken Präsenz in Europa, Nordamerika und Lateinamerika, wird durch den Zusammenschluss mit Connell, einem der wichtigsten Akteure im asiatisch-pazifischen Raum, von einer Stärkung seiner globalen Präsenz profitieren.

Mit Advent und Wilbur-Ellis als Eigentümern wird das kombinierte Unternehmen nach der Fusion von Caldic mit GTM im März 2022 von zwei starken Anteilseignern profitieren, die sich dem Aufbau einer führenden globalen Plattform verschrieben haben, die umfassendes Fachwissen in den Bereichen Spezialinhaltsstoffe und chemische Lösungen sowie Vertrieb in zwei wachstumsstarken Regionen bieten wird: im asiatisch-pazifischen Raum mit Connell und in Lateinamerika mit Caldic-GTM. Durch die Erweiterung der globalen Präsenz von Caldic und Connell wird der Zusammenschluss die Wachstumschancen für sowohl Auftraggeber als auch Kunden steigern und weitere Investitionen in Personal, technische Labors und Standorte nach sich ziehen. Zusammen werden Caldic und Connell mehr als 3.800 Mitarbeiter in 43 Ländern beschäftigen, die mit Hilfe von 75 Formulierungszentren und Anwendungslabors sowie fundiertem Anwendungs-Know-how Lösungen für über 35.000 Kunden bereitstellen. Der Zusammenschluss wird Umsätze von rund 3 Mrd. EUR generieren.

Ronald Ayles, Managing Partner bei Advent International, sagte: „Durch die Zusammenführung der sich sehr gut ergänzenden Geschäftsbereiche von Caldic und Connell werden wir ein wahrhaft globales Unternehmen entstehen lassen, das sich durch ein bedeutendes Engagement in wachstumsstarken Regionen und sehr diversifizierten Endmärkten und ein hohes Wertschöpfungsangebot auszeichnet. Mit Wilbur-Ellis haben wir einen engagierten Partner gefunden, der unsere langfristige Vision vom Aufbau eines voll integrierten, auf Wachstum und Innovation ausgerichteten Unternehmens teilt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Wilbur-Ellis und den Management-Teams von Caldic und Connell in diesem aufregenden neuen Kapitel, das sowohl für die Auftraggeber als auch für die Kunden synergetische Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten eröffnen wird."

John Buckley, President und Chief Executive Officer von Wilbur-Ellis, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft zwischen Connell und Caldic. Mit der starken globalen Position von Caldic und der 125-jährigen Präsenz von Connell im asiatisch-pazifischen Raum wird durch die Partnerschaft unmittelbar ein weltweit führendes, in Privatbesitz befindliches Unternehmen für den Vertrieb von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen entstehen. Die kombinierte Organisation wird den Kunden eine breite Palette von Lösungen bieten."

In den letzten Jahren hat sich Caldic als ein schnell wachsender, innovationsorientierter Akteur profiliert. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in wertsteigernde Fähigkeiten und hat sich als führende Institution in attraktiven und wachstumsstarken Life-Science-Endmärkten etabliert. Das Managementteam von Caldic kann auf eine langjährige Erfahrung bei der Übernahme von Unternehmen und der anschließenden Integration und Beschleunigung ihres Wachstums unter seiner Leitung zurückblicken.

Alexander Wessels, CEO von Caldic, erläuterte: „Wir sind über die Partnerschaft zwischen Advent und Wilbur-Ellis sehr erfreut, da sich dadurch die einmalige Gelegenheit ergibt, zwei große Unternehmen – Caldic und Connell – zu vereinen, die beide über ein starkes Familienerbe verfügen und von einer soliden privaten Aktionärsbasis mit umfassender Erfahrung in diesem Sektor unterstützt werden. Die Zusammenführung ähnlicher Unternehmenskulturen und komplementärer geografischer Gebiete ist ganz im Sinne unseres Ziels, Caldic als globale Wachstumsplattform mit einer bedeutenden Präsenz in zwei wachstumsstarken Regionen, Asien-Pazifik und Lateinamerika, zu etablieren. Dies ist ein spannender Moment, um unsere Kräfte zu bündeln, um unser Wachstum zu beschleunigen und das Unternehmen als einen der wichtigsten globalen Player in unserer Branche zu positionieren."

Das Produktportfolio von Connell umfasst Spezialchemikalien und Inhaltsstoffe für Life-Science-Segmente wie Lebensmittel, Pharmaindustrie und Körperpflege sowie für industrielle Segmente wie Beschichtungen, Gummi und Schmierstoffe. Mit einer bedeutenden Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum liegen die Stärken von Connell in einem erstklassigen Netzwerk von Führungskräften, kombiniert mit technischem und Marketing-Know-how, sowie in der umfassenden Präsenz in lokalen Segmenten. Dank dieser Stärken ist Connell in der Lage, kundenspezifische Anforderungen durch maßgeschneiderte Formulierungs- und Marketingunterstützung sowie durch spezielle, wertsteigernde Fusionierungskapazitäten zu erfüllen, die das Unternehmen sich in den 125 Jahren seiner lokalen Präsenz in der asiatisch-pazifischen Region angeeignet hat.

Azita Owlia, die als CEO der fusionierten Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum fungieren wird, fügte hinzu: „Im Hinblick auf die Wertschöpfung ist dies ein großer Gewinn für unsere Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter. Wir werden stärker werden und besser denn je in der Lage sein, den von uns bedienten Segmenten Reichweite und Leistungsfähigkeit zu bieten und unseren Mitarbeitern globale Wachstumschancen zu eröffnen."

Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2023 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen. Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht offengelegt.

Wilbur-Ellis und Connell wurden bei dieser Transaktion von den Finanzberatern Rabobank und Natrium Capital beraten.

Über Advent International: Seit seiner Gründung im Jahr 1984 hat sich Advent International zu einem der größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren entwickelt. Das Unternehmen hat in über 395 Private-Equity-Beteiligungen in 41 Ländern investiert und verwaltete zum 30. Juni 2022 ein Vermögen von 96 Milliarden US-Dollar. Mit 15 Niederlassungen in 12 Ländern hat Advent ein global integriertes Team von 270 Private-Equity-Anlageexperten in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in fünf Kernsektoren, darunter Industrie und Chemie, Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Technologie, Gesundheitswesen sowie Einzelhandel, Konsum und Freizeit. Seit über 35 Jahren investiert Advent in internationale Unternehmen und arbeitet mit Managementteams zusammen, um ein nachhaltiges Umsatz- und Ertragswachstum für seine Portfoliounternehmen zu erzielen.

Zusätzlich zu Caldic hat Advent in den letzten Jahren in über 30 weitere Unternehmen der chemischen Industrie investiert. Beispiele hierfür sind Röhm, einer der Weltmarktführer für Methacrylat-Chemikalien, allnex, ein weltweit führender Hersteller von Harzen für die Farben- und Lackindustrie, Oxea, ein wichtiger Anbieter von Oxo-Alkoholen und Oxo-Derivaten, und VIAKEM, ein führender Hersteller von Feinchemikalien.

Advent unterstützt die Managementteams mit operativen Ressourcen und dem Fachwissen seiner Portfolio Support Group sowie des externen Operating Partner Programms.

Weitere Informationen finden Sie auf: www.adventinternational.com

LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international

Über die Wilbur-Ellis-Unternehmen: Die 1921 gegründeten Wilbur-Ellis-Unternehmen sind führende internationale Vermarkter, Vertriebshändler und Hersteller von landwirtschaftlichen Produkten, tierischen Nährstoffen, Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen. Durch den Aufbau starker Beziehungen, strategische Marktinvestitionen und die Nutzung neuer Möglichkeiten haben die Wilbur-Ellis-Unternehmen ihr Geschäft mit einem Umsatz von über 3,5 Milliarden Dollar weiter ausgebaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.wilburellis.com

Über Caldic: Weil es uns ein Anliegen ist, wirken wir jeden Tag auf die Leben von Hunderttausenden von Menschen ein. Wir schaffen innovative und nachhaltige Lösungen in den Bereichen Life Science und Spezialchemikalien für die Lebensmittel-, Pharma-, Körperpflege- und Industriemärkte der Welt. Unsere Lösungen wählen wir sorgfältig aus und passen sie bei Bedarf nach genauen Spezifikationen an. Sie werden durch herausragende Forschung und Entwicklung, Kundenservice sowie technische und regulatorische Unterstützung ergänzt, um sicherzustellen, dass sie auf jeder Stufe der Wertschöpfungskette genau die gewünschten Anforderungen erfüllen.

In Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum geben unsere rund 2.600 Mitarbeiter tagtäglich ihr Bestes, um unseren Kunden Lösungen mit Mehrwert zu bieten. In all unseren Aktivitäten orientieren wir uns an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit und gestalten unsere Produkte, Dienstleistungen und Prozesse unter Berücksichtigung dieser Grundsätze. Von der Formulierung bis zur Auslieferung, vom Inhaltsstoff bis zur Verpackung, vom Lieferanten bis zum Kunden – uns ist jedes Detail unserer Arbeit wichtig. Denn jedes dieser Details liegt in unserer Verantwortung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.caldic.com

Über Connell: Connell ist ein führender Vermarkter und Vertreiber von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen im asiatisch-pazifischen Raum mit 125 Jahren Erfahrung. Dank seines ausgedehnten Netzwerks mit 48 Standorten in 18 Ländern treffen die Ressourcen großer Unternehmen auf die Agilität kleiner Unternehmen. Connell bietet herausragende Kenntnisse und Dienstleistungen für die Life-Science- und Industrial-Science-Märkte und vermarktet gleichzeitig eine breite Palette führender globaler Hersteller, eigene Produktformulierungen und umfassendes Know-how in den Bereichen Technik, Marketing und Lieferkette. Mit seiner profunden Marktkenntnis und seinem kreativen Ansatz bietet Connell seinen Geschäftspartnern unbegrenzte Möglichkeiten, ihr Geschäft auszubauen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/828166/Wilbur_Ellis_Company_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1920714/CONNELL_Logo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1920715/683A6903.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1920716/Logo_Caldic_Digital_2020_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1920717/AI_Primary_RGB_Pos_Logo.jpg

SOURCE Wilbur-Ellis