Adyen и Microsoft внедряют систему оптимизации сетевых токенов

Благодаря сотрудничеству с Adyen в области оптимизации сетевых токенов компания Microsoft зафиксировала позитивный рост показателей скорости авторизации

АМСТЕРДАМ, 11 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Adyen (AMS: ADYEN), предлагающая глобальную платежную платформу, пользующуюся популярностью у многих ведущих компаний мира, расширяет свое сотрудничество с Microsoft в целях ускорения процесса модернизации платежных процедур обеих компаний за счет внедрения системы оптимизации сетевых токенов (Adyen Network Token Optimization). Adyen является одной из первых платежных платформ, которые позволяют осуществлять токенизированные платежи по различным схемам и предлагают автоматическую оптимизацию использования токенов для повышения скорости авторизации. Взяв на вооружение систему оптимизации сетевых токенов, такие продавцы, как Microsoft, могут существенно увеличить свои доходы благодаря повышению скорости авторизации.

«Качество обслуживания клиентов составляет основу всей нашей деятельности, и когда речь заходит о платежном процессе, оно заключается в его ускорении, упрощении и безопасности, — говорит вице-президент по торгово-технической деятельности компании Microsoft Мэтт Россмейсль (Matt Rossmeissl). — Ключевым элементом деятельности компании Microsoft является совершенствование продуктов, и разработанная компанией Adyen система Network Token Optimization служит одним из факторов, способствующих повышению скорости авторизации платежей и степени удовлетворенности клиентов».

Компании Adyen и Microsoft сотрудничают с июля 2015 года, начиная с приобретения европейского подразделения. Сегодня Adyen обрабатывает платежи по всем продуктам и услугам Microsoft по всему миру. Помимо Network Token Optimization, компания Microsoft использует несколько других продуктов Adyen, включая Real-time Account Updater (привязка учетной записи в режиме реального времени), что обеспечивает беспрепятственное совершение покупок за счет оплаты картой, соответствующей самым современным требованиям. Adyen также поддерживает для Microsoft различные местные способы оплаты в ряде стран, включая американские дебетовые сети — самую последнюю разработку компании Adyen.

«Мы всегда разрабатываем продукты, ориентируясь на наших продавцов и их конечных покупателей, и компания Microsoft побуждает нас к содействию в разработке более эффективных решений глобального масштаба. Нам выгодно постоянное желание Microsoft обеспечивать своим клиентам высочайшее качество обслуживания, — заявил операционный директор компании Adyen Камран Заки (Kamran Zaki). ― Находясь на переднем крае новаторской деятельности, команда Microsoft всегда готова стать одним из первых покупателей многих из наших новых продуктов и функциональных элементов. Мы ежедневно работаем вместе над созданием благоприятных условий для совершения покупок клиентами Microsoft и с волнением наблюдаем за судьбой наших очередных разработок».

Информация о компании Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) — платежная платформа, пользующаяся предпочтением многих ведущих компаний мира и обеспечивающая современную универсальную инфраструктуру, непосредственно стыкующуюся с платежными системами Visa и Mastercard, а также с другими платежными ресурсами, популярными среди потребителей по всему миру. Adyen обеспечивает беспрепятственное прохождение платежей через Интернет, мобильные устройства и платежные терминалы в торговых точках. К числу клиентов компании Adyen, имеющей свои представительства по всему миру, относятся Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos и L'Oreal. Сотрудничество с компанией Microsoft, описанное в этом обновленном обзоре поставщиков, подчеркивает непрерывное развитие взаимодействия компании Adyen с уже имеющимися и новыми продавцами в течение многих лет.

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