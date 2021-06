Adyen expande sua oferta de aquisição para os Emirados Árabes Unidos

- A Adyen lança sua solução de aquisição nos Emirados Árabes Unidos para ajudar as empresas a obter taxas de autorização mais altas, melhores experiências para os clientes e comércio unificado completo para dar suporte à próspera economia digital da região.

-A plataforma líder capacita muitas das maiores marcas do mundo, como Microsoft, Facebook, L'Oréal, Spotify e Uber, e está crescendo regionalmente com um sólido portfólio de marcas conhecidas, incluindo Foodics, Fabergé e HMSHost International.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 2 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A ADYEN (AMS:ADYEN), a plataforma de pagamentos escolhida por muitas das mais importantes empresas do mundo, anunciou hoje a expansão de seus serviços de aquisição local para incluir os Emirados Árabes Unidos (EAU), ilustrando seu compromisso com a região do Oriente Médio. Com recursos de adquirência nos Emirados Árabes Unidos, a Adyen oferece a empresas nacionais e internacionais uma solução de pagamentos aprimorada, permitindo maiores taxas de autorização e melhores fluxos de compras com menos atrito. Entre os primeiros comerciantes beneficiados com a oferta de aquisição da Adyen estão Foodics, Fabergé e HMSHost International.

Nos Emirados Árabes Unidos, a Adyen oferece suporte a negócios com a mesma gama de produtos e recursos de outras regiões, incluindo uma solução antifraude totalmente integrada e seu conjunto de ferramentas de otimização de receita. Abrangendo todo o fluxo de pagamento por meio de sua plataforma única para transações on-line, na loja e no aplicativo, a aquisição local da Adyen ajuda os comerciantes a oferecer experiências de pagamento sem atrito para seus consumidores.

"O lançamento de nossa solução de aquisição nos Emirados Árabes Unidos nos permite oferecer aos nossos comerciantes a solução local que eles estão procurando. Estamos prontos para reduzir os pontos críticos que os comerciantes observam atualmente no mercado dos Emirados Árabes Unidos", disse Sander Maertens, diretor do Oriente Médio da Adyen. "Estamos ansiosos para oferecer aos comerciantes acesso a uma solução de aquisição superior que irá preparar seus pagamentos para o futuro e gerar melhores resultados uma vez que lhes oferecemos acesso a todos os recursos da plataforma Adyen."

"Nossa ambição é criar experiências positivas para as pessoas em movimento, não importa onde nossos visitantes estejam em sua jornada", disse Dennis Hoogreef, vice-presidente de TI e instalações da HMSHost International. "A Adyen tem a capacidade de inovar rapidamente do ponto de vista tecnológico, dando-nos a oportunidade de oferecer ao cliente experiências perfeitas em todos os mercados em que atuamos. Isso é fundamental para uma empresa como a nossa com operações globais em mercados locais e internacionais. Estamos entusiasmados por ser um dos primeiros a entrar em operação com a Adyen nos Emirados Árabes Unidos."

Nos Emirados Árabes Unidos, a Adyen é o primeiro e único provedor de pagamentos a oferecer uma solução de comércio unificado de plataforma única. Com conexões de aquisição direta de cartão junto a Visa e Mastercard, as transações serão processadas localmente nos Emirados Árabes Unidos por meio da plataforma da Adyen. Entre outros métodos de pagamento suportados estão American Express, UnionPay International, Diners, Discover, JCB, WeChat e AliPay.

A entrada da Adyen nos Emirados Árabes Unidos conta com o suporte de sua parceria com a Network International, um capacitador líder do comércio digital na região do Oriente Médio e da África (MEA). A Network International irá oferecer suporte à Adyen por meio de serviços de promoção de planos para serviços de aquisição da Visa e da Mastercard.

Sobre a Adyen

A Adyen (AMS: ADYEN) é a plataforma de pagamentos escolhida por muitas das empresas líderes do mundo. Ela oferece uma moderna infraestrutura de ponta a ponta conectada diretamente à Visa, Mastercard e aos métodos de pagamento preferidos pelos consumidores do mundo todo. A Adyen oferece pagamentos sem atritos em canais on-line, dispositivos móveis e na loja. Com escritórios em todo o mundo, a Adyen atende clientes como Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos e L'Oréal. O lançamento da solução de aquisição da Adyen nos Emirados Árabes Unidos e a cooperação com a Foodics, Fabergé e a HMSHost International, conforme descrito nesta atualização destaca a expansão e crescimento contínuos da Adyen com comerciantes existentes e novos como parte de seu curso comum de negócios. A sede da Adyen no Oriente Médio está localizada no Dubai International Financial Centre (DIFC).

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg

FONTE Adyen

SOURCE Adyen